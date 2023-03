Początkowe oferty monet (ICO) w 2023 roku. Jakie są najlepsze krypto ICO do kupienia na ten moment?

W miarę jak rynek krypto ewoluuje i dojrzewa, wielu inwestorów poszukuje kolejnej dużej oferty początkowej monet (ICO), która mogłaby zaoferować znaczące zwroty. Jednak przy tak wielu nowych pojawiających się ICO, które z nich jest najbardziej warte zwrócenia naszej uwagi? W tym artykule znajdziesz 12 ręcznie wybranych ICO, które prezentują się obiecująco. Od projektów opartych na sztucznej inteligencji aż po rozwiązania warstwy 1 — z pewnością znajdziesz tu coś, co przyciągnie Twoją uwagę.

1. Metacade (MCADE) – Odgrywanie kluczowej roli w ruchu „graj, aby zarobić”

Co to jest Metacade?

Metacade to centrum społeczności typu „graj, aby zarobić” (P2E), którego celem jest wstrząśniecie krajobrazem GameFi dzięki swojej początkowej ofercie monet. Jest to rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, w którym gracze, entuzjaści krypto i programiści mogą współpracować i wspólnie eksplorować szybko rozwijający się świat gier P2E. Chociaż będzie mieć on wszystko, czego można oczekiwać od centrum gier, takie jak podspołeczności, przestrzenie do interakcji w czasie rzeczywistym i tabele wyników gier, to wykorzystuje on moc technologii blockchain, aby przenieść te aspekty na wyższy poziom.

Na przykład, aby zachęcić czołowe umysły w P2E do gromadzenia się na platformie, nagradza on każdego, kto udostępnia recenzje, wskazówki i inne pomocne treści tokenami MCADE. Zaawansowani gracze mogą zarabiać, pomagając innym zdobyć przewagę GameFi. Tymczasem nowi gracze w przestrzeni P2E mogą otworzyć sobie dodatkowe źródło dochodu, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat nowego tytułu, w który akurat grają.

Planowane są również regularne turnieje, losowania nagród, jak i konkursy, w których gracze mogą sprawdzić swoje szczęście wraz z innymi członkami społeczności. Metacade zamierza wprowadzić tablicę ofert pracy i wydarzeń w 2024 r., na której użytkownicy odkryją różne posady, od zwykłych testów gier po pełnoetatowe stanowiska w Web3 u liderów branży gier.

Co najbardziej ekscytujące, Metacade wprowadza program Metagrants. Oczekuje się, że odegra on kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości branży P2E. Program ten pozwala bowiem społeczności głosować i kierować finansowanie do najlepszych według nich tytułów P2E w początkowej fazie rozwoju.

Deweloperzy będą przesyłać swoje pomysły do puli konkurencyjnych propozycji, a posiadacze MCADE będą głosować na swojego faworyta. Ten, kto zdobędzie najwięcej głosów, otrzymuje finansowanie ze skarbca Metacade, a ostateczna dana gra jest dodawana do wirtualnego salonu gier platformy, aby każdy mógł się zalogować i w nią grać. Nie tylko sprzyja to wyjątkowemu poczuciu zaangażowania społeczności, ale ma to również potencjał, aby Metacade stał się powszechnie znany wśród graczy P2E.

W połączeniu z innymi imponującymi aspektami, takimi jak planowana zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO), staking, program wykupu, wypalanie tokenów oraz funkcje w kilku szanowanych mediach, Metacade wydaje się być najlepszym ICO do zainwestowania w tej chwili. Biorąc pod uwagę, że zdołał on zebrać już kwotę $14,6m w swojej presale, a każdy jej etap wyprzedaje się szybciej niż poprzedni, wydaje się, że społeczność inwestorów krypto również się z tym zgadza.

2. AltSignals (ASI) – Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do transformacji branży handlowej

Co to jest AltSignals?

AltSignals to dostawca sygnałów transakcyjnych, który ugruntował swoją pozycję lidera w tej branży. Uruchomiony w 2017 roku AltSignals wykonał już ponad 1500 połączeń na rynku forex, krypto, jak i na giełdach do ponad 1400 subskrybentów VIP, ze średnią dokładnością wynoszącą aż 64%. Konsekwentnie generuje on znakomite zwroty każdego miesiąca; jego sygnały Binance Futures za luty przyniosły 2163% zwrotu przy 90% współczynniku sukcesu, podczas gdy styczeń wygenerował 2480% z aż 92% dokładnością!

