Kupowanie dipów to jeden z najlepszych sposobów na osiągnięcie zysku w kryptowalutach. W końcu złotą zasadą w inwestowaniu jest to, aby zawsze kupować nisko i sprzedawać wysoko. Na rynku doszło do ogromnego krachu i choć wiele monet oferuje dobre okazje do kupna spadków, monety metaverse powinny znaleźć się na Twoim celowniku. Oto dlaczego:

Ogólny sentyment do monet metaverse prawdopodobnie ulegnie znacznej poprawie przed końcem 2022 roku.

Monety metaverse już kilkakrotnie uległy załamaniu w 2022 roku, więc są mocno niedowartościowane.

Zwiększone inwestycje w gry VR i AR mogą odblokować wartość kryptowalut metaverse w tym roku.

Tak więc, dla łowców, którzy szukają odrobiny monet metaverse, poniższe trzy monety powinny stanowić bardzo dobrą okazję:

Enjin Coin (ENJ)

Głównym celem Enjin Coin (ENJ) jest stworzenie solidnego ekosystemu, który ułatwi i wesprze innowacje wokół gier blockchain i wirtualnej rzeczywistości. Projekt ten jest postrzegany jako duża część przestrzeni play-to-earn i oczekuje się, że w przyszłości będzie ogromny.

Źródło danych: TradingView

Jednak ENJ ponosi obecnie jedną z najgorszych strat od miesięcy. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin moneta straciła prawie 35% swojej wartości. Przy spodziewanych dalszych spadkach, trudno będzie zignorować okazję do jej zakupu.

Wemix (WEMIX)

Wemix (WEMIX) jest również projektem blockchain zbudowanym dla gier metaverse i wirtualnej rzeczywistości. W rzeczywistości jest on wzorowany na Enjin Coin, ale nie jest aż tak duży. Jak dotąd, WEMIX zdołał utrzymać straty podczas krachu kryptowalutowego na stosunkowo niskim poziomie. Jednak nadal znacznie odbiega od swoich rekordów wszech czasów. Jest to dobry aktyw, który warto dodać do swojego portfolio w perspektywie krótkoterminowej.

Bloktopia (BLOK)

Bloktopia (BLOK) to metaverse oparte na wielokątach, które jest w pełni zdecentralizowane. Jest stosunkowo nowa, ale przyciągnęła już dużą bazę fanów. Moneta odnotowała straty sięgające 40%, a jej kapitalizacja rynkowa spadła poniżej 50 milionów dolarów. Jeśli istniałby idealny moment, aby kupić ją tanio, to jest to idealny moment.