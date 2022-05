LUNA jest jedną z najgorzej radzących sobie monet wśród czołowych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Niedźwiedzie nastroje na rynku rosną, ponieważ w ciągu ostatniej doby jego wartość zmniejszyła się o ponad 100 miliardów dolarów. Rynek kryptowalut stracił ponad 2% swojej wartości w ciągu ostatnich 24 godzin, a całkowita kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie poniżej 1,5 biliona dolarów.

Bitcoin na krótko spadł w kierunku psychologicznego poziomu 30,000 USD, po czym odbił się i obecnie jest notowany na poziomie 31,800 USD za monetę. Ethereum nadal utrzymuje się powyżej poziomu 2,400 USD i wzrasta o mniej niż 1% pomimo niedźwiedziej sytuacji na szerszym rynku.

Jednak największym spadkowiczem wśród 20 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej jest LUNA, natywny token ekosystemu Terra.

LUNA spadła o 44% w ciągu ostatnich 24 godzin i straciła swoje miejsce wśród 10 najlepszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Moneta zajmuje obecnie 13 miejsce na rynku.

Niedźwiedzi wynik nastąpił po tym, jak wczoraj stablecoin UST należący do Terry dwukrotnie spadł poniżej swojego dolarowego pegu. UST spadł wczoraj do 0,69 USD, co wywołało pytania o stabilność tej monety.

Trudna sytuacja UST sprawiła, że LUNA straciła ponad 40% swojej wartości w ciągu ostatnich 24 godzin.

Kluczowe poziomy do obserwacji

Wykres 4-godzinny LUNA/USDT jest jednym z najbardziej niedźwiedzich wśród 20 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Linia MACD znajduje się poniżej strefy neutralnej, wskazując na niedźwiedzie momentum. Ponadto, 14-dniowy wskaźnik RSI wynoszący 21 wskazuje, że LUNA jest obecnie wyprzedana.

W momencie publikacji, LUNA jest notowana po 33,05 USD za monetę. Jeśli niedźwiedzi trend będzie kontynuowany, wkrótce może spaść poniżej poziomu wsparcia przy 30 USD.

Jednakże LUNA wykazuje oznaki ożywienia w ciągu ostatnich kilku godzin i przed końcem dnia może przekroczyć pierwszy ważny poziom oporu na poziomie 39 USD.