Oto 5 altcoinów do długoterminowego przechowywania w 2023 r

Altcoiny konsekwentnie zwracają największy procentowy wzrost spośród wszystkich klas aktywów cyfrowych. Projekty blockchain na wczesnym etapie mogą z czasem przyciągnąć miliony użytkowników, a poziom innowacji w tej dziedzinie jest często oszałamiający.

Biorąc to pod uwagę, ostatnie ceny wyglądają na doskonałą okazję do zakupu altcoinów dla każdego, kto chce osiągnąć długoterminowe zyski, więc prognoza cen altcoinów w 2025 r. stanowiłaby solidną podstawę porównawczą. Oto lista 5 prognoz cen altcoinów wskazujących na ogromne zyski do 2025 roku.

#1 Metacade (MCADE) – Największa arkada w łańcuchu

Przegląd

Metacade to zupełnie nowa platforma GameFi, która wygląda na gotową do startu. Zespół buduje zaawansowaną platformę typu „play to earn”, która stanie się największą cyfrową arkadą w świecie Web3. Metacade ma na celu łączenie graczy GameFi z nieskończonymi możliwościami zarabiania, a także zapewnianie im nowych metod generowania nagród krypto, wykorzystując niektóre unikalne funkcje.

Platforma ta ma stać się centrum gier blockchain, ponieważ użytkownicy są nagradzani tokenami MCADE za dzielenie się wszystkim, co wiedzą o przestrzeni GameFi. Dzieląc się najnowszymi spostrzeżeniami, metodami i najlepszymi tytułami, w których można zarobić, społeczność Metacade może uzyskiwać dochód wypłacany w MCADE. Ponadto Metacade wyświetli najcenniejszą wersję alfa GameFi bezpośrednio na platformie, zapewniając wygodną metodę dostępu do najnowszych informacji dla wszystkich graczy blockchain.

Posiadacze tokenów MCADE będą mogli również głosować na nowe projekty GameFi, w które najbardziej chcieliby zagrać w przyszłości, pomagając skierować fundusze do kreatywnych programistów w programie Metagrants. W ten sposób społeczność sama ma szansę przyczynić się do rozwoju niektórych z najlepszych, nadchodzących aplikacji do gier, świeżo stworzonych na tę platformę.

Wśród typowych czynników wpływających na przewidywanie cen altcoinów w 2025 r. wysoko na liście znajduje się staking. Użytkownicy Metacade mogą obstawiać tokeny MCADE, aby uzyskać pasywny zysk i będą mogli głosować nad propozycjami zarządzania w miarę dojrzewania projektu i dążenia do stania się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją ( DAO ).

Tokenomika

W sumie jest 2 000 000 000 tokenów MCADE. 70% tej podaży, która wynosi 1 400 000 000 MCADE, jest udostępniana do presale altcoinów. Presale jest na najwcześniejszym etapie inwestycji w kryptowaluty i przyciąga szeroką uwagę inwestorów z GameFi i szerszego świata Web3 .

Dlaczego warto kupić MCADE?

Metacade ma wysoko wykwalifikowany zespół, który buduje zaawansowaną platformę GameFi z pewną unikalną funkcjonalnością. Gracze mogą nie tylko uzyskać dostęp do szerokiej gamy różnych tytułów typu „play to earn”, ale mogą również bezpośrednio wpływać na przyszłość branży GameFi, głosując na inicjatywy zarządzania Metacade i zapewniając fundusze twórcom gier.

Projekt ten już teraz wydaje się być popularny wśród entuzjastów kryptowalut, ponieważ z pewnością jest obiecujący na przyszłość. MCADE jest uruchamiany po zaledwie 0,008 USD za token i wygląda na to, że eksploduje z tego poziomu podczas presale, gdy zaangażuje się więcej inwestorów. Warto mieć na uwadze, że presale odbywa się przed publicznym IDO, co może oznaczać spore ruchy cenowe od obecnego poziomu ze względu na znaczny długoterminowy potencjał projektu.

