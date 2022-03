Oto dlaczego Loopring może wkrótce przetestować poziom 1 USD

Loopring i inne rozwiązania warstwy drugiej Ethereum przeżywają prawdziwy rozkwit, ponieważ Eth 2.0 jest już bliski pełnego uruchomienia.

Loopring ma przewagę dzięki Rollupom Zk, które sprawiają, że transakcje są bezpieczne i szybsze.

Loopring jest obecnie notowany w byczym kanale pomimo dużej zmienności.

Deweloperzy Ethereum poczynili ogromne postępy w kierunku uruchomienia Ethereum 2.0. Oczekuje się, że do połowy roku przejście to zostanie zakończone. Oczekuje się, że będzie to miało ogromny wpływ na cenę Ethereum, ponieważ spadną opłaty za gaz, a ETH będzie obsługiwać o wiele więcej transakcji na sekundę niż obecnie.

Najlepsze jest to, że Eth2.0 otworzy również wiele możliwości dla rozwiązań warstwy 2. Będą one odgrywać bardziej centralną rolę w finalizowaniu transakcji opartych na Ethereum, aby odciążyć sieć główną ETH. Niewątpliwie jednym z projektów, które odniosą największe korzyści z przejścia na Ethereum 2.0, jest Loopring.

Loopring ( LRC ) to zdecentralizowana giełda, która może być wykorzystywana do handlu tokenami ERC bez konieczności przechodzenia przez główną sieć Ethereum. Ponieważ Loopring korzysta z Zk Rollups, transakcje są szybkie i zajmują ułamek kosztów, jakie poniosłyby, gdyby zostały zrealizowane w sieci głównej Ethereum.

Loopring zyskuje coraz większą popularność, a ponieważ Eth 2.0 jest już prawie ukończony, znacznie więcej transakcji będzie realizowanych za pośrednictwem Loopring. Projekt już teraz wykazuje pozytywne oznaki, a w zeszłym tygodniu, kiedy cały rynek był nastawiony byczo, Loopring zanotował wzrost o ponad 20%. Jest to wskaźnik, że gdy byki ponownie przejmą kontrolę, LRC może odnotować rajd.

Loopring porusza się w byczym kanale

Źródło: TradingView

Od 18 marca Loopring notowany jest w byczym kanale, pomimo zmienności na szerszym rynku kryptowalut. Obecnie LRC zmierza w kierunku oporu 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 0,848 USD. Jeśli dojdzie do jego przebicia, wówczas osiągnięcie 1 USD może być wkrótce w zasięgu ręki.

Podsumowanie

Loopring i inne rozwiązania warstwy drugiej będą się rozwijać w miarę zbliżania się do ukończenia Eth 2.0. Loopring już teraz wykazuje oznaki trendu wzrostowego, ponieważ mimo zmienności nadal notowany jest w byczym kanale.