Nienaganne oceny AltSignals na portalu Trustpilot tylko potwierdzają te wyniki. Zebrał on już prawie 500 pozytywnych recenzji, szczycąc się średnią oceną gwiazdek równą 4,9/5. Wszystko to było możliwe dzięki zespołowi zaawansowanych specjalistów handlowych AltSignals i jego najnowocześniejszemu wskaźnikowi AltAlgo™ . AltAlgo™ łączy ponad 34 filtry i strategie, aby pomóc zespołowi AltSignals określić najlepsze istniejące możliwości handlowe.

Teraz AltSignals jest gotowy na kolejny krok w swojej podróży. Uruchamia on token ASI w celu sfinansowania rozwoju algorytmu ActualizeAI. Ma to na celu wykorzystanie pełnego zestawu narzędzi sztucznej inteligencji, aby podnieść wskaźnik dokładności tej platformy powyżej 80%, oferując jednocześnie niesamowite korzyści swoim inwestorom. ActualizeAI będzie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia w technologii sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, w celu ulepszenia istniejącego już algorytmu AltAlgo™ .

Posiadając ASI, potencjalni inwestorzy uzyskają wyłączny dostęp do sygnałów algorytmu ActualizeAI, co zapewni im przewagę nad innymi na rynkach finansowych. Ci, którzy kupią 20 000 tokenów ASI lub więcej, otrzymają dożywotnie członkostwo do tych sygnałów, uzyskując jednocześnie bezpłatny dostęp do istniejącej usługi sygnałów AltAlgo™.

ASI zaoferuje również swoim inwestorom możliwość dołączenia do AI Members Club. Ten klub pozwoli członkom pomóc w kształtowaniu przyszłości AltSignals i algorytmu ActualizeAI. Jego członkowie mogą przekazywać opinie, pomysły i przyczyniać się do rozwoju tej platformy, zdobywając tym samym dodatkowe tokeny ASI jako nagrody. Tokeny te można gromadzić w celu podwyższenia poziomu swojego członkostwa, co może odblokować jeszcze więcej funkcji ekosystemu AltSignals AI lub zostać zatrzymane w celu uzyskania potencjalnych przyszłych zysków.

Podsumowując ASI działa jako token zarządzania, umożliwiając posiadaczom proponowanie zmian i decydowanie o przyszłych aktualizacjach tej platformy. To bezpośrednie zaangażowanie społeczności pomaga zapewnić zgodność celów i wartości platformy z handlowcami, którzy korzystają z jej usług. Po zebraniu aż 120 000 USD zaledwie 2 dni po uruchomieniu, można śmiało powiedzieć, że AltSignals to projekt krypto gotowy na wielkie osiągnięcia. Na pewno nie chcesz przegapić presale tokenów ASI!

3. ALINK AI (ALINK) – Rynek gotowy na przyszłość sztucznej inteligencji

Co to jest ALINK AI?

Po niedawnym rozwoju aplikacji AI, takich jak ChatGPT, pojawiły się ostatnio nowe projekty krypto oparte na sztucznej inteligencji i sprzedaży tokenów. Jedną z najlepszych kampanii AI ICO jest ALINK AI , kompleksowy rynek usług AI. Skutecznie pozwala on każdemu, kto posiada połączenie z Internetem, żądać i oferować usługi związane ze ogólną sztuczną inteligencją (AGI) na rynku opartym na blockchainie.

Usługi te obejmują zarówno proste generowanie mowy lub obrazu, jak i tworzenie złożonych modeli predykcyjnych oraz rozwiązań branżowych. Deweloperzy mogą nawet uruchamiać i zarabiać na samozarządzającym się oprogramowaniu AI, które współdziała z innymi aspektami sieci ALINK.

ALINK posiada również wbudowany rynek danych, na którym można kupować, sprzedawać i wymieniać dane. Dostawcy danych mogą zarabiać na swoich informacjach, sprzedając je innym marketerom, analitykom danych, firmom badawczym itp. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na dane do rozwiązań AI, ALINK będzie gotowy do działania jako pośrednik między tymi, którzy mają dane, a tymi, którzy ich potrzebują ich do trenowania swoich modeli AI.

