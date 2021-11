Oto gdzie można kupić Doge Dash, który wzrósł o 27% w ciągu ostatnich 24 godzin

Doge Dash to token do gry, który chce dać mainstreamowym odbiorcom dostęp do gier kryptowalutowych. Jest to prosta gra, inspirowana takimi klasykami jak Mario i Sonic. Token jest obecnie notowany na poziomie 0,002 USD. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o najlepszych miejscach, w których można dziś dokonać zakupu.

Ponieważ DOGEDASH jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić DOGEDASH za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić DOGEDASH już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do SushiSwap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym DOGEDASH.

Celem gry jest jak najszybsze przejście przez wszystkie 10 poziomów, zbierając po drodze monety. Osoby, które ukończą wszystkie 10 poziomów, otrzymają zebrane monety Doge Dash bezpośrednio do swojego portfela. W grze znajduje się 10 zabawnych, szybkich poziomów o stopniowo rosnącym stopniu trudności. Gracze muszą stawić czoła potworom, zombie i innym wyzwaniom w celu ukończenia gry.

Inwestycja w Doge Dash może być dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli jesteś fanem tej gry. Pamiętaj jednak, że tokeny tego typu zależą od jej popularności. Jeśli z jakiegoś powodu ona spadnie, możesz utknąć z monetami o niskiej wartości.

Według Priceprediction.net, cena Dogedash osiągnie w przyszłym roku średnią wartość 0,0045 USD. Rok później jego wartość ma sięgać 0,006 USD. W 2024 roku cena za token ma osiągnąć poziom co najmniej 0,008 USD.

