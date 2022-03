Moneta RingFi, RING, wstrząsnęła rynkiem kryptowalut, odnotowując wzrost o ponad 202% w ciągu ostatnich 24 godzin i kontynuując swój rajd.

W momencie pisania tego tekstu RING był notowany na poziomie 13,45 USD, co oznacza wzrost o 202,44% w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzienne maksimum notowań to 13,84 USD, a najniższy poziom wynosi 3,48 USD.

Wolumen obrotu RingFi w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 935,504 USD. Kapitalizacja rynku i podaż pieniądza w obiegu nie zostały jeszcze podane.

W tym artykule rzucimy nieco światła na kulisy, które spowodowały, że cena monety RING poszybowała dziś w górę.

Czym jest RingFi?

Zanim zagłębimy się w przyczyny wzrostu ceny monety, ważne jest, abyśmy najpierw wyjaśnili, czym jest RingFi.

RingFi to w skrócie zdecentralizowany protokół finansowy (DeFi) zbudowany na sieci BSC. Umożliwia on posiadaczom tokenów zarabianie na farmach dochodowych w najprostszy możliwy sposób. Jego natywny token jest oznaczony jako RING.

Token RING jest zasilany przez mechanizm rebasing, w którym jego podaż w obiegu jest dostosowywana do ceny tokena, nagradzając użytkowników kwotą 0,02362% co 15 minut.

Należy zauważyć, że rebasing może czasami wpływać na wygląd tokena na wykresie.

Dlaczego cena RING gwałtownie rośnie?

Jednym z głównych powodów, dla których cena RingFi wystrzeliła dziś na księżyc jest jej niedawne notowanie na CoinMarketCap.

Innym możliwym powodem, który również może przyczynić się do skoku ceny, są liczne filmy na YouTube na temat projektu RingFi, które zostały opublikowane w krótkim czasie. Przyciągnęły one z pewnością uwagę inwestorów, przyczyniając się do wzrostu wolumenu obrotów, ponieważ inwestorzy rzucili się do handlu i zakupu RING.

Obecnie RingFi ma ponad 275,000 USD płynności na PancakeSwap.