PancakeSwap (CAKE) może zamienić strefę oporu na wsparcie

PancakeSwap (CAKE) wykazał się niezwykłą siłą w kwietniu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni moneta zwiększyła swoją wartość o prawie 60%. Jeśli wzrost ten będzie kontynuowany, CAKE może zmienić kluczową górną strefę oporu we wsparcie. Byłoby to ogromne wydarzenie. Oto kilka szczegółów:

CAKE napotkała poważny opór w okolicach 11 USD, starając się utrzymać swój trend wzrostowy.

Moneta była wielokrotnie odrzucana po tej cenie i od tego czasu gwałtownie spadła.

W nadchodzących dniach CAKE prawdopodobnie spróbuje osiągnąć 11 USD.

Źródło danych: TradingView

PancakeSwap (CAKE) – Czy poziom 11 USD może stać się wsparciem?

Jeśli byki będą w stanie przekształcić opór na poziomie 11 dolarów we wsparcie, wówczas CAKE ma szansę na duże bycze wybicie. Moneta DEX wielokrotnie próbowała przełamać tę strefę w ciągu ostatnich kilku dni, ale spotkała się z silnym odrzuceniem.

W rezultacie kurs CAKE gwałtownie spadł o prawie 13% w ciągu ostatnich 24 godzin. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach byki spróbują ponownie przetestować poziom 11 USD. Jeśli rzeczywiście uda im się go przebić, to w najbliższym czasie możemy zobaczyć jak token przebije poziom 15 USD.

Będzie to oznaczało wzrost o prawie 90% w stosunku do obecnej ceny. Jeśli jednak 11 USD okaże się dla monety zbyt daleko, CAKE prawdopodobnie spadnie z powrotem do 8,32 USD lub niżej zanim nastąpi kolejna fala hossy.

Czy warto teraz kupić CAKE?

Cóż, z reguły nie należy kupować monet, gdy znajdują się one bardzo blisko oporu. Ryzyko spadkowe jest wtedy bardzo wysokie. Dobrym zagraniem będzie zaczekanie i sprawdzenie, czy opór 11 USD zostanie przełamany.

Jeśli tak się stanie, wtedy można dokonać zakupu i skorzystać z powstałej fali. Jeśli CAKE ponownie zostanie odrzucony na poziomie 11 USD, należy poczekać na cofnięcie i wkroczyć po 6 USD lub zbliżonej cenie.