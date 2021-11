Oto gdzie kupić Sandbox: token SAND umocnił się o 15% w ciągu 24 godzin

Dzisiejsza cena The Sandbox wynosi 2,64 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 1,6 miliarda USD. SAND to token oparty na popularnej grze. W artykule przedstawimy Ci możliwości jego zakupu.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup SAND z Binance już dziś

Sandbox to wirtualny świat oparty na blockchainie, który pozwala w ramach gry użytkownikom tworzyć, budować, kupować i sprzedawać cyfrowe zasoby. Łącząc uprawnienia zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO) i niewymialnych tokenów (NFT), Sandbox tworzy zdecentralizowaną platformę dla kwitnącej społeczności graczy.

Inwestowanie w SAND może być opłacalne i zapewne jeśli jesteś fanem tej gry to będziesz na to bardziej niż chętny. Ważne jest jednak, aby przy każdej inwestycji kierować się rozsądkiem.

Według Wallet Investor cena Sandbox może wzrosnąć do 3,5 USD w ciągu roku. Szacują długoterminowy potencjał zarobkowy na poziomie 33% do końca 2022 roku.

#SAND mates, i have just forgot to publish this yesterday, so i am gonna do it now. as you can see sand almost done it's correction and gonna rise again for a new ath . please trade with your own risk.

#SANDUSDT pic.twitter.com/lsajQn5Ppf

— Benjamin Levy (@BenjaLevyy) November 10, 2021