Oto najlepsze miejsca, w których można dziś kupić IoTeX

Dzisiejszy kurs IoTeX wynosi 0,07 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 40,2 mln USD. IoTeX zajmuje 92. miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej i zwiększył dziś swoją wartość o 3,32%. Dzisiaj OIG ogłosiło współpracę z ioTexPad, pierwszym w historii launchpadem zbudowanym na IoTeX.

Jeśli interesują Cię unikalne funkcje i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić IoTeX, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić IoTeX

Ponieważ IOTX jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić IOTX za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić IOTX już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na IOTX

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym IOTX.

Czym jest IoTeX?

Od momentu uruchomienia w 2017 roku, IoTeX zbudował zdecentralizowaną platformę, której celem jest umożliwienie otwartej ekonomii dla maszyn, ekosystemu, w którym ludzie i maszyny mogą wchodzić w interakcje z gwarantowanym zaufaniem, wolną wolą i pod odpowiednio zaprojektowanymi zachętami ekonomicznymi.

IoTeX opracował swój blockchain kompatybilny z EVM od podstaw przy użyciu innowacyjnego konsensusu Roll-DPoS i uruchomił go w kwietniu 2019 roku.

Na szczycie blockchaina IoTeX zespół zbudował niezbędne bloki infrastruktury do połączenia z blockchainami Ethereum, BSC i Heco. Należą do nich portfel ioPay oraz most ioTube. IoTeX pomaga DApps opartym na EVM skalować się bez wysokich opłat za gaz.

Oprogramowanie pośredniczące, takie jak zdecentralizowana tożsamość, poufne przetwarzanie danych i bezpieczny sprzęt, zostało zbudowane na szczycie blockchaina IoTeX, aby umożliwić tworzenie samowystarczalnych urządzeń.

Czy warto kupić IoTeX już dziś?

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie należy podejmować żadnych decyzji mających wpływ na nasze finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Prognoza cenowa IoTeX

Według Wallet Investor, IoTeX w przyszłym roku będzie kosztował około 0,18 USD, a w lutym 2027 roku może osiągnąć wartość 0,59 USD.

Trading Beasts przewiduje, że token IOTX osiągnie cenę 0,11 USD w lutym przyszłego roku i 0,13 USD pod koniec 2025 roku.

IoTeX w mediach społecznościowych