W sumie, jeśli chodzi o prognozowanie cen altcoinów do 2025 roku, Metacade wyróżnia się tu jako obiecujący kandydat do zostania najlepszym z nich, z wysokim mnożnikiem dzięki konwergencji w centrum zarówno gier, jak i kryptowalut p2e. Prognoza ceny MCADE w 2025 roku wynosi 6,00 $ – 8,00 $, wzrost od 750 do 1000x.

#2 XRP (XRP) – Globalna rezerwa dla instytucji finansowych

Przegląd

XRP to kryptowaluta, która została stworzona przez Ripple Labs w 2012 roku. Jest to natywny składnik XRPL (XRP Ledger), zdecentralizowanej sieci blockchain stworzonej przez Ripple Labs. Protokół XRP ma na celu zapewnienie szybszego i tańszego sposobu wysyłania pieniędzy na całym świecie. Oprócz ułatwienia płatności transgranicznych, XRP może być wykorzystywane przez instytucje finansowe jako waluta rezerwowa.

XRP jest jedną z największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej i jest często stawiany na równi z Bitcoinem i Ethereum. Jest to jedna z oryginalnych kryptowalut, która została uruchomiona 3 lata po Bitcoinie i 3 lata przed Ethereum. Jednak XRP znacznie różni się od innych aktywów, zarówno pod względem technologii, jak i przypadku użycia, ponieważ jest przeznaczony do obsługi systemu bankowości centralnej z tanią alternatywą dla waluty fiducjarnej.

Tokenomika

Maksymalna łączna podaż tokenów XRP wynosi 100 000 000 000. Obecnie w obiegu znajduje się nieco ponad 50 000 000 000 tokenów, co stanowi około 50% całkowitej podaży. W protokół wbudowany jest harmonogram uwalniający 1 000 000 000 tokenów XRP miesięcznie, który rozpoczął się w grudniu 2017 r.

Dlaczego warto kupić XRP?

W miarę jak kryptowaluty i technologia blockchain zyskują na popularności na całym świecie, banki centralne rozważają przyjęcie walut cyfrowych jako sposobu na ułatwienie płatności transgranicznych. Te waluty cyfrowe są znane jako CBDC i coraz częściej mówi się o wprowadzeniu tych altcoinów do światowej gospodarki.

Powszechnie uważa się, że XRP odegra ważną rolę w ułatwieniu tego przejścia. Jednym z dowodów potwierdzających ten pogląd jest to, że Ripple Labs nawiązało już współpracę z niektórymi dużymi bankami i instytucjami finansowymi, takimi jak Santander, The Bank of England i JP Morgan.

Altcoin XRP był przedmiotem długotrwałego procesu z SEC w celu ustalenia, czy jest to kryptowaluta, czy papier wartościowy. Oczekuje się jednak, że zakończy się to pozytywnie dla XRP. Akcja cenowa dla XRP została nieco zahamowana podczas hossy w 2021 r. z powodu trwającego procesu SEC, ale jak on to podsumowuje, tylko niebo może być granicą dla XRP.

Prognoza ceny XRP 2025: 4,42 USD. Jest to około 10-krotny wzrost z przewidywaniem ceny w stosunku do aktualnej ceny tokena. Wynika to z faktu, że altcoin ma silne zastosowanie w globalnym systemie finansowym i wygląda na to, że zostanie on uwolniony od procesu z SEC w niezbyt odległej przyszłości.

#3 The Graph (GRT) – API dla programistów

Przegląd

Graph to zdecentralizowany protokół do budowania aplikacji (dApps) na blockchainie Ethereum. Graph umożliwia programistom wysyłanie zapytań do danych z Ethereum przy użyciu GraphQL, języka zapytań dla interfejsów API . GRT to natywny token dla The Graph, który służy do zabezpieczania sieci i zapewniania dostępu do interfejsów API w bazie danych.

