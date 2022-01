Oto gdzie najlepiej kupić LooksRare, który wzrósł dziś o 16%

LooksRare to skupiony na społeczności rynek NFT, który aktywnie nagradza handlowców i twórców za uczestnictwo. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o LooksRare i najlepszych miejscach do zakupu natywnego tokena LOOKS, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do zakupu LooksRare

Ponieważ LOOKS jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić LOOKS za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić LOOKS już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na LOOKS

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym LOOKS.

Czym jest LooksRare?

LooksRare to rynek NFT, na którym wszystkie opłaty transakcyjne pobierane są od posiadaczy tokenów LOOKS. Jest to model nagradzania stworzony w bezpośredniej odpowiedzi na poprzednią generację rynków NFT, których opłaty w większości wynagradzały jeden podmiot.

Użytkownicy zarabiają tokeny LOOKS poprzez handel NFT na LooksRare, stakowanie LOOKS i wiele innych.

Doświadczenie w handlu na LooksRare jest intuicyjne dla doświadczonych traderów NFT, a jednocześnie zapewnia nowe i innowacyjne funkcje, takie jak oferty obejmujące całą kolekcję, natychmiastowe wypłaty prowizji dla twórców oraz elastyczne zakupy przy użyciu mieszanych tokenów (WETH +ETH).

Za prostą obsługą użytkownika kryje się innowacyjny, modułowy projekt inteligentnego kontraktu oraz pełny pakiet zbudowany od podstaw z myślą o skalowalności, bezpieczeństwie i szybkości.

Czy warto dziś kupić LooksRare?

Kryptowaluty są bardzo zmienne, a decyzje inwestycyjne najlepiej podejmować w oparciu o indywidualną tolerancję ryzyka. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa LooksRare

Digital Coin Price jest bardzo byczo nastawiony do LOOKS, przewidując, że jego cena wzrośnie do 19,87 USD w ciągu 7 lat. Obecnie kryptowaluta jest warta 4,75 USD. Do końca tego roku prognozują, że wzrośnie do 6,49 USD. W 2023 roku ma być notowana po 7,72 USD, a rok później po 8,15 USD.

W 2025 roku cena za jeden token LOOKS ma wynieść 9,72 USD, w 2026 – 9,03 USD, w 2027 – 13,45 USD, a w 2028 – 16,36 USD.

LooksRare w mediach społecznościowych