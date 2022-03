Oto najlepsze miejsca, w których można kupić Dogecoina

Dogecoin jest ostatnio bardzo popularny po tym, jak Elon Musk publicznie ogłosił, że nie sprzeda żadnego ze swoich udziałów. Trend ten dotknął prawie wszystkie kryptowaluty o psiej tematyce, których na rynku nie brakuje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Dogecoinie, czy warto w niego inwestować i gdzie najlepiej go kupić, to trafiłeś we właściwe miejsce.

eToro jest jedną z wiodących platform transakcyjnych, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Wyposażona jest w takie funkcje, jak kopiowanie ruchów innych traderów, zaawansowane wykresy techniczne i szereg innych narzędzi handlowych. Platforma eToro jest świetna zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Kup DOGE z eToro już dziś Oświadczenie

Dogecoin posiada w swoim logo wizerunek Shiba Inu. Ta cyfrowa waluta o otwartym kodzie źródłowym została rozwidlona z Litecoina w grudniu 2013 roku. Jej twórcy wyobrażali sobie, że będzie to zabawna, lekka kryptowaluta, która dzięki temu, że opiera się na motywie psa, będzie bardziej atrakcyjna poza główną grupą odbiorców Bitcoina.

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk wielokrotnie pisał w mediach społecznościowych, że Dogecoin jest jego ulubioną monetą. Rzeczywiście, jej sukces jest ściśle związany z zamiłowaniem do niej Muska.

Zaczął on tweetować o Dogecoinie na początku 2021 roku. Udostępnienie przez niego mema o DOGE z Króla Lwa wywołało falę poparcia, której kulminacją było wystąpienie w programie Saturday Night Live.

Altcoin ma czas bloku wynoszący jedną minutę i nieograniczoną całkowitą podaż, co oznacza, że nie ma limitu liczby Dogecoinów, które można wydobyć.

Nic nie zastąpi samodzielnego poszukiwania informacji. Każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się na znajomości rynku, stosunku do ryzyka oraz cech i rozpiętości portfela. Zastanów się także, jak odczułbyś stratę pieniędzy.

Analytics Insight cytuje ekspertów, którzy twierdzą, że cena DOGE wyniesie 0,56-0,58 USD w 2025 roku z obecnego poziomu 0,11 USD. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, średnia cena Dogecoina wyniesie około 1,79 USD w 2028 roku z potencjałem osiągnięcia 2,13 USD.

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022