Platforma ta wykorzystuje swój natywny token cyfrowy, ALINK, jako środek wymiany na swoich rynkach w celu zbierania pieniędzy i zachęcania użytkowników do świadczenia i ulepszania usług ALINK. Podczas gdy tokeny AI jeszcze nie przebiły się do głównego nurtu przestrzeni krypto, ALINK wydaje się być obiecującą nową kryptowalutą gotową do utorowania innym drogi. W związku z tym jest to jeden z najlepszych krypto ICO do zainwestowania na ten moment.

4. Vivi (VIVI) – Zdecentralizowane udostępnianie krótkich filmów, za które otrzymuje się opłatę

Co to jest Vivi?

Vivi to zdecentralizowana platforma, która umożliwia twórcom udostępnianie krótkich filmów i zdobywanie za nie nagród, oferując jednocześnie widzom sposób na zarabianie na czasie spędzonym w mediach społecznościowych. Wykorzystując swoją zdecentralizowaną strukturę, Vivi zapewnia swoim użytkownikom prywatność i bezpieczeństwo, jednocześnie promując sprawiedliwy podział nagród.

Vivi przypomina zdecentralizowanego TikToka. Użytkownicy mogą publikować krótkie filmy, takie jak samouczki dotyczące makijażu lub gotowania, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla twórców TikToka, którzy chcą odejść od scentralizowanych platform mediów społecznościowych, zachowując jednocześnie swój indywidualny styl.

Jedną z unikalnych cech Vivi jest użycie okularów NFT (non-fungible token). Użytkownicy otrzymują bezpłatne okulary NFT podczas rejestracji i mogą ich używać do zdobywania nagród VRV. Użytkownicy, którzy nadal oglądają filmy i wchodzą w interakcje na tej platformie, zyskują VRV, które można wymienić później na token zarządzania platformą, VIVI. VIVI umożliwia użytkownikom ulepszenie swoich okularów, aby zarobić jeszcze więcej VRV za czas oglądania.

Oprócz głównej aplikacji Vivi dostępne są również Vivi Live, Vive Spot i Vivi Academy, z których każda służy do określonego celu, od wideo na żywo, przez sport aż po nisze edukacyjne. Mając potencjał, aby stać się główną zdecentralizowaną platformą krótkich filmów Web3 w branży krypto, Vivi jest z pewnością wartą rozważenia sprzedażą tokenów.

5. OptionBlitz (BLX) – Unikalna zdecentralizowana platforma handlowa instrumentami pochodnymi

Co to jest OptionBlitz?

OptionBlitz to zdecentralizowana platforma transakcyjna zbudowana na rozwiązaniu Arbitrum do skalowania warstwy 2 Ethereum. Specjalizuje się on w obrocie instrumentami pochodnymi, a w szczególności w obrocie opcjami. Wykorzystuje Arbitrum, aby osiągnąć szybkie czasy rozliczania transakcji praktycznie bez żadnych kosztów dla handlowców przy zachowaniu pełnej decentralizacji. W swojej white paper OptionBlitz obiecuje również zerowe poślizgi i znikome spready.

Podobnie jak inne zdecentralizowane platformy transakcyjne, OptionBlitz umożliwia użytkownikom zablokowanie ich USDC w puli płynności, aby ułatwić transakcje innym handlarzom w zamian za udział w przychodach platformy. OptionBlitz oferuje inwestorom trzy różne produkty: opcje cyfrowe, opcje klasyczne i Turbos, czyli swoją flagową ofertę lewarowaną 200:1, która może być kolejnym krokiem w handlu wieczystymi kontraktami terminowymi.

Rynki, które on oferuje, nie ograniczają się tylko do kryptowalut. Handlowcy mogą uzyskać na nich dostęp do produktów rynków walutowych, towarowych i energetycznych, z cenami określanymi za pomocą zdecentralizowanej wyroczni Chainlink dla maksymalnej dokładności. Jego opcje są niezwykle elastyczne, a czasy wygaśnięcia wynoszą od 10 sekund do nawet 24 godzin.

Ogólnie rzecz biorąc, OptionBlitz wyróżnia się na tle innych ICO swoją niezwykle innowacyjną ofertą. Nie sposób przecenić potencjału, jaki niesie on za sobą jako najbardziej zaawansowana zdecentralizowana platforma instrumentów pochodnych, dlatego też jest to jedna z najlepszych krypto presales, które można obecnie kupić. się on stać najbardziej zaawansowaną zdecentralizowaną platformą instrumentów pochodnych, więc jest to obecnie jedna z najlepszych presale krypto do kupienia.

