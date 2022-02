Token Decentraland rozpoczął dzień od skoku o ponad 11% wysyłając swoją cenę do dziennego maksimum w wysokości 3,09 USD dzień po walentynkach.

W momencie pisania tego tekstu MANA była notowana po 3,06 USD, co oznacza wzrost o 10,38% według CoinMarketCap.

Przyjrzyjmy się bliżej, aby zbadać, co kryje się za obecnym wzrostem kursu MANA.

Decentraland to platforma wirtualnej rzeczywistości zbudowana na blockchainie Ethereum z silnikiem gry Unity, aby umożliwić graczom ekskluzywne wrażenia i zakup różnych NFT.

Decentraland posiada dwa tokeny, czyli MANA i LAND. MANA jest tokenem ERC-20, który jest spalany w celu nabycia tokenów ERC-721 LAND.

Decentraland jest bezpłatny dla użytkowników w celu zbadania wymaganych inwestycji lub zakupów. Projekt oferuje setki miejsc, które użytkownicy mogą odwiedzić i kilka możliwości doznań, takich jak gry i kasyna, dzięki czemu jest to najbardziej popularna platforma dla użytkowników zintegrowana z najnowszymi trendami kryptowalutowymi, takimi jak play-to-earn, Defi, GameFi i NFT.

Obecny wzrost Decentraland (MANA) jest w dużej mierze przypisywany ogłoszeniu wczoraj przez Samsunga wydarzenia w ich zrównoważonym lesie w Decentraland.

Zgodnie z ogłoszeniem, użytkownicy posiadający zestaw przedmiotów mogą je wymienić na walentynkowy gadżet.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022