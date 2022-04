Oto dlaczego wartość monety STEPN wzrosła dziś o ponad 20%

STEPN, natywny token aplikacji lifestyle’owej typu M2E, wzrósł o ponad 20%, osiągając dziś nowy rekord wszech czasów.

W momencie pisania tego tekstu STEPN jest notowany na poziomie 4,03 USD, co stanowi wzrost o 22,22% po cofnięciu się z dziennego i zarazem historycznego maksimum na poziomie 4,11 USD.

Przyjrzyjmy się teraz, co stoi za dzisiejszym wzrostem kursu.

Notowanie STEPN na amerykańskiej giełdzie kryptowalutowej Coinbase jest jedną z przyczyn dzisiejszego wzrostu kursu, ponieważ będzie można handlować monetą na tej platformie.

STEPN posiada token GMT oraz inny token Green Satoshi Token (GST), na którym gracze zarabiają dzięki joggingowi, bieganiu i spacerom na świeżym powietrzu za pomocą sneakersów STEPN NFT.

Dzisiejszy trend wzrostowy na rynkach GST i GMT jest również częścią całego rajdu, który rozpoczął się na początku marca tego roku, 2022, gdzie branża M2E (move-to-earn) działa jako katalizator dla wartości tokenów, które są przyznawane aktywnym graczom.

Model ekonomiczny STEPN obraca się wokół sprzedaży niewymienialnych tokenów (NFT) oraz wykorzystania uzyskanych zysków do odkupienia tokenów w celu ich spalenia.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022