6. ASTL (ASTL) – Zbieraj pieniądze i generuj pasywny dochód z ASTL

Co to jest ASTL?

ASTL to projekt krypto o pasywnym dochodzie, którego celem jest połączenie technologii sztucznej inteligencji i wydobywania krypto z pomaganiem użytkownikom w generowaniu zwrotów znacznie przekraczających to, co oferuje im bank. ASTL wykorzystuje flotę górników krypto, zasilanych zieloną energią i zoptymalizowanych przy użyciu sztucznej inteligencji, do wydobywania najlepszych tokenów, które maksymalizują zyski użytkowników.

Inwestorzy po prostu kupują wybraną liczbę tokenów ASTL, a następnie otrzymują nagrodę w USDT, która jest proporcjonalna do ich zakupu. Zwroty te mogą sięgać nawet 11% RRSO dzięki dywersyfikacji wydobycia ASTL i mogą być one wypłacane codziennie, jeśli użytkownicy kupią wystarczającą liczbę tokenów.

W efekcie, kiedy inwestorzy kupują ASTL, kupują także część mocy obliczeniowej we flocie wydobywczej projektu. W przeciwieństwie do zwykłych usług wydobywczych w chmurze, zwrot z ASTL nie zmienia się w zależności od bieżących wydarzeń na rynku krypto; podstawowa różnica polega na tym, że obiecuje on stabilny zwrot, który nie będzie się wahał. Biorąc pod uwagę, że oferta jego tokenów jest obecnie w toku, ASTL jest jednym z projektów, które należy rozważyć, jeśli chcesz zainwestować w ICO i być nastawionym na pasywny dochód.

7. Kryptview (KVT) – Pionierskie „badaj, aby zarobić” dzięki przyjaznej dla użytkownika platformie

Co to jest Kryptview?

Kryptview to platforma oparta na blockchainie, która oferuje unikalne podejście do badań społeczności i dzielenia się spostrzeżeniami na temat tokenów i innych krypto. Wykorzystuje on model peer-to-peer, który nagradza użytkowników za generowanie dogłębnej analizy fundamentalnej najnowszych krypto. Zebrane dane są automatycznie strukturyzowane, a następnie przeglądane przez społeczność i publikowane na platformie, z której mogą korzystać wszyscy użytkownicy.

Posiada on także wbudowane narzędzia do analizy fundamentalnej, które pozwalają użytkownikom przypisywać wyniki do różnych obszarów, takich jak zespół projektu kryptowalutowego, konkurencja, zrównoważony rozwój i społeczność. Recenzje wygenerowane przez użytkowników Kryptview są następnie wykorzystywane do zbudowania ogólnego wyniku dla danego tokena, który zapewnia szybki wgląd w to, które projekty krypto są warte wybrania.

Model nagrody w Kryptview jest prosty, ale skuteczny. Analitycy są klasyfikowani na podstawie jakości ich wkładu, co pozwala im zarabiać więcej za udostępnianie swoich analiz w miarę awansowania. Tymczasem recenzenci mogą zdobywać tokeny KVT za przeglądanie badań i weryfikowanie tych wyników. Współtwórcy mogą publikować portfolio i generować KVT, jeśli ich wybory przewyższą wyniki rynkowe. W rezultacie, wielu potencjalnych inwestorów gorąco oczekuje jego nadchodzącego ICO.

8. Minima (WMINIMA) – Mobilny blockchain skoncentrowany na wolności

Co to jest Minima?

Minima to jeden z najnowszych projektów ICO, który zapuszcza się w przestrzeń krypto warstwy 1. Jej celem jest stać się pierwszą na świecie w pełni zdecentralizowaną siecią obsługiwaną przez urządzenia mobilne i Internet of Things (IoT). Minima została zaprojektowana tak, aby była ona dostępna dla jak największej liczby uczestników, co oznacza, że każdy, kto ma telefon komórkowy i połączenie internetowe, może uruchomić węzeł Minima.

