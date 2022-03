Oto 3 popularne monety wśród inwestorów z dużymi portfelami

Istnieje wiele strategii, którymi każdy może się kierować próbując inwestować w kryptowaluty. Jednak jednym z podejść, które często zdaje się sprawdzać, jest podążanie za grubymi portfelami. Gdy inwestorzy o dużych portfelach inwestują w określone aktywa, Ty również powinieneś to zrobić. Oto dlaczego:

Wieloryby nie angażują się często w spekulacyjny handel krótkoterminowy.

Inwestorzy o dużych portfelach kupują również aktywa, które mają bardzo dobrą wartość długoterminową.

Wieloryby mogą również wiedzieć o danym składniku aktywów coś, czego Ty nie wiesz.

Dla osób, które poważnie myślą o śledzeniu inwestycji wielorybów, poniższe 3 czołowe monety powinny być świetnym miejscem do rozpoczęcia inwestycji:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) jest drugą co do wielkości kryptowalutą, nic więc dziwnego, że wiele dużych portfeli jest nią zainteresowanych. W rzeczywistości, w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy ETH znacznie spadł, widzieliśmy coraz więcej wielorybów kupujących go.

Źródło danych: Tradingview

Przyczyna tego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Ethereum ma moc przetrwania. Jest to aktywo, które będzie z nami jeszcze przez bardzo długi czas. Pojawiło się również wiele nowych rozwiązań w ramach projektu Ethereum 2.0. W dłuższej perspektywie może to przynieść większą wartość ekosystemowi Ethereum.

Dogecoin (DOGE)

Memiczne monety są również dość popularne wśród wielorybów. Jednak w przeciwieństwie do nowych coinów, które wciąż walczą o legitymizację, DogeCoin (DOGE) istnieje już od lat. Oczywiście miał swoje wzloty i upadki. Ale mimo to DOGE urósł do rangi jednej z najważniejszych kryptowalut. Dlatego nie jest zaskakujące, że widzimy tu masową akumulację wielorybów.

Binance Coin (BNB)