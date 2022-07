Memy. Myślę, że bardziej niż cokolwiek innego, enigmatyczna koncepcja inwestycji w memy symbolizuje, że w rzeczywistości żyjemy w symulacji.

Kto może zapomnieć styczeń 2021 roku, kiedy to grupa Redditorów stanęła oko w oko z Wall Street, pompując cenę akcji Gamestopu do ledwie wiarygodnych poziomów? A co z Dogecoinem, kryptowalutą stworzoną jako żart, tylko po to, by zostać przyjętą przez najbogatszego człowieka na świecie i osiągnąć kapitalizację rynkową bliską 90 miliardów dolarów?

https://twitter.com/billym2kstatus/1392952014854778883?lang=en

Hokkaido Inu

Hokkaido Inu były jednym z wielu memów, które wykorzystały sukces Dogecoina. Osiągając szczytowy poziom 800 milionów dolarów w kapitalizacji rynkowej, został porzucony przez założycieli i runął w dół o 99%. Histeria rynku byka, co?

Dziś jednak odradza się jako gracz DeFi „napędzany przez memy”. Cokolwiek myślisz o memach, są one zdecydowanie interesujące. Oczywiście jest też ciemna strona – niewinni inwestorzy detaliczni są czasem wykorzystywani jako płynność wyjściowa w tym, co sprowadza się do schematu „pompowania i sprzedawania” (pump-and-dump) przez twórców. Istnieje cała kwestia regulacji – co powinno być dozwolone?

Ale są też intrygujące efekty sieciowe, jako że społeczność tysięcy – nie, milionów – jest warta wiele, bez względu na to, w jaki sposób się ją obraca. Jak więc przekształcić tę społeczność i ten branding w legalny biznes? Na to pytanie stara się odpowiedzieć HOKK Finance, który ma nadzieję powstać z popiołów memicznej monety Hokkaido Inu.

Podcast z Markiem Basą

Mark Basa jest w kryptowalutach od 2011 roku, pracując nad całą masą różnych projektów i obszarów. Wędrował po przestrzeni, a dziś jednym z jego skupień jest HOKK, gdzie pracuje jako dyrektor po dołączeniu do projektu po tym, jak pierwotnie był tylko kolejnym kupującym.

Spotkałem się z Markiem w najnowszym odcinku podcastu CoinJournal, aby omówić wszystkie rzeczy związane z memami – ciemną stronę, oszustwa, euforię, efekty sieciowe, regulacje, co sprawia, że są one cokolwiek warte i wiele więcej.

To było coś innego i było zabawnie. Zresztą hej, to wszystko i tak jest symulacją.

Link do Spotify -> tutaj