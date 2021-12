Oto najlepsze monety warstwy 2, które warto kupić

Blockchainy warstwy 2 to protokoły stron trzecich działające na blockchainach warstwy 1, które pomagają w rozwiązaniu któregoś z dylematów blockchaina – decentralizacji, bezpieczeństwa i skalowalności. Służą one jako dodatki do macierzystego blockchaina. Mogą to być łańcuchy boczne, łańcuchy plazmowe, kanały stanów lub rollupy. Popularnymi przykładami są Bitcoin Lightning Network i Ethereum Plasma. Poniższa lista zawiera najlepsze monety warstwy 2, w które możesz zainwestować.

Polygon (MATIC)

Jeśli jesteś zdezorientowany co do Polygon (MATIC), być może pamiętasz go jako Matic Network. Polygon został opracowany w 2017 roku w Indiach przez Jayntiego Kanani, Anuraga Arjun, Mihaila Bjelic i Sandeepa Nailwal. Firma Matic Network zmieniła nazwę na Polygon w lutym 2021 roku, około rok po jej uruchomieniu. Polygon został opracowany, aby pomóc rozwiązać problem skalowalności, z którym boryka się blockchain Ethereum i zapewnić masową adopcję. Zasadniczo sieć planuje poprawić szybkość i obniżyć koszty i techniczne aspekty blockchaina Ethereum poprzez zapewnienie wielu funkcji. Ma ona również na celu połączenie różnych blockchainów na łańcuchu Ethereum. Ze względu na bycie na czele większości rozwoju w przestrzeni kryptowalutowej – inteligentnych kontraktów, dApps, NFT i tak dalej, blockchain Ethereum stał się stosunkowo drogi i zatkany. Jako taka, sieć Polygon proponuje skalowalne rozwiązanie tego problemu, służąc jako sieć warstwy 2 (warstwa dodatkowa) do Ethereum. Dzięki temu blockchain wzrośnie i stanie się bardziej bezpieczny, wydajny i użyteczny. Polygon jest siecią wielopoziomową z licznymi łańcuchami bocznymi. Te łańcuchy boczne są budowane przy użyciu zestawu programistycznego Polygon (SDK) napisanego w języku Golang. SDK jest bardzo elastyczny, rozszerzalny, modularny i kompatybilny z Ethereum. Łańcuchy plazmowe, rollupy z zerową wiedzą (zk-) i optymistyczne rollupy to metody, które mogą być używane do skalowania łańcuchów bocznych podczas ich rozwoju. Łańcuchy boczne to specjalne blockchainy, które obsługują liczne protokoły DeFi, a jednocześnie są dołączone do głównego blockchaina. Ta cecha sprawia, że Polygon jest porównywany do Cosmos, Polkadot i Avalanche. Przewiduje się, że każdy sidechain może przeprowadzić około 70,000 transakcji na blok.

Podobnie jak inne blockchainy, platforma Polygon może służyć m.in. do dokonywania płatności, tworzenia platform pożyczkowych i tworzenia gier. Poza tym zapewnia inne rozwiązania, takie jak Hermez, Avail, Nightfall, Miden i Zero. Nightfall, Miden i Zero są wciąż w fazie rozwoju. Polygon działa w modelu proof-of-stake, który pozwala użytkownikom używać ich tokenów do weryfikacji transakcji i uczestniczenia w zarządzaniu. MATIC to natywna kryptowaluta sieci Polygon. Służy do rozliczania i opłacania transakcji między użytkownikami w sieci. Token pomaga napędzać rozwój w sieci, służąc jako nagroda dla użytkowników, którzy dostarczają zasoby obliczeniowe i usługi. Jako inwestor posiadanie i obstawianie tokenów MATIC pozwala głosować na aktualizacje i poprawki sieci. Jednak Twój głos jest proporcjonalny do ilości MATIC w Twoim portfelu. Ze względu na ograniczoną podaż tokenów MATIC (10 miliardów) pozytywnie może wpłynąć na jego wartość. Z jego atrybutami zapewniania rozwiązania problemu skalowalności Ethereum i umożliwiania programistom tworzenia bardziej przyjaznych dla użytkownika dApps, jego przyjęcie może wzrosnąć; a wraz ze wzrostem popularności i przypadków użycia następuje wzrost wartości. Sushiswap (giełda DEX), szybka zamiana, gry łańcuchowe, Curve i Ocean Protocol są zbudowane na platformie Polygon. Chociaż jego kapitalizacja rynkowa jest dość wysoka (17,6 mld USD), będzie to świetna inwestycja, ponieważ obecnie kosztuje 2,57 USD. Zajmuje 14. miejsce na Coingecko. Aby kupić Polygon (MATIC), przejdź do Binance, Coinbase Exchange, MEXC Global lub Digifinex.

