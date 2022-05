Axie Infinity osiąga najlepsze wyniki wśród 50 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Rynek kryptowalutowy osiągnął dobre wyniki w ciągu ostatnich 24 godzin, a całkowita kapitalizacja rynkowa może wkrótce przekroczyć granicę 1,8 bln dolarów. W ciągu ostatniej doby rynek zwiększył swoją wartość o prawie 3%, co jest pozytywnym zjawiskiem, biorąc pod uwagę jego zachowanie w ostatnich dniach.

Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, może wkrótce osiągnąć psychologiczny poziom 40,000 USD po zwiększeniu swojej wartości o 1,6% w ciągu ostatnich kilku godzin. Ethereum pozostaje drugą co do wielkości monetą i również znajduje się w zielonej strefie. Wygląda na to, że ETH wkrótce przełamie opór na poziomie 3000 USD.

AXS, natywny token ekosystemu gier Axie Infinity, jest najlepiej radzącym sobie z 50 kryptowalutami według kapitalizacji rynkowej. W ciągu ostatniej doby wartość AXS wzrosła o 15% i obecnie wynosi ponad 34 USD za monetę.

Rajd nastąpił po tym, jak zespół Axie Infinity wprowadził narzędzie do wypalania tokenów dla swojego tokena SLP. Smooth Love Potion (SLP) jest aktywem w grze popularnej metaverse Axie Infinity, która jest oparta na blockchainie.

Narzędzie umożliwi organizatorom turniejów aktywację wpisowego SLP, które zostanie spalone, aby pomóc w zbalansowaniu gospodarki.

Kluczowe poziomy do obejrzenia

Wykres 4-godzinny AXS/USD pokazuje, że Axie Infinity odzyskuje siły po ostatnim załamaniu. Linia MACD pozostaje poniżej strefy neutralnej, ale może wkrótce przeciąć się do strefy pozytywnej, jeśli rajd będzie kontynuowany.

14-dniowy indeks siły względnej na poziomie 59 wskazuje, że AXS może wkrótce wejść w obszar wykupienia.

Jeśli byki utrzymają kontrolę, AXS może przekroczyć pierwszy ważny poziom oporu na poziomie 38,90 USD przed końcem dnia. Jednakże, drugi ważny poziom oporu na poziomie 48,87 USD powinien w krótkim terminie ograniczyć dalszy ruch w górę.