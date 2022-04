Oto najlepsze miejsca, w których można dziś kupić token DESO

Gdyby to zależało od Elona Muska, w przyszłości media społecznościowe byłyby w pełni zdecentralizowane. Jest on zdeterminowany, aby to osiągnąć, a ekosystemy takie jak Decentralized Social (DESO), które niestrudzenie dążą do tego samego celu, zyskują dzięki temu na popularności.

Niniejszy krótki artykuł zawiera wszystko, co należy wiedzieć o monecie DESO, w tym czy i gdzie dokonać jej zakupu.

DESO jest monetą nowego typu blockchain zaprojektowaną do zasilania zdecentralizowanych sieci społecznych Web 3.0. Od momentu powstania w 2019 roku ma on na celu rozwiązanie problemów wynikających z obecnej centralizacji mediów społecznościowych.

Obecnie kilka prywatnych firm skutecznie kontroluje dyskurs publiczny, czerpiąc z niego monopolistyczne zyski, podczas gdy twórcy, którzy faktycznie tworzą treści, są często niedostatecznie wynagradzani i niewystarczająco zaangażowani.

W przeciwieństwie do tego, społeczny blockchain DESO traktuje treści w mediach społecznościowych jako narzędzie publiczne, czyniąc je wolnymi od zezwoleń i dostępnymi dla każdego.

Łączy on w sobie paradygmat otwartego systemu finansowego P2P oferowanego przez kryptowaluty z wydajną i skalowalną infrastrukturą baz danych, dostosowaną do wprowadzania następnej generacji sieci społecznych Web 3.0.

DESO może być zdecydowanie warte inwestycji, jeśli czas jest odpowiedni. Niestety, często nie da się tego przewidzieć z wyprzedzeniem. Każda decyzja inwestycyjna powinna uwzględniać Twoją tolerancję na ryzyko. Nie należy traktować prognoz cenowych jako wartości nominalnej.

Digital Coin Price jest dość byczo nastawiony do DESO, dokonując następującej prognozy:

