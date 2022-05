Oto gdzie kupić Cardano, którego wartość wzrosła dziś o 14%

Dziewiąta największa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej zwiększyła swoją wartość o prawie 14% we wczesnych godzinach handlu w Azji, po czym nieznacznie spadła.

Czynnikiem napędzającym wzrost był popyt ze strony traderów detalicznych. Według danych opublikowanych przez CoinDesk, liczba portfeli posiadających token ADA Cardano wzrosła o 186% przez ponad miesiąc.

Ten krótki przewodnik zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o sieci Cardano i monetach, w tym o tym, czy i gdzie kupić Cardano, jeśli chcesz.

Ponieważ ADA jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ADA za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ADA już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Pancakeswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ADA.

Cardano jest jednym z największych blockchainów z powodzeniem stosujących mechanizm konsensusu proof-of-stake, który jest mniej energochłonny niż algorytm proof-of-work Bitcoina.

Twórcy Cardano deklarują, że wszystkie opracowane technologie są poddawane wzajemnej weryfikacji, co oznacza, że zanim pomysły zostaną zaakceptowane, mogą zostać zakwestionowane. Proces ten gwarantuje, że blockchain Cardano jest stabilny i trwały, zwiększając prawdopodobieństwo przewidzenia potencjalnych problemów.

Jako oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, funkcjonalność Cardano opiera się na założeniu poufności transakcji i krystalicznie czystej przejrzystości w całej sieci.

Użytkownicy końcowi mają możliwość korzystania z dowodów o zerowym stopniu jawności, co ułatwia matematyczną spójność całej procedury transakcyjnej.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Digital Coin Price przewiduje, że ADA przekroczy poziom 2 USD do końca 2025 roku. W tym samym roku cena ma wynieść co najmniej 1,65 USD.

Społeczność Reddita prognozuje, że ADA może wzrosnąć do 1,80 USD do końca tego roku, ale później nastąpi odwrócenie tendencji zwyżkowej.

