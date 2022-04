Rynek kryptowalut rozpoczął się w 2022 roku bardzo źle. Od tego czasu większość monet odbiła się od dna, ale nie są one jeszcze w pobliżu swoich szczytów. Chociaż na szerszym rynku nadal istnieje kilka zagrożeń, rok 2022 może okazać się świetny dla kryptowalut. Oto dlaczego:

Tradycyjne klasy aktywów osiągnęły bardzo słabe wyniki, a to może popchnąć inwestorów w kierunku kryptowalut.

Niektóre z obaw, które inwestorzy mieli na początku roku, powoli się zmniejszają.

Kryptowaluty nadal pozostają aktywami o wysokim wzroście, pomimo ich niestabilności.

Dla inwestorów, którzy szukają kryptowalut, które wciąż mają potencjał, by dobrze sobie radzić w 2022 roku, oto pełna lista:

Decentraland (MANA)

Chociaż rynek kryptowalut został mocno dotknięty na początku 2022 roku, monety metaverse, takie jak Decentraland (MANA) doświadczyły jeszcze większych spadków. Monety te jakoś się odbiły, ale nadal są bardzo nisko w porównaniu do wcześniejszych oczekiwań.

Źródło danych: Tradingview

Dobrą wiadomością jest to, że zainteresowanie metaverse będzie stale rosło. W rezultacie, jest prawdopodobne, że MANA i inne monety metaverse odbiją się od dna przed końcem roku.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) miał w tym roku kilka przeszkód do pokonania. Po słabym początku roku, Fantom poinformował, że jeden z głównych założycieli opuścił projekt. Podważyło to zaufanie inwestorów, a moneta spadła na wartości. Widać już jednak pewne ożywienie. Fantom nadal pozostaje bardzo wiarygodnym projektem DeFi. Warto go obserwować w 2022 roku.

Loopring (LRC)