Graph jest użytecznym narzędziem dla programistów blockchain, ponieważ gromadzi i zestawia szeroki zestaw interfejsów API, które można wykorzystać jako podstawę zdecentralizowanych aplikacji w sieci Ethereum. The Graph to czysto zdecentralizowana usługa, która jest zabezpieczona przez blockchain Ethereum, co oznacza, że żaden złośliwy podmiot nie może zmienić danych przechowywanych na The Graph. Jest to również open source, co zapewnia przejrzystość.

Tokenomika

GRT ma całkowitą podaż 10 000 000 000 tokenów, z czego 69% jest obecnie w obiegu. Jego harmonogram wydawania jest ustawiony tak, aby odblokowywać pozostałe tokeny w regularnych odstępach czasu przez następne 10 lat.

Dlaczego warto kupić GRT?

The Graph pełni ważną funkcję w ekosystemie Ethereum. Ponieważ Ethereum jest open source i zapewnia twórcom dostęp bez uprawnień, zapewnia również narzędzia open source, które umożliwiają każdemu swobodne budowanie przy użyciu oficjalnych zasobów.

Graph może rozszerzyć tę funkcjonalność i zapewnić programistom kompleksowy zestaw narzędzi, mogący bezpośrednio pomóc w rozszerzeniu ekosystemu Ethereum. Z biegiem czasu, gdy powstaje coraz więcej zdecentralizowanych aplikacji i coraz więcej programistów będzie korzystało z The Graph, przewiduje się, że cena GRT może znacznie wzrosnąć.

Prognoza ceny BRT na rok 2025: 1,14 USD. Wygląda na to, że ten altcoin odzyska znaczną część ze swojego ostatniego spadku, a nawet może ruszyć w kierunku rekordowego poziomu 2,34 USD.

#4 BNB (BNB) – Największy CEX

Przegląd

BNB jest oficjalnym tokenem Binance, największej scentralizowanej giełdy (CEX) na świecie. BNB był początkowo altcoinem ERC-20 zbudowanym na blockchainie Ethereum, ale od tego czasu migrował do Binance Smart Chain, natywnego blockchaina Binance. Binance Smart Chain jest rozwidleniem Ethereum i zapewnia tę samą funkcjonalność, co oryginalny protokół Proof of Work, który posiadało Ethereum przed fuzją we wrześniu 2022 roku.

BNB ma wiele zastosowań na Binance, w tym jako środek do uiszczania opłat, jako pojazd do obstawiania oraz jako jednostka rozliczeniowa w ekosystemie Binance. BNB jest również wykorzystywany do zasilania Pancake Swap, zdecentralizowanej giełdy (DEX) zbudowanej na Binance Smart Chain.

Tokenomika

W sumie jest 200 000 000 BNB, z czego w obiegu jest obecnie prawie 160 000 000. Kwota ta będzie nadal spadać, ponieważ tokeny są spalane kwartalnie, aż całkowita podaż osiągnie 100 000 000 BNB.

Dlaczego warto kupić BNB?

Cena BNB jest ściśle powiązana z sukcesem Binance, wraz ze wzrostem popularności giełdy, podobnie jak przewidywania cen BNB. Ponieważ kryptowaluty nadal rozwijają się na całym świecie, oczekuje się, że scentralizowane giełdy, takie jak Binance, będą odgrywać ważną rolę. Zapewniają one użyteczną i łatwo dostępną metodę kupowania i handlu kryptowalutami.

BNB posiada również mechanizm wypalania w ramach swojego protokołu, w ramach którego pobierany jest procent całkowitych opłat uiszczanych w sieci, a równowartość liczby tokenów BNB jest usuwana z obiegu co kwartał. Oznacza to, że całkowita podaż BNB spada co 3 miesiące, co oznacza również, że każdy BNB w obiegu staje się z czasem bardziej wartościowy.

Prognoza ceny BNB 2025: 2800 USD. Ponieważ Binance nie musi już konkurować z FTX na szczycie wykresów CEX, wygląda na to, że altcoin BNB gwałtownie wzrośnie podczas następnej hossy, ponieważ te momenty zazwyczaj przyciągają więcej użytkowników. W połączeniu z deflacyjną podażą token mógłby wzrosnąć 10-krotnie w stosunku do obecnej ceny.

