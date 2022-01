Oto trzy powody ostatniego wzrostu kursu Propy (PRO)

Cena tokena Propy (PROP) odnotowała astronomiczny wzrost między 10 a 18 stycznia, po czym weszła w obecny spadek, który jest niewielki w porównaniu do skoku, jaki zanotowała ta kryptowaluta.

Propy (PROP) token jest tokenem natywnym protokołu Propy, który integruje technologię blockchain z sektorem nieruchomości poprzez automatyzację całego procesu zakupu domu, aby uczynić go prostszym, bezpiecznym i szybszym.

W ciągu 2021 roku tokeny NFT zyskały popularność dzięki cyfrowym wizerunkom, takim jak CryptoPunks i Bored Ape Yacht Club. Jednak Propy jest zdeterminowana, aby rozszerzyć funkcjonalność NFT poza przestrzeń sztuki cyfrowej na nieruchomości NFT.

Ostatni skok ceny Propy był wynikiem rosnącego potencjału NFT do wykorzystania w różnych przypadkach, wprowadzenia tokena na giełdę Coinbase oraz pierwszej sprzedaży nieruchomości NFT.

Do skoku cen tokena PRO w dniu 14 stycznia przyczyniło się głównie notowanie drugiej największej na świecie giełdy kryptowalutowej pod względem wolumenu, Coinbase, która obsługuje inwestorów z siedzibą w USA.

Przed wejściem na giełdę Coinbase, token PRO był dostępny tylko na kilku giełdach, takich jak Bitrue, Huobi Global i zdecentralizowana giełda Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022