Oto najlepsze miejsca do zakupu Santos FC Fan Token (SANTOS)

W ciągu ostatniej doby token Santos Football Club zyskał 8%, co było korzystne dla wszystkich tokenów fanowskich.

Ten krótki artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o Santos FC Fan Token, w tym czy i gdzie go kupić, jeśli się na niego zdecydujesz.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Santos FC Fan Token

Ponieważ SANTOS jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić SANTOS za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić SANTOS już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup BNB na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. Binance ›

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij BNB do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Pancakeswap

Udaj się do Pancakeswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje BNB na SANTOS

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym SANTOS.

Czym jest Santos FC Fan Token?

Santos FC Fan Token (SANTOS) został stworzony w wyniku współpracy pomiędzy Binance launchpool i klubem piłkarskim. Santos FC jest brazylijskim klubem sportowym z siedzibą w stanie São Paulo.

Dzięki temu partnerstwu Binance uzyskało status sponsora i licencjobiorcy, z prawem do zarządzania i kontrolowania produktów NFT.

Celem umowy było pogłębienie relacji z kibicami, zwiększenie ich zaangażowania oraz przyciągnięcie uwagi użytkowników Binance, którzy mogliby zainwestować w monetę

Posiadacze SANTOS mają następujące korzyści: prawo do głosowania w ankietach oraz do udziału w działaniach klubu i powiązanych wydarzeniach.

Właściciele tokena SANTOS mają również dostęp do specjalnych przywilejów, ekskluzywnych nagród oraz limitowanych i kolekcjonerskich NFT.

Czy warto kupić Santos FC Fan Token już dziś?

SANTOS może być zdecydowanie wart inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna brać pod uwagę Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy brać żadnych prognoz cenowych na wartość nominalną.

Prognoza cenowa Santos FC Fan Token

Prognozy większości analityków są ponure. Trading Beasts przewiduje spadek do 4,23 USD do końca tego roku. Price Prediction jest jeszcze bardziej niedźwiedzi, prognozując na ten sam okres spadek do 2,37 USD.

W grudniu 2023 roku Price Prediction przewiduje, że cena monety nieznacznie wzrośnie do 3,54 USD. Wallet Investor nie jest szczególnie optymistyczny, przewidując, że cena tokena kibica Santos FC wyniesie w tym czasie zaledwie 2,8 USD.

Trading Beasts przewiduje byczą passę dla Santos FC Fan Token. Ich zdaniem 2023 roku token osiągnie cenę 7 USD.

Santos FC Fan Token w mediach społecznościowych