Minima twierdzi, że jej głównym celem jest zbudowanie sieci, która oferuje wolność wszystkim, którzy z niej korzystają, oferując miejsce, gdzie użytkownicy mogą się spotykać i tworzyć bez ograniczeń i cenzury. Podobnie jak inne wiodące sieci warstwy 1, pozwala ona każdemu uruchamiać niestandardowe tokeny, projekty NFT i zdecentralizowane aplikacje (dApps). Minima twierdzi również, że posiada oczekujące partnerstwa z firmami z branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej i wymiany plików.

Chociaż w okresach dużego zapotrzebowania w tej sieci obowiązują opłaty, to nie są one spalane, co oznacza, że tokeny są usuwane z całkowitej podaży tokenów o twardym ograniczeniu. To z kolei czyni MNIMA żetonem deflacyjnym. Presale Minima dotyczy Wrapped Minima, wersji MINIMA, która może łączyć się z siecią Ethereum.

9. Brickken (BKN) – Podejmowanie tradycyjnego pozyskiwania funduszy przez firmy

Co to jest Brickken?

Brickken to platforma oparta na blockchainie, która umożliwia przedsiębiorstwom tokenizację ich działalności i pozyskiwanie funduszy za pomocą tokenów bezpieczeństwa. Jej wizją jest pomoc globalnym właścicielom aktywów w korzystaniu ze zdecentralizowanego modelu finansowania, otwierając tym samym strumienie dochodów dla firm, jak i inwestorów. Zamiast przeprowadzać pierwszą ofertę publiczną (IPO) i emitować akcje, firmy mogą przeprowadzać oferty tokenów bezpieczeństwa (STO) w celu pozyskania kapitału bez żadnych pośredników.

Tokenizacja aktywów była gorącym tematem wśród inwestorów krypto w ostatnich latach. Brickken ma na celu zapewnienie narzędzi i technologii, które pozwolą każdemu umieścić swoje aktywa na łańcuchu blokowym, wypełniając lukę między Web2 i Web3. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które często mogą pozyskiwać fundusze jedynie od inwestorów venture capital. Brickken otwiera świat możliwości dla tych MŚP, umożliwiając im wykorzystanie ogromnego rynku inwestorów detalicznych.

Brickken wykorzystuje zastrzeżoną aplikację dApp opartą na inteligentnych kontraktach do emisji i zarządzania tokenowymi papierami wartościowymi, zapewniając jednocześnie, że każdy inwestor i emitent papierów wartościowych spełnia wymogi regulacyjne poprzez rygorystyczne kontrole KYC przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy. BKN, natywny token cyfrowy tego projektu, jest paliwem dla ekosystemu Brikken, wykorzystywanym także do inwestowania w trwające projekty i do wydawania STO.

10. EasyFeedback (EASYF) – Nagradzanie użytkowników za ich opinie

Co to jest EasyFeedback?

EasyFeedback to firma wykorzystująca technologię blockchain do stworzenia pierwszego na świecie protokołu feedback-to-earn. Założona w 2015 roku firma EasyFeedback umożliwia każdemu wysyłanie sugestii, gratulacji, pytań, skarg i roszczeń do dowolnej firmy na całym świecie – zupełnie za darmo! Oferuje on zestaw szablonów, które można dostosować do konkretnej firmy, a informacje zwrotne są wysyłane bezpośrednio do szefów tych firm.

Dzięki tokenowi EASYF użytkownicy, którzy wysyłają informacje zwrotne do firm lub instytucji mogą zostać nagrodzeni na podstawie przydatności ich informacji zwrotnych. Te tokeny EASYF można następnie wymieniać na produkty, usługi i karty podarunkowe na rynku EasyFeedback lub przechowywać w portfelach krypto w celu uzyskania przyszłych zysków.

Osoby posiadające odpowiednią wiedzę mogą również zostać jurorami, którzy oceniają otrzymywane opinie i decydują, czy są one warte tej nagrody. Jurorzy ci muszą przejść rygorystyczne kontrole w celu określenia ich wiedzy i doświadczenia w swojej specjalistycznej branży i mogą zdobyć tokeny EASYF za weryfikację tych opinii. EasyFeedback przewiduje, że wykorzystanie jego usługi wzrośnie aż o 600% po jej tokenizacji, co może dobrze wróżyć wczesnym inwestorom.

11. WeSendIt (WSI) – Ugruntowana platforma udostępniania plików wchodząca w Web3

Co to jest WeSendIt?

