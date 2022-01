Oto 5 najlepszych kolekcji NFT do kupienia w 2022 roku

Blockchainy kiedyś znane były tylko z kryptowalut i ewentualnie dApps. Zostało to jednak zmienione około 2017 roku wraz z możliwością tworzenia cyfrowych aktywów. Aktywa te zostały nazwane tokenami niewymienialnymi. W przeciwieństwie do ówczesnych tokenów, nie mają one równej wartości.

Jednostka w kolekcji może być droższa niż inna jednostka w tej kolekcji. W gruncie rzeczy nie można zamienić jednego na drugiego; były jedyne w swoim rodzaju. Tworzenie NFT było możliwe dzięki standardowi ERC-721 łańcucha blokowego Ethereum. Co więcej, doprowadziło to do tego, że inne blockchainy, takie jak Solana, Algorand, Cardano i inne, dołączyły do mody.

NFT początkowo nie miały żadnej wartości, jednak dzięki ogromnej uwadze mediów stały się cenne. Podczas gdy niektórzy nadal uważają je za bańkę, niektóre osoby pozycjonują się jako twórcy, kolekcjonerzy i sprzedawcy. NFT obejmują między innymi cyfrowe dzieła sztuki, nazwy domen, przedmioty w grze, eseje i cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. Obecnie najbardziej eksplorowane są cyfrowe dzieła sztuki.

NFT są kupowane na wyspecjalizowanych rynkach za pomocą ETH, SOL lub względnych tokenów, a nie kryptowalut. Należą do nich OpenSea, SuperRare, Rarible, Larva Labs, NBA Top Shot Marketplace, Axie Marketplace i wiele innych. Podczas gdy zapisywanie ich na portfelach programowych nie jest niczym złym, bezpieczniej jest używać portfeli sprzętowych.

Teraz, gdy zapoznałeś się z podstawami, rozważ poniższą listę 5 najlepszych NFT. To właśnie w nie powinieneś zainwestować zanim ten rok w pełni wystartuje.

1. Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Ta kolekcja NFT składa się z 10,000 jednostek znudzonych małp. Zostały one stworzone przez Yuga Labs na blockchainie Ethereum i były hostowane na IPFS. W kwietniu 2021 roku, kiedy został uruchomiony, Bored Ape kosztował 0,08 ETH. O ile nadal może to być prawdą, zgodnie z oficjalną stroną internetową BAYC ma on obecnie cenę wartość 86 ETH.

Każda Bored Ape posiada unikalne cechy określone przez program z ponad 150 możliwych cech, między innymi od koloru po ekspresję, ubranie i nakrycie głowy. Chociaż wszystkie są świetne, niektóre z nich są rzadko spotykane. Z 10,000 Bored Apes, 6,000 zostało już kupionych, a ponad 338,000 ETH zostało obróconych do dnia dzisiejszego.

W klubie znajduje się tablica graffiti zwana łazienką. Jest ona dostępna tylko dla członków. Istnieją plany, aby odblokować więcej atutów i obszarów w miarę postępu projektu.

Od momentu uruchomienia, zyskał on ogromną uwagę. Celebryci tacy jak Post Malone, Eminem, Jimmy Fallon i Stephen Curry są właścicielami Bored Apes. BAYC współpracował z Adidasem przy ich pierwszym projekcie NFT. Ponadto, jedna z Bored Apes pojawiła się w zeszłym roku w magazynie Rolling Stone.

2. LANDs

Są to kawałki ziemi, które istnieją w wirtualnych światach. W zależności od rodzaju metaverse, ziemia może być przeznaczona do różnych celów. Można nią handlować, wykorzystywać ją do budowy nieruchomości, biur, kasyn, parków czy muzeów. Obecnie istnieją dwa metaverse, w których możesz posiadać nieruchomości gruntowe.

Jedną z nich jest Sandbox. LAND jest cyfrowym kawałkiem nieruchomości, który może tworzyć doświadczenia lub jest uzupełniony o ASSETs. Na blockchainie Ethereum istnieje ponad 166,000 kawałków LAND. Konglomerat LANDów tworzy ESTATE, a posiadłości należące do różnych osób tworzą DISTRICT.

Wirtualna mapa Sandbox może być użyta do sprawdzenia wykorzystania i rozmieszczenia gruntów. Jego cena minimalna wynosi 3,3 ETH, a posiada on obecnie 18,800 właścicieli. Łączny wolumen obrotu LANDs wyniósł 139,800 ETH.

