Przyszłość metaverse jest zdecentralizowana, a Enjin taki właśnie jest.

Axie Infinity utrzymuje swoją pozycję jako jedna z najpopularniejszych platform do gier play-to-earn.

Enjin szybko się rozwija dzięki swoim platformom NFT.

Po ostatnim włamaniu do łańcucha bocznego Axie Infinity, szum na giełdzie sprzyja Enjin.

Axie Infinity ( AXS/USD ) to gamingowa platforma play-to-earn, na której gracze mogą tworzyć i sprzedawać swoje kreacje jako NFT. Gra Axie Infinity stała się tak popularna, że obecnie może pochwalić się jedną z najdroższych kolekcji w przestrzeni NFT. Z ekosystemem gier na trajektorii wzrostu, Axie Infinity nadal przyciąga zainteresowanie zarówno graczy, deweloperów, jak i inwestorów, czyniąc AXS jedną z najbardziej wartościowych kryptowalut metaverse, której wartość prawdopodobnie wzrośnie, gdy coraz więcej osób zaadaptuje się do życia wirtualnego.

Enjin Coin ( ENJ/USD ) jest kolejną kryptowalutą metaverse, która ostatnio wzbudza duże zainteresowanie inwestorów. W przeciwieństwie do większości platform metaverse, które blokują użytkownika do jednej platformy, Enjin pozwala użytkownikom na wybijanie i handel swoimi NFT na wielu platformach. Jest to duża zaleta, ponieważ zmniejsza ryzyko manipulacji i włamań do jednej platformy.

Dlaczego Enjin Coin jest lepszym wyborem

Aby metaverse mogło naprawdę wystartować, musi być zdecentralizowane. To daje Enjin ogromną przewagę nad Axie Infinity w przyszłości. Poza tym, sidechain Axie Infinity został ostatnio zhakowany i skradziono z niego 600 milionów dolarów. Może to w krótkim okresie wpłynąć na spadek tempa wzrostu. Enjin Coin z kolei jest zdecentralizowanym projektem i nie doświadczył takich problemów. To sprawia, że ENJ jest lepszym wyborem w krótkim i średnim okresie czasu.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę, że metaverse jest na trajektorii wzrostu, zarówno Axie Infinity, jak i Enjin Coin mają szansę na rozwój w przyszłości. Jednakże, w krótkim i średnim okresie Enjin Coin ma lepsze perspektywy. Projekt jest bardziej zdecentralizowany, a niedawne włamanie do łańcucha bocznego Axie Infinity obniżyło krótkoterminowy potencjał AXS.