Rynek kryptowalut jako całość był niedźwiedzi, z niewielką liczbą monet na plusie w momencie pisania tego tekstu. Większość z 10 czołowych kryptowalut odnotowała straty w ciągu ostatnich 24 godzin.

Najważniejsze kryptowaluty

Bitcoin był wyceniany poniżej 43,000 USD w momencie pisania tego tekstu. Inne kryptowaluty również spadły, w tym Ethereum, które spadło o około 1%, a także Cardano i XRP, które zanotowały straty w wysokości odpowiednio 2% i 3%.

Bitcoin spadł poniżej 42,000 USD po raz pierwszy od 23 marca. Flagowa kryptowaluta osuwa się z powrotem do przedziału, w którym poruszała się do tej pory w 2022 roku. Jak podaje Bloomberg, jest to spowodowane rosnącymi obawami o wzrost stóp procentowych.

W godzinach azjatyckich kurs spadł dziś do 41,918 USD. W ciągu ostatniego tygodnia kurs się cofał.

Odkąd Fed ogłosił zaostrzenie polityki monetarnej, większość głównych kryptowalut odnotowała spadek wartości. Zaskakująco, zeszłotygodniowa konferencja Bitcoin 2022 w Miami nie miała pozytywnego wpływu na cenę BTC