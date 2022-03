Oto monety, które robią furorę w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości

Oczekuje się, że metaverse czeka kolejna perspektywa rozwoju we wszechświecie kryptowalut. Jednak jeszcze przed nią istniała wirtualna rzeczywistość. W miarę jak VR staje się coraz bardziej zaawansowana, zaczyna się teraz w pełni integrować z ekosystemem blockchain. Oto dlaczego:

Wirtualna rzeczywistość ma ogromne zastosowania w biznesie i rozrywce.

VR jest również postrzegana jako przyszłość interakcji międzyludzkich.

Technologia blockchain może pomóc w uczynieniu VR bardziej zdecentralizowaną i prywatną.

Jeśli myślisz o skorzystaniu z boomu związanego z wirtualną rzeczywistością, poniżej przedstawiamy trzy najlepsze monety, które możesz kupić.

CEE VR (CEE)

CEEK VR (CEEK) to interesujący projekt VR, który ma nadzieję wprowadzić metaverse do muzyki i rozrywki. Pomyśl tylko o tym. Wyobraź sobie, że możesz uczestniczyć w koncercie na żywo swoich ulubionych piosenkarzy? Albo możliwość oglądania, jak Twoi ulubieni sportowcy robią to, co do nich należy?

Źródło danych: Tradingview

Cóż, CEEK został stworzony, aby to umożliwić i posiada również pełną integrację z NFT. Projekt został zaprojektowany tak, aby ułatwić twórcom treści zarabianie na ich pracy i znalezienie nowych sposobów na generowanie zysków. CEEK jest przyszłością streamingu muzyki i jako taki powinien być na Twojej liście zainteresowań.

High Street (HIGH)

High Street (HIGH) to token metaverse, który łączy w sobie zarówno wirtualną rzeczywistość, jak i gry typu play-to-earn. Projekt ma na celu stworzenie unikalnej sieci cyfrowych społeczności, które mogą angażować się w ekscytujące działania wewnątrz wirtualnego świata. Na przykład, jeśli kiedykolwiek chciałeś ścigać się samochodem, możesz to zrobić w tym cyfrowym wszechświecie.

ApeCoin (APE)