Oto najlepsze giełdy, na których można dziś kupić token OMG

Cena OMG wynosi dziś nieco ponad 8 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 356,5 miliona USD. Natywny token OMG Network stracił na wartości 4,43% w ciągu ostatniej doby. Ponieważ tendencje można łatwo odwrócić, oto gdzie można dokonać teraz zakupu.

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup OMG z eToro już dziś

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup OMG z Binance już dziś

OMG Network, wcześniej znany jako OmiseGo, jest rozwiązaniem skalowania warstwy 2 zbudowanym dla blockchaina Ethereum. Jako rozwiązanie skalujące Ethereum, OMG Network zostało zaprojektowane, aby umożliwić użytkownikom transfer tokenów ETH i ERC20 znacznie szybciej i taniej niż w przypadku transakcji bezpośrednio w sieci Ethereum. Według OMG Network, jej najnowocześniejsza technologia ma potencjał, aby skalować Ethereum do tysięcy transakcji na sekundę (TPS). Dla porównania obecne Ethereum 1.0 jest obecnie w stanie przetwarzać od 10 do 14 TPS.

Jak to zawsze bywa z kryptowalutami, OMG może być niezwykle zmienne. Nie ma większego sensu codziennego obserwowania kursu OMG, chyba że jesteś inwestorem krótkoterminowym. Nie inwestuj więcej niż możesz sobie pozwolić na stratę.

Digital Coin przewidywał, że OMG osiągnie cenę 22,55 USD w tym roku, co było dalekie od rzeczywistości. Trading Beasts dokonuje bardziej umiarkowanej prognozy. Szacują oni, że moneta osiągnie 11 USD na początku przyszłego roku.

🆓OMG Network (OMG) Nov-25 #OMG $OMG: $OMG is a good project and this is a good opportunity to start accumulating it after a sharp drop. In the near future, $OMG can increase strongly to the $12, $15 and $20 zones in the near future. However, if it loses… https://t.co/DICE2gSC0l

— PaulWard (@PaulCryptoWard) November 25, 2021