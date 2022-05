W ciągu ostatniej doby rynek kryptowalut osiągnął dobre wyniki, powoli odrabiając straty po niedawnym załamaniu.

W ciągu ostatnich 24 godzin wartość całego rynku kryptowalut wzrosła o ponad 2,5%. Dzieje się tak pomimo słabego początku tygodnia.

Dzięki pozytywnym wynikom odnotowanym w ciągu ostatnich 24 godzin, całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi obecnie ponad 1,3 biliona dolarów.

Bitcoin pozostaje dominującą kryptowalutą i może przekroczyć granicę 31,000 USD, jeśli rajd rynkowy będzie kontynuowany. Ethereum również zmierza w kierunku poziomu oporu 2100 USD po zwiększeniu swojej wartości o prawie 3% w ciągu ostatnich 24 godzin.

MATIC, natywny token ekosystemu Polygon, jest jedną z najlepiej radzących sobie walut wśród 20 największych kryptowalut. MATIC, wraz z Avalanche, Cronos i Litecoin, zwiększył swoją wartość o ponad 6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

W przypadku MATIC, głównym katalizatorem jego bieżących pozytywnych wyników jest partnerstwo pomiędzy Polygon i Ernst & Young (EY), jedną z firm audytorskich z Wielkiej Czwórki.

Zespół Polygon powiedział, że dzięki temu partnerstwu podmioty te uruchomią pierwszy w historii dowód zerowej wiedzy (ZK) warstwy 2 w sieci głównej Polygon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022