#5 Splinterlands (SPS) – Popular TCG

Przegląd

Splinterlands to cyfrowa gra karciana, która wykorzystuje technologię blockchain. Platforma Splinterlands umożliwia graczom kupowanie, wymianę i walkę za pomocą kart cyfrowych, które zostały wydane jako NFT. Gra jest bardzo popularna, z ponad 1 miliardem różnych bitew, które miały miejsce między graczami w meczach PvP .

Splinterlands używa Splinterlands (SPS) jako tokena do zarządzania platformą. Gracze mogą używać SPS do głosowania na różne propozycje, które mogą bezpośrednio wpłynąć na przyszłość platformy, w tym nowe funkcje i zarządzanie skarbcem. Splinterlands ma drugi natywny token o nazwie Dark Energy Crystals (DEC), który jest używany do nagród.

Tokenomika

W sumie jest 967 721 814 tokenów SPS, z czego około 87% jest obecnie w obiegu.

Dlaczego warto kupić SPS?

Wraz ze wzrostem popularności platformy Splinterlands oczekuje się, że wraz z nią wzrośnie popyt na SPS. Splinterlands oferuje zaawansowaną kolekcjonerską grę karcianą, która może służyć dużej liczbie użytkowników na całym świecie dzięki funkcji Play-to-Earn.

Poprzez handel zasobami cyfrowymi na zintegrowanej giełdzie platformy, Splinterlands przywraca graczom większą kontrolę i generuje płynność na nagrody tokenowe. Gra jest dobrze zaprojektowana i odnotowała już znaczny wzrost liczby użytkowników, mimo że została uruchomiona dopiero w lipcu 2021 r.

Prognoza ceny SPS 2025: 1,63 USD. Po przyciągnięciu znacznej liczby użytkowników w krótkim czasie, Splinterlands wygląda na gotowego do rozszerzenia swojego niedawnego sukcesu. Jeśli projekt ten będzie się nadal rozwijał, altcoin SPS skorzysta na wyższym popycie, a prognozy cenowe przewidują, że w rezultacie może znacznie wzrosnąć.

Wniosek: Metacade to duża szansa pomimo bessy na rynku

Spadki cen altcoinów mogą być brutalne, to jest pewne. W ostatnich miesiącach widzieliśmy kapitulację kilku kluczowych projektów, w tym zarówno ekosystemów FTX, jak i Terra. Skutki upadku tych projektów były katastrofalne dla altcoinów, a ceny spadły we wszystkich obszarach.

Jednak uważni inwestorzy widzą przed sobą ogromną szansę. 5 altcoinów z tej listy ma wysokie prognozy cenowe na 2025 rok.

Prognoza cen MCADE 2025: 6-8 USD (750x-1000x od aktualnej ceny)

Prognoza ceny XRP 2025: 4,42 USD (10x od aktualnej ceny)

Prognoza ceny BRT na 2025 r.: 0,55 USD (9x od aktualnej ceny)

Prognoza ceny BNB 2025: 2800 $ (10x od aktualnej ceny)

Prognoza ceny SPS 2025: 1,63 USD (40x od aktualnej ceny)

Projekty, które pozostają silne, zasadniczo stanowią doskonałą okazję do zakupu po tak niskich cenach, a te altcoiny z dużym prawdopodobieństwem odniosą poważne zyski, nawet zanim nadejdzie kolejna hossa.

Wygląda na to, że Metacade eksploduje podczas presale, a natywny MCADE zostanie uruchomiony za jedyne 0,008 USD za token. Chociaż z czasem może dojść do znacznego wzrostu procentowego, wszystkie wymienione tutaj altcoiny wydają się mieć przed sobą wielką przyszłość. Ten niedawny spadek bardziej przypomina błyskawiczną wyprzedaż niż cokolwiek innego, co oznacza, że inwestorzy długoterminowi mają na co czekać.

