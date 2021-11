Paradigm, firma skupiona na kryptowalutach ogłasza fundusz venture o wartości 2,5 miliarda USD

Pozyskany kapitał firma zamierza przeznaczyć na inicjatywy i protokoły kryptowalutowe

W poniedziałek Paradigm, firma inwestycyjna zajmująca się kryptowalutami, prowadzona przez współzałożyciela Coinbase Freda Ehrsama i byłego partnera Sequoia Capital Matta Huanga ogłosiła, że zebrała 2,5 miliarda USD na swój fundusz kryptowalutowy. Fundusz otrzymał znacznie więcej niż 1,5 miliarda USD, które prognozował, gdy zaczynał zbierać fundusze w zeszłym miesiącu.

Kryptowaluty są w posiadaniu mniej niż 10% społeczności

In the announcement, Huang and Ehrsam wrote to explain that even though crypto markets and their adoption is growing, they are yet to achieve their full potential. Their assertion is backed by the fact that crypto is owned by only a small percentage of the world population.

The co-founders added that the fund and its sheer size was an indication of the potential of crypto as a technology. They further explained that Paradigm planned to invest the capital alongside its already existing flagship fund.

"Nowy fundusz i jego wielkość odzwierciedlają to, że kryptowaluty są najbardziej ekscytującą granicą w technologii. W ciągu ostatniej dekady kryptowaluty przeszły długą drogę, ale są nadal w posiadaniu mniej niż dziesięciu procent globalnej populacji" – napisali.

Inwestowanie w Web3

Firma powiedziała, że fundusz Paradigm One będzie rozwijany we wschodzących inicjatywach projektowych Web3, zauważając, że ekosystem musi jeszcze odblokować zasięg Web2 pod względem liczby użytkowników. Paradigm potwierdził również swoje zaangażowanie w ułatwianie inicjatyw kryptowalutowych poprzez inkubację i inwestycje w pomysły.

"Będziemy kontynuować inkubację pomysłów. Zamierzamy nadal inwestować na najwcześniejszych etapach, kiedy pojawia się tylko przebłysk pomysłu. Będziemy również współpracować z liderami kategorii na późniejszych etapach i wspierać firmy na każdym etapie pomiędzy nimi."

Paradigm nie tylko wkracza w szum kryptowalutowy – istnieje od trzech lat i posiada dość zdywersyfikowane portfolio inwestycyjne. Fundusz VC ma inwestycje w około 40 firmach kryptowalutowych, w tym Coinbase, Uniswap, Cosmos, FTX, dYdX, Matrixport i Chainalysis.

Andreessen Horowitz, a16z, dopiero niedawno (dokładniej w czerwcu) uruchomił swój trzeci kryptowalutowy fundusz venture z sumą zgromadzonych 2,2 miliarda USD. W tym czasie był to największy w historii fundusz kryptowalutowy, który firma zamierzała skierować na inicjatywy blockchain i projekty związane z aktywami cyfrowymi. Partnerzy prowadzący fundusz, Chris Dixon i Katie Haun wyrazili podobne odczucia jak Paradigm, wyjaśniając, że widzą kryptowaluty jako wiodące dla kolejnych innowacji w dziedzinie obliczeń.

Firma z Doliny Krzemowej zamierzała wykorzystać fundusz o wartości 2,2 miliarda USD, aby rozszerzyć swój zespół w celu zwiększenia badań i nauki o danych na temat kryptowalut, zapewniając jednocześnie niezrównaną biegłość regulacyjną i operacyjną.