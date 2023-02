Podczas gdy Monero walczy o utrzymanie swojej wartości, Metacade ma wzrosnąć na początku 2023 r

Teraz, gdy rynek niedźwiedzia ma się dobrze i naprawdę jest już z nami, oferuje on doskonałą okazję dla doświadczonych inwestorów do przeglądu rynku i określenia, które projekty mają to, czego potrzeba, aby na nim przetrwać. W ten sposób inwestorzy są w stanie dostrzec te projekty, stare i nowe, które oferują duży potencjał na kolejną hossę i szansę na uzyskanie ogromnych zwrotów.

Monero to projekt, który podzielił analityków. Stoi on w obliczu coraz bardziej wrogiego otoczenia regulacyjnego i doświadczył dużego spadku cen w 2022 r. – oba te czynniki mają ogromny wpływ na prognozę ceny Monero.

Wielu zastanawia się, czy Monero może mieć jakieś szanse na dłuższą metę i przenosi swoje inwestycje do najnowocześniejszych projektów, takich jak Metacade.

Metacade cieszy się dużym zainteresowaniem funduszy inwestycyjnych, ponieważ wydaje się, że projekt ten jest u progu przekształcenia branży gier i umieszczenia graczy w centrum struktury wartości.

Czy Metacade przyczynia się do upadku Monero?

Monero utrzymuje przy sobie oddanych fanów ze względu na skupienie się na elemencie swojej kryptowaluty, który według wielu jest sercem tej technologii — mianowicie prywatnością. Mając na horyzoncie cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC), nie jest niespodzianką, że zwolennicy Monero są teraz bardziej niż kiedykolwiek przekonani, że ich projekt odgrywa ważną rolę, pomimo kiepskiej prognozy ceny Monero.

Prywatność, którą zapewnia Monero, może jednak napotkać poważne problemy, ponieważ zbliżają się regulacje dotyczące kryptowalut w 2023 roku. Jeśli nowe przepisy zabiorą prywatność związaną z transakcjami Monero, USP firmy zniknie; Nic więc dziwnego, że wielu posiadaczy szuka jakiegoś innego projektu, który ma większe szanse na trwały sukces. Metacade to projekt, który wzbudza duże zainteresowanie w całej branży, więc nie jest niespodzianką, że wielu posiadaczy XMR zmienia swoją lojalność.

Czym jest Monero (XMR)?

Monero to kryptowaluta zorientowana na prywatność, której celem jest realizacja jednej z najwcześniejszych wizji cyfrowej gotówki — czyli niewykrywalnych i anonimowych płatności.

Projekt open source wykorzystuje wykwalifikowany zespół techniczny do ciągłego rozwijania technologii, a także opracował strukturę wydobywczą, która zapewnia, że nawet drobni górnicy mogą odnieść korzyści z pomocy w zabezpieczeniu sieci.

Ogólna prognoza ceny Monero: czy XMR przetrwa regulacje?

Chociaż XMR prawdopodobnie nie poradzi sobie dobrze w obliczu kolejnych regulacji, nie oznacza to, że projekt ten jest z góry skazany na porażkę. Nawet jeśli coraz trudniej będzie kupić Monero typowymi sposobami, w jakie inwestorzy kupują kryptowaluty, Monero prawdopodobnie zawsze będzie miało dobrze prosperujący czarny rynek dla tych, którzy chcą pozostać anonimowi.

Biorąc to pod uwagę i ogólne ceny kryptowalut, prognoza ceny Monero głosi, iż XMR prawdopodobnie spadnie w 2023 r. do około 90 USD, ponieważ użytkownikom nie wolno nim handlować i kupować go za pośrednictwem licencjonowanych giełd. Jeśli uda mu się jednak wykroić dla siebie trochę miejsca, możemy spodziewać się, że jego cena wróci do obecnego poziomu około 160 USD do 2025 r.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to pomysłowy nowy projekt, generujący wiele szumu w całej branży. Wynika to z faktu, że zespół Metacade opublikował cieszący się dużym uznaniem nowy oficjalny dokument whitepaper szczegółowo opisujący plany przedefiniowania branży gier poprzez umożliwienie graczom zarabiania podczas grania.

Projekt ten koncentruje się wokół budowy największego na świecie salonu gier typu „graj, aby zarobić”, umożliwiając graczom zarabianie na grach poprzez kompleksowy system nagród.

Jak działa MCADE?

Gracze mogą zdobywać nagrody dystrybuowane jako tokeny MCADE, które służą jako waluta platformy i zapewniają użyteczność ekosystemowi Metacade. Umożliwia to zarówno zakupy, jak i opłaty za dostęp (takie jak wejście do turnieju), a także oferuje opcje obstawiania, które umożliwiają posiadaczom MCADE szansę wykorzystania swoich tokenów do pracy i uzyskania w zamian pasywnego dochodu.

Metagrants to kolejny innowacyjny program, który pojawia się w planach na rozwój i przyczynia się on do rozwoju ekosystemu, umożliwiając zespołom odpowiedzialnym za tworzenie gier pokazywanie społeczności swoich koncepcji gier w celu uzyskania opinii. Posiadacze MCADE mogą następnie głosować za dystrybucją funduszy na te projekty, które według nich na to zasługują.

Sukces presale Metacade pokazuje, jak duży potencjał ma ten projekt, z niewiarygodnymi 6,3 milionami dolarów zebranymi już od momentu jego uruchomienia.

Ogólna prognoza ceny Metacade: Gdzie może dotrzeć MCADE?

Wygląda na to, że Metacade będzie generować wysokie zyski, a ponieważ projekt ten ma rozpocząć wdrażanie użytkowników w 2023 r., w oczekiwaniu na to wydarzenie cena MCADE może wkrótce wzrosnąć. Osiągnięcie 1 USD przez MCADE w tym roku wydaje się rozsądne, biorąc pod uwagę zainteresowanie inwestorów.

Do 2025 roku platforma ta prawdopodobnie wykorzysta większość posiadanego potencjału, co oznacza, że MCADE o wartości 8 USD do końca roku może być całkiem prawdopodobne.

Czy inwestorzy powinni wybrać Monero czy Metacade, aby uzyskać największe zyski?

XMR prawdopodobnie nadal będzie częścią świata kryptowalut w nadchodzących latach, ale to nie czyni go obecnie dobrym wyborem do inwestycji w świetle przewidywań cen Monero i konkurencyjnych cen kryptowalut. W przeciwieństwie do tego, Metacade wykazuje oznaki bycia okazją inwestycyjną, która zdarza się raz na pokolenie, szczególnie dla tych, którzy są w stanie ją kupić po śmiesznie niskich cenach dostępnych w presale.