Sandbox sam w sobie jest metaverse play-to-earn, który został uruchomiony w 2020 roku. SoftBank, Atari, CryptoKitties, Snoop Dogg i The Walking Dead mają swoje udziały w projekcie.

Drugim jest Decentraland. Został stworzony przez Estebana Ordano i Ari Meilicha i został uruchomiony w 2017 roku. W momencie premiery, jego LANDy były sprzedawane za około 20 USD. Ma ponad 97,000 działek i są one w tym momencie warte tysiące. Był to jeden z metaversów zbudowanych na blockchainie Ethereum.

Jego cena minimalna wynosi 4,159 ETH, a około 6,5 tys. działek ma obecnie właścicieli. Był świadkiem transakcji o wartości ponad 235,000 ETH.

3. Doodles

Doodles to projekt stworzony na blockchainie Ethereum i napędzany przez jego społeczność. Kolekcja zawiera prace Burnt Toast i składa się z 10,000 doodli. Występuje w różnych kolorach, rozmiarach, twarzach, tłach i nie tylko. Został założony przez Evana Keasta, Jordana Castro i Scotta Martina w październiku 2021 roku.

Podczas premiery był sprzedawany za 0,123 etera, ale obecnie jego cena wynosi 9,5 etera. Wcześniej w styczniu osiągnieto szczyt na poziomie 11 eterów. 65,600 eterów zostało już sprzedanych w zamian za doodle. Na chwilę obecną jest ponad 5,900 właścicieli.

Posiadacze Doodles mogą głosować, aby podejmować decyzje w kwestii funduszu społeczności. Mają również dostęp do ekskluzywnych spotkań. Właściciele określają ścieżkę rozwoju projektu.

4. Azuki

Azuki został stworzony przez Arnolda Tsanda i Churi Labs w sierpniu 2021 roku na blockchainie Ethereum. Jego celem jest zapewnienie posiadaczom dostępu do metaverse, które zostanie zbudowane i będzie ich własnością. Kolekcja składa się z 10,000 awatarów. Posiadacze uzyskują dostęp do The Garden, gdzie artyści, innowatorzy i entuzjaści Web 3.0 mogą przyczynić się do tworzenia zdecentralizowanej przyszłości.

Zrzut NFT jest jednym z siedmiu etapów. Inne obejmują rozwój społeczności i ich udział, tworzenie metaverse (w tym Lookbook, Azuki 3D, cyfrowe zrzuty i grę), fizyczne jednostki (takie jak odzież streetwear, wydarzenia IRL, przedmioty kolekcjonerskie i tak dalej) oraz chociażby wiele partnerstw, DAO i token $BEAN.

Jego cena minimalna wynosi 3,44 eterów, a posiadaczy jest obecnie 5,300. Do tej pory obrócono ponad 39.000 eterów.

5. World of Women (WOW)

WOW to NFT stworzone przy użyciu standardu ERC-721 i jest hostowane na IPFS. Zostało uruchomione w lipcu 2021 roku w celu promowania przedstawicielstwa, inkluzywności i równych szans dla artystów. Zawiera 10,000 dzieł sztuki różnych kobiet zilustrowanych przez Yama Karkai.

Początkowo sprzedaż zaczęła się po 0,07 eteru. 5,000 szuk zostało już kupionych z ceną minimalną 7,37 eterów. Na dzień dzisiejszy na WOW wymieniono ponad 45,000 eterów. Reese Witherspoon, Huda Kattan, Liam Payne, Shina Rhimes, Logan Paul i Eva Longoria są niektórymi z godnych uwagi właścicieli WOW.

Uwaga końcowa

W przeciwieństwie do kryptowalut, NFT nie mają płynności ani zmienności. Ich wartość zależy od spekulacji i sentymentu, co czyni je bardziej ryzykownymi niż tokeny niewymienialne. W związku z tym, najlepszą radą jest, abyś wiedział, na czym stoisz; czy jesteś kolekcjonerem, czy też kupujesz w celu dalszej sprzedaży. Jako kolekcjoner, wszystko czego potrzebujesz to sentyment na rynku. Jednak jako sprzedawca potrzebujesz dogłębnych badań i analiz. Działaj mądrze, gdyż przestrzeń kryptowalutowa jest nieprzewidywalna.