Loopring (LRC)

Loopring (LRC) to platforma skalowania warstwy 2 Ethereum, która składa się z protokołu open-source zk-rollup. Jest to pierwsza platforma, która wykorzystuje go na blockchainie Ethereum. Daniel Wang opracował ją w 2017 roku. Loopring składa się z inteligentnych kontraktów i obwodów wiedzy 1zero. Są one przydatne w opracowywaniu zautomatyzowanych animatorów rynku, aplikacji płatniczych i zdecentralizowanych giełd, które mają wysoką przepustowość. Może być również wykorzystywany do opracowywania protokołów, infrastruktury i przyjaznego dla użytkownika DeFi. Poza tym, platforma posiada bezpieczną wymianę natywną, gdzie handel może odbywać się bardzo szybko bez centralnego organu i opłat za gaz. Może łączyć transakcje razem dla wydajności dzięki dowodom zk-rollup.

Dodatkowo, pozwala to na wykonywanie pewnych obliczeń poza blockchainem Ethereum. Wykonuje operacje takie jak handel, dostarczanie płynności, swapowanie i dokonywanie płatności, polegając na bezpieczeństwie blockchain Ethereum. Loopring posiada protokół OCDA (on-chain data availability), który sprawia, że transakcje są szybsze. Posiada również system pierścieni zamówień, górników zamówień i współdzielenia zamówień, który zapewnia natychmiastową płynność. Może pochwalić się około 1000-krotną przepustowością blockchaina ETH przy zmniejszonym koszcie transakcji, który jest około 1/100 Ethereum. W porównaniu do blockchaina ETH, weryfikuje transakcje szybciej przy niższych kosztach ze względu na wymaganie mniejszej ilości danych. Wykorzystuje tylko inteligentny kontrakt podczas walidacji ostatecznego dowodu kryptograficznego. Wymaga mniej obliczeń, ponieważ nie pobiera danych z głównej sieci.

Protokół Loopring może pomóc w zwiększeniu adopcji blockchaina Ethereum, ponieważ zwiększa jego wydajność. LRC jest tokenem natywnym dla platformy. Jest on używany do zasilania operacji platformy. Aby stworzyć wymianę na loopring, musisz mieć zablokowane ponad 250,000 LRC, co pozwoli Ci na korzystanie z dowodów danych łańcucha on-chain. Ponadto, aby przeprowadzić wymianę, która nie będzie posiadała tej funkcji, potrzebujesz około 1 miliona LRC. Jeśli źle zarządzasz swoją wymianą, Twój depozyt może zostać skonfiskowany i rozdany użytkownikom, którzy zablokują własne. LRC służy jako token nagradzający dla operatorów zk-rollup i dostawców płynności. Może być również stakowany, co pozwala na zarabianie na opłatach handlowych płaconych sieci. Siedemdziesiąt procent opłat handlowych jest przydzielane użytkownikom, którzy stakują swoje tokeny, 20% jest przechowywane dla zdecentralizowanej autonomicznej organizacji platformy, która monitoruje, jak wydawane są środki z puli. Pozostałe 10% jest spalane. To wydarzenie zmniejsza ilość monet w podaży i w konsekwencji pomaga napędzać cenę w górę. Całkowita podaż wynosi 1,4 miliarda, z czego 1,2 miliarda znajduje się obecnie w obiegu. Znajduje się na 64 miejscu z kapitalizacją rynkową 2,5 mld dolarów. Obecnie jego cena wynosi 2,04 USD, a w listopadzie 2021 roku osiągnęła rekordowy poziom 3,75 USD. Jest notowana na Binance, Coinsbit, Kraken i wielu innych.

Monety te zapewniają konkretne rozwiązanie dla warstwy 1, którą obsługują, a tak długo, jak będą to czynić, utrzymają swoją wartość.