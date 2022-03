Chainlink jest najbardziej dominującym graczem na rynku platform blockchain.

Chainlink jest połączony ze wszystkimi głównymi platformami blockchain, ponieważ jest potrzebny do prawidłowego wykonywania inteligentnych kontraktów.

Chainlink jest obecnie w fazie wybicia po wielotygodniowej konsolidacji.

Na wykresie tygodniowym rynek nadal porusza się w konsolidacji, co sprawia, że jest to doskonały czas na gromadzenie kryptowalut o wysokim potencjale. Ponieważ fundamenty coraz częściej zajmują centralne miejsce na rynku kryptowalut, istnieje dość duża szansa, że kryptowaluty o silnych fundamentach mogą w dłuższej perspektywie prześcignąć rynek.

Z tego powodu Chainlink ( LINK ) z łatwością wyróżnia się jako jedna z kryptowalut, które warto gromadzić po obecnych cenach. Jednym z czynników, które stanowią o sile LINK, jest jego dominacja na rynku wyroczni. Chainlink posiada ponad 65% udziału w zdecentralizowanym rynku wyroczni w porównaniu do wszystkich swoich konkurentów. Zasadniczo Chainlink trzyma w garści ten rynek i jest mało prawdopodobne, że zostanie zdetronizowany, podobnie jak Bitcoin nie zostanie wysunięty na prowadzenie jako najważniejsza kryptowaluta.

Nie chodzi jednak tylko o to, by być numerem jeden w swojej niszy, ale także o to, że główny rynek Chainlink jest kluczowy. Zdecentralizowane wyrocznie są centralnym elementem wszystkich inteligentnych kontraktów. Bez nich nie byłoby możliwe działanie ich działanie. Z tego powodu Chainlink jest powiązany ze wszystkimi najważniejszymi platformami blockchainami, od Ethereum po Solanę.

Biorąc pod uwagę, że inteligentne kontrakty w coraz większym stopniu stają się podstawą rynku kryptowalut, a wkrótce także całej światowej gospodarki, zastosowanie zdecentralizowanych wyroczni, takich jak Chainlink, będzie się tylko umacniać. W konsekwencji oznacza to większy popyt na LINK, co przełoży się na jego długoterminową cenę.

LINK jest na fali wznoszącej, czy uda mu się utrzymać ten trend?

Źródło: TradingView

Po notowaniach w przedziale od 12,68 do 13,38 USD, LINK znajduje się obecnie w fazie wybicia, podążając za podobną akcją cenową na szerszym rynku. Jeśli Bitcoin utrzyma się powyżej 40,000 USD, a wolumen zakupów wzrośnie, LINK może z łatwością przetestować poziom 20 USD w najbliższej przyszłości.

Podsumowanie

Chainlink jest jedną z najsilniejszych kryptowalut na rynku, jeśli weźmiemy pod uwagę fundamenty jako podstawową miarę analizy. Posiada ponad 65% rynku zdecentralizowanych wyroczni i jest niezbędny, aby inteligentne kontrakty mogły działać zgodnie z wymaganiami. Na szerszym rynku, który wykazuje pewne impulsy wzrostowe, LINK wyłamał się z wielotygodniowego trendu i osiągnął wysoki wolumen.