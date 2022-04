Rynek kryptowalut jako całość jest bardzo niedźwiedzi, a prawie wszystkie monety z pierwszej setki w momencie pisania tego tekstu znajdują się na minusie.

Najważniejsze kryptowaluty

Bitcoin spadł o około 3% w ciągu ostatnich 24 godzin, osiągając wartość 38,500 USD. Ethereum i Binance Coin straciły po około 5%. Największym spadkowiczem w pierwszej dwudziestce jest NEAR Protocol, który spadł o 10%.

XRP przewodzi w zestawieniu z największymi stratami w ciągu ostatnich 7 dni sięgającymi ponad 11%. LUNA firmy Terra straciła dziś 3% swojej wartości, ale pozostaje jedyną kryptowalutą w pierwszej dwudziestce, która odnotowała wzrost w ciągu ostatnich 7 dni (+16%).

Największe ruchy

Większość monet z pierwszej setki straciła dziś 4-6% swojej wartości. Na szczególną uwagę zasługują Cosmos, Neo, Theta Network i Holo, z których każda spadła 9%. UniSwap, Chiliz, Loopring i Secret tracą na wartości po 10%, a Aave aż o 11%.

Moneta Waves, stworzona przez urodzonego na Ukrainie Alexandra Ivanova, straciła 12% swojej wartości pomimo wsparcia dla Dawida w nierównej walce. Zilliqa i Audius, których wartość ostatnio wzrosła, straciły dziś po 13%.

Największym stratnym graczem w pierwszej setce jest Moonbeam, który stracił 16%. Około dziesięć dni temu Moonbeam wzrósł o 15% po wzięciu udziału w serii wiodących międzynarodowych wydarzeń kryptowalutowych i osiągnięciu ważnego kamienia milowego pod względem całkowitej wartości zablokowanej na platformie.

Na drugim końcu znajdują się tylko dwie skromne monety z pozytywnymi wynikami. Amp i ApeCoin zwiększyły swoją wartość po około 1%.

Trendy

W dniu dzisiejszym pojawiły się dwa nowe gorące tokeny. Token Bend DAO (BEND) wzrósł o 866% w ciągu ostatnich 24 godzin. Bend jest zdecentralizowanym protokołem pożyczania i udzielania pożyczek bez zabezpieczenia NFT, w którym użytkownicy mogą uczestniczyć jako deponenci lub pożyczkobiorcy.

Za każdym razem, gdy ma miejsce duże wydarzenie związane z branżą kryptowalutową, pojawia się moneta z nim związana. To prowadzi nas do drugiego gorącego tokena, ELON BUYS TWITTER. Token ten powstał po tym, jak Elon Musk ogłosił, że zebrał pieniądze na zakup giganta mediów społecznościowych. W ciągu ostatniej doby token ten wzrósł on o 564%.

ELON BUYS TWITTER da twórcom memów szansę na zarabianie i pozwoli im uzyskać określony dochód za ich pracę. Pomoże to aspirującym twórcom memów zaprezentować swój talent światu.