Mainnet Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Fantom i Avalanche przyjęły Parabolic i jego nową grę, skutecznie czyniąc z niego platformę wielołańcuchową, dowiedział się Coin Journal z informacji prasowej.

Uruchomienie jedynej w swoim rodzaju symulacyjnej gry typu crash z wypłatami w trakcie gry planowane jest na 21 kwietnia.

Zabawna gra kasynowa przypominająca wykres giełdowy

Rozgrywka przypomina wykres handlu kryptowalutami. Gra utrzymuje płynność na poziomie 50%, co zapewnia graczom terminowe wypłaty.

Co czyni grę wyjątkową?

Gra jest ekscytująca i wciągająca na zupełnie nowym poziomie. Rozpoczyna się od wpłacenia przez każdego gracza określonej liczby tokenów Parabolic, którymi chce grać.

W miarę postępu gry mnożnik zakładów rośnie, a wykres staje się coraz bardziej paraboliczny. Twoim celem jest wypłacenie pieniędzy, zanim wykres się załamie. Aby postawić zakład, musisz kupić tokeny. Aby wypłacić pieniądze, należy je sprzedać.

Najlepsze cechy

Gra Parabolic zawiera następujące kluczowe elementy, które ją wyróżniają:

Wypłata gotówki w wysokości procentu całkowitej wartości zakładu podczas gry na żywo.

50% zysku z gry jest spalane, co zwiększa wartość monety.

Utrzymanie wymaganej płynności gry w celu priorytetowego traktowania terminowych wypłat.

Podatki od transakcji:

Spalanie deflacyjne – 3%

Automatyczna płynność – 3%

Wykup unikatów – 3%

Rozwój gry – 3%

Efektywny system zarabiania pieniędzy

Token Parabolic to efektywny system zarabiania pieniędzy, ponieważ spalone tokeny są całkowicie wycofywane z obiegu. Nie są one przekazywane na martwy adres, jak ma to miejsce w wielu innych ekosystemach.

Parabolic dąży do zwiększania wartości tokenów, dlatego wartość tokenów graczy stale rośnie, podczas gdy wskaźnik płynności do kapitalizacji rynkowej stale spada.

Brak wygórowanych podatków, z którymi trzeba się liczyć

Przewiduje się, że bardzo duży procent podaży tokenów zostanie wyczerpany w ciągu 24 godzin od uruchomienia gry. Parabolic nie nakłada na posiadaczy wygórowanych i nierealistycznych podatków.

Aby stworzyć długoterminowy, zrównoważony projekt, duża część opłat transakcyjnych wpływa z powrotem do ekosystemu.