Oto gdzie kupić EOS, który zwyżkuje o ponad 21% w ciągu doby

Dzisiejsza cena EOS przekroczyła 3 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wynosi ponad 1,2 mld USD. W ciągu ostatnich 24 godzin EOS wzrósł o 21,17%.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest EOS, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do jego zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić EOS

Czym jest EOS?

EOS to ekosystem i platforma, która została stworzona, aby umożliwić deweloperom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji. EOS chce maksymalnie ułatwić programistom korzystanie z technologii blockchain i sprawić, by sieć była jak najmniej skomplikowana w obsłudze.

EOS udostępnia wiele zasobów i narzędzi edukacyjnych, aby pomóc programistom w jak najszybszym tworzeniu funkcjonalnych aplikacji.

Sieć chce również zapewnić wyższy stopień skalowalności niż jej konkurenci, z których niektórzy mogą przetwarzać mniej niż dziesięć transakcji na sekundę. Jej celem jest poprawa doświadczenia użytkownika dla wszystkich członków ekosystemu.

Czy warto dziś kupić EOS?

EOS może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa EOS

CryptoNewsz przewiduje, że cena EOS osiągnie w tym roku poziom 3,85 USD. W przyszłym roku ma wzrosnąć do 4,3 USD, a w 2025 roku do 6,3 USD.

Price Prediction jest równie optymistycznie nastawiony. Według tego analityka, EOS będzie wart średnio 7 USD w ciągu najbliższych pięciu lat.

EOS w mediach społecznościowych