Oto gdzie kupić Cosmos, token który wzrósł o 6% w ciągu doby

Twórcy Cosmos opisują go jako projekt, który rozwiązuje niektóre z "najtrudniejszych problemów" stojących przed branżą blockchain. Ten przewodnik wyjaśnia, czym jest Cosmos, czy może to być opłacalna inwestycja i gdzie można dokonać obecnie zakupu.

Cosmos i jego natywny token ATOM mają na celu zaoferowanie antidotum na "powolne, drogie, nieskalowalne i szkodliwe dla środowiska" protokoły proof-of-work, takie jak te używane przez Bitcoina, oferując ekosystem połączonych blockchainów. Inne cele projektu obejmują uczynienie technologii blockchain mniej skomplikowaną i trudną dla deweloperów dzięki modułowej strukturze, która demistyfikuje zdecentralizowane aplikacje. Wreszcie, protokół Interblockchain Communication ułatwia sieciom blockchain komunikowanie się ze sobą, zapobiegając fragmentacji w branży.

Kryptowaluty są bardzo zmienne, a po zwyżkach często następują straty, czasami bardzo poważne. W zależności od Twojej tolerancji na ryzyko, oszacuj, ile jesteś w stanie zainwestować i nigdy nie przekraczaj tej kwoty, nawet jeśli cena Cosmos nie rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami.

Wallet Investor jest byczo nastawiony do Cosmosu. Przewidują długoterminowy wzrost, aż do 142 dolarów w 2026 roku. W takim przypadku 5-letnia inwestycja może przynieść zysk w wysokości 403%. Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD w Cosmos, może on być 503 USD w 2026 roku.

