Oto najlepsze miejsca do zakupu Amp

Dzisiejsza cena Amp wynosi 0,05 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 48,4 mln dolarów. Amp zajmuje 63 miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej. W ciągu ostatniej doby moneta wzrosła o nieco ponad 6%. Oto gdzie można teraz kupić Amp.

Amp jest opisywany jako nowy cyfrowy token zabezpieczający oferujący natychmiastowe i weryfikowalne gwarancje dla każdego rodzaju transferu wartości. Korzystając z Amp, sieci takie jak Flexa mogą szybko i nieodwracalnie zabezpieczyć transakcje dla szerokiej gamy przypadków użycia związanych z zasobami. Twórcy Amp deklarują, że projekt oferuje prosty, ale wszechstronny interfejs do weryfikacji zabezpieczeń poprzez system partycji zabezpieczeń i menedżerów zabezpieczeń.

Większość analityków uważa, że jest to opłacalna inwestycja, ale na wszelki wypadek nie wydawaj więcej, niż możesz potencjalnie stracić.

Według Coin Price, cena Amp wzrosła o 428% od początku roku. Przewidują, że osiągnie 0,067 USD do końca roku i maksymalnie 0,12 USD w pierwszej połowie 2022 roku. W drugiej połowie przyszłego roku wartość tokena ma spaść do 0,116 dolara. Jeśli tak się stanie, nadal będzie to zwyżka o 115% w stosunku do obecnego kursu.

Did you know that Amp is the collateral that makes Flexa payments instant? More than $1.2 billion worth of $AMP is currently being staked by people all over the globe to back each and every Flexa payment. #Amp101 https://t.co/RahT5SNHLh pic.twitter.com/s27UTQp8pe

— Flexa (@FlexaHQ) June 7, 2021