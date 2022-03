Tradycyjnie, większość osób analizujących zalety danej kryptowaluty skupia się na jej kapitalizacji rynkowej. W końcu monety o niskiej kapitalizacji mają zazwyczaj duży potencjał. Nie ma jednak nic złego w tym, że wybiera się monety o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1 miliard dolarów i więcej. Oto dlaczego:

Monety o kapitalizacji 1 miliarda dolarów są sprawdzone i przetestowane na rynku.

Istnieje prawdopodobieństwo, że monety o dużej kapitalizacji charakteryzują się niską zmiennością.

Wolumen handlu monetami o dużej kapitalizacji jest wyższy, więc łatwo jest nimi handlować.

Jeśli zastanawiałeś się, które monety z kapitalizacją powyżej 1 miliarda dolarów są idealne do zainwestowania, stworzyliśmy listę, z którą warto się zapoznać:

Flow (FLOW)

Flow (FLOW) jest tokenem natywnym dla sieci Flow Network. Celem projektu jest wykorzystanie mocy zdecentralizowanej technologii do stworzenia cyfrowej infrastruktury pozbawionej granic, która będzie wspierać rozwój innowacyjnych aplikacji.

Źródło danych: Tradingview

Kapitalizacja rynkowa tokena FLOW wynosi nieco ponad 2 miliardy dolarów. Moneta jest również notowana już od jakiegoś czasu, więc aktywność inwestorów jest wystarczająca, aby zwiększyć jej legalność. Jeśli szukasz długoterminowego instrumentu, w który mógłbyś zainwestować swoje pieniądze, FLOW powinien być idealnym wyborem.

Dash (DASH)

Dash (DASH) to zdecentralizowana sieć typu open-source, której celem jest stworzenie szybkich i niezawodnych systemów płatności cyfrowych. Zadaniem Dash jest zapewnienie technologii niezbędnej do włączenia kryptowalut do globalnych systemów płatniczych. Jego natywny token DASH ma kapitalizację rynkową nieco powyżej 1,1 miliarda dolarów, a w przyszłości może jeszcze bardziej wzrosnąć.

Arweave (AR)