WeSendIt to platforma do udostępniania plików, która podobnie jak AltSignals posiada reputację poprzedzającą jej wejście do przestrzeni krypto. Jest to szwajcarska firma, która kładzie nacisk na ochronę i bezpieczeństwo danych, jednocześnie upraszczając przesyłanie i przechowywanie dużych plików. Teraz WeSendIt wkracza do Web3 ze swoim niestandardowym, zdecentralizowanym rozwiązaniem.

WeSendIt twierdzi, że dzięki swojej decentralizacji może zapewnić 100% poufność plików swoich klientów, a jednocześnie kosztuje aż do 80% mniej niż zwykli dostawcy usług przechowywania w chmurze. Ponadto mówi on, że dane są przechowywane nadmiarowo w tysiącach stref dostępności na całym świecie, co oznacza, że ryzyko utraty danych z powodu awarii serwera jest tutaj praktycznie wyeliminowane.

Korzystanie z cyfrowej monety WSI oznacza, że użytkownicy mogą uzyskać zniżki na oferty Pro i Premium do 60% taniej niż przy płatności kartą kredytową lub PayPal. Użytkownicy mogą również zdobywać nagrody WSI za wysyłanie swoich danych. Wreszcie, istnieje nawet hojny program rekomendacji, który płaci użytkownikom WSI za rekrutację większej liczby użytkowników do tego ekosystemu!

12. Mintera (MNTE) – Zielony projekt, który generuje dochód pasywny

Co to jest Mintera?

Mintera to przyjazny dla klimatu projekt krypto, który wykorzystuje technologię blockchain, aby pozytywnie wpływać na środowisko. Choć uważa, że rozwój projektów opartych na blockchainie ma korzystny wpływ na społeczeństwo, Mintera widzi problem z marnotrawstwem mającym miejsce w przestrzeni krypto. W rezultacie buduje ona ekosystem zrównoważonych produktów, reklamując się jako „zielony cyfrowy bank inwestycyjny przyszłości”.

Sercem ekosystemu Mintera jest token MNTE, który oferuje potencjalnym inwestorom dostęp do szeregu zielonych produktów inwestycyjnych, strumieni dochodów, jak i korzyści. Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów Mintera jest Green Mining Yield (GMY), który obiecuje zwrócić inwestorom zysk ze stablecoinów poprzez długotrwałą operację zielonego wydobycia. Mintera wydobywa Chia , którą określa jako przyjazną dla środowiska alternatywę dla Bitcoina.

Zbiory zależą od ceny Chia, ale Mintera twierdzi, że oferuje stawki od 5% do 100% rocznie. Przeznacza również 50% swoich zysków na organizacje ekologiczne i przechowuje 6,5 miliona MNTE na finansowanie ekologicznych innowacji. Ogólnie rzecz biorąc, Mintera jest doskonałym wyborem dla każdego inwestora ICO, który chce zainwestować w projekt o pozytywnym wpływie na klimat.

Kupowanie w ICO

Czego szukać w ICO

Jak więc wiedzieć, w które ICO warto zainwestować? Oto wyczerpująca lista tego, co należy wziąć pod uwagę przy identyfikowaniu udanych ICO.

Aspekty prawne : Inwestorzy powinni upewnić się, że dane ICO przestrzega odpowiednich przepisów w swoich jurysdykcjach. Należy również rozważyć wszelkie potencjalne ryzyka prawne. Niektóre tokeny mogą zostać uznane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za papiery wartościowe, co może prowadzić do ich kontroli i podejmowania działań prawnych w przyszłości.

Tokenomika : Ocena ekonomii tokena w jego początkowej ofercie monety jest niezbędna, do czego zalicza się: dostawa, dystrybucja i przypadek użycia tego tokena. Zwróć szczególną uwagę na to, jaka część podaży tokenów jest przydzielona zespołowi programistycznemu: zbyt duża lub niewystarczająca ilość może być sygnałem ostrzegawczym. Typowe jest tutaj około 5-15%.

White paper : Przegląd white paper ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia celów projektu, jego technologii i planu działania. Oceń, czy projekt ma jasny i osiągalny plan działania z realistycznymi harmonogramami, zanim zainwestujesz w jego początkową ofertę monety.

Partnerstwa i warunki : Dobrym pomysłem jest ocena wszelkich partnerstw lub współpracy, które dana firma ICO zapewniła, oraz warunków tych umów. Partnerstwa te mogą wnieść wartość do projektu i pomóc w jego rozwoju.

Zespół i doradcy : Ocena zespołu stojącego za projektami krypto jest niezbędna, w tym zweryfikowanie ich doświadczenia i referencji w wyspecjalizowanej branży. Inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę wszelkich godnych uwagi doradców, którzy mogą wnieść wartość do tego projektu.

Społeczność i zaangażowanie: Niezbędna jest ocena społeczności danego projektu, w tym poziomu jej zaangażowania i wsparcia. Silna społeczność może mieć również ogromny wpływ na to, czy dane ICO zakończy się sukcesem, czy jednak nie.

Skąd mam wiedzieć, kiedy wprowadzane są nowe monety?

Bycie na bieżąco ze sprzedażą tokenów w tak szybko zmieniającym się świecie krypto i startupów blockchain może być wyzwaniem. Na szczęście dostępnych jest kilka zasobów, które mogą pomóc inwestorom być na bieżąco z tym rynkiem. Jednym z najlepszych miejsc do rozpoczęcia są platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter i Reddit, gdzie entuzjaści krypto i liderzy branży często publikują wiadomości o nowych tokenach.

Niektóre monety są również wprowadzane wyłącznie na scentralizowane giełdy za pośrednictwem początkowych ofert giełdowych (IEO) lub na zdecentralizowanych giełdach z początkowymi ofertami giełdowymi (IDO). Podsumowując, istnieje wiele list aktywnych i nadchodzących ICO. Przeszukaj „lista ICO”, aby znaleźć strony internetowe prezentujące najnowszą sprzedaż tokenów.

Zalety początkowych ofert monet (ICO)

Szybkie finansowanie: ICO zapewniają startupom blockchain stosunkowo szybki i opłacalny sposób pozyskiwania funduszy. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod pozyskiwania funduszy, takich jak IPO, ICO umożliwiają prywatnym firmom dotarcie do globalnej publiczności inwestorów bez potrzeby korzystania z instytucji finansowych. Startupy blockchain mogą gromadzić fundusze szybciej i przy mniejszych ograniczeniach, co pozwala im skupić się na rozwoju swoich produktów i rozwijaniu działalności.

Potencjalnie wysokie zwroty: ponieważ ICO często wiążą się z inwestowaniem w nowe i innowacyjne technologie, inwestorzy mogą czerpać korzyści z bycia wczesnymi użytkownikami nowych produktów i usług. Może to prowadzić do znacznego wzrostu cen nowych tokenów, które się pojawiają, co przekłada się na późniejsze wysokie zwroty z ich początkowej inwestycji.

Społeczność: ICO zazwyczaj starają się zbudować społeczność wokół swoich nowych monet, co może pomóc w stworzeniu lojalnej bazy fanów i promowaniu przyjęcia ich nowej technologii. Dla inwestorów może to stanowić okazję do nawiązania kontaktu z podobnie myślącymi entuzjastami krypto i dołączenia do rosnącej społeczności zwolenników.

Wady początkowych ofert monet (ICO)

Brak regulacji: ICO są wciąż stosunkowo nową metodą pozyskiwania funduszy, więc są w dużej mierze nieuregulowane. Może to utrudnić inwestorom ocenę zasadności ich projektu i stwarza możliwość niewłaściwego wykorzystania otrzymanych środków lub nawet popełnienia jawnego oszustwa, często z niewielkimi konsekwencjami.

Zmienność: ICO to wysoce spekulacyjne inwestycje. Ich potencjał zwrotu jest zwykle wyższy niż w przypadku bardziej ugruntowanych projektów, co wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem. Podobnie jak wiele startupów, nawet najlepsze ICO mogą napotkać poważne wyzwania w osiąganiu swoich celów, a wartość ich tokenów może szybko się zmieniać z powodu warunków rynkowych lub na skutek wystąpienia nieoczekiwanych wydarzeń.

Ryzyka techniczne: ICO zwykle wiążą się z inwestowaniem w nowe i nieprzetestowane technologie, które mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem technicznym. Zagrożenia te mogą obejmować podatność na ataki hakerskie lub inne sposoby naruszenia bezpieczeństwa oraz potencjalne wady lub słabości technologii bazowej. Może to doprowadzić do utraty funduszy ich inwestorów i zaszkodzić perspektywom tego projektu na przyszłość.

W jakie ICO najlepiej jest obecnie zainwestować?

Każdy z tych starannie dobranych ICO jest bardzo obiecujący. ALINK AI może odegrać kluczową rolę w przyszłości opartej na sztucznej inteligencji jako rynek danych, podczas gdy Kryptview prawdopodobnie wyznaczy standardy dla platform badań krypto przyszłości dzięki swojemu podejściu społecznościowemu. Wydaje się jednak oczywiste, że najlepsze projekty ICO to Metacade i AltSignals.

Metacade sprawdził się już w presale, zbierając kwotę ponad $14,6m od tysięcy globalnych inwestorów. Jego wizja stania się miejscem, w którym można grać w gry P2E w Web3, przyciągnęła uwagę zarówno entuzjastów gier, jak i inwestorów krypto. Wydaje się, że jego token MCADE będzie miał coraz lepsze wyniki przez resztę 2023 roku.

Tymczasem AltSignals toruje drogę tokenom handlowym opartym na sztucznej inteligencji, a jego udokumentowane osiągnięcia wyraźnie wskazują, że token ASI odniesie sukces. W dalszej kolejności pojawiają się nawet rozmowy o współpracy z instytucjami, co mogłyby spowodować gwałtowny wzrost ASI, gdy tylko pojawią się jakieś najnowsze wieści. Tak czy inaczej, z pewnością nie będziesz chciał przegapić żadnego z obu tych wyjątkowych projektów.

Powiązane krypto FAQ

Co to są kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe aktywa, które są zwykle wysoce zdecentralizowane i działają niezależnie od rządów i instytucji finansowych. Najcenniejszą kryptowalutą jest Bitcoin, który jest powszechnie postrzegany jako magazyn wartości. Drugą kryptowalutą co do wielkości jest Ethereum, które oferuje inteligentne kontrakty, mogące pełnić niezwykle wszechstronne funkcje.

Co znaczy ICO?

ICO oznacza Pierwszą Ofertę Monety (Initial Coin Offering). Jest to metoda pozyskiwania funduszy, którą startupy typu blockchain wykorzystują do pozyskiwania kapitału poprzez emisję cyfrowej waluty, takiej jak nowe tokeny lub monety, inwestorom w zamian za krypto lub walutę fiducjarną.

Czy ICO są nielegalne?

ICO nie są z natury nielegalne, ale większość z nich podlegałaby kontroli na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych w wielu jurysdykcjach, w tym przez organy regulacyjne w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w USA. Oznacza to, że ICO muszą przestrzegać odpowiednich przepisów, aby uniknąć problemów prawnych z organami regulacyjnymi.

Czy monety ICO to dobra inwestycja?

Potencjalny zwrot z inwestycji w monetę ICO może być wysoki, ale wiąże się on również ze zwiększonym ryzykiem z powodu braku regulacji i dużej potencjalnej zmienności. Wybór odpowiedniego ICO może być trudny, gdyż wydajność monety ICO zależy ostatecznie od bardzo wielu czynników.

Gdzie mogę kupić początkową ofertę monet krypto?

ICO są zwykle kupowane bezpośrednio od samego startupu lub na stronach internetowych agregatorów ICO, takich jak Pinksale. Niektóre ICO odbywają się na giełdach, gdzie nazywane są IEO lub IDO.

Jakie są kolejne duże początkowe oferty monet nadchodzące w 2023 roku?

Trudno przewidzieć kolejny duży ICO na rok 2023, ponieważ rynek ten może być bardzo nieprzewidywalny. Jednak wiele tokenów z tej listy ma duże szanse na osiągnięcie dobrych wyników, zwłaszcza Metacade i AltSignals.

Jaka jest główna różnica między ICO a IPO?

Główna różnica między ICO a IPO polega na tym, że IPO to tradycyjna metoda pozyskiwania funduszy, którą firmy o ugruntowanej pozycji wykorzystują do pozyskiwania swojego kapitału poprzez publiczną emisję akcji. Z kolei ICO jest wykorzystywane przez startupy do generowania swojego kapitału poprzez emisję nowych tokenów.

Co dzieje się z funduszami ICO?

Pieniądze zebrane przez ICO są zwykle wykorzystywane do finansowania swojego postępu i rozwoju określonych funkcji w ramach danego projektu, w tym zatrudniania programistów i marketingu projektu. Konkretne wykorzystanie funduszy zostanie prawdopodobnie opisane w white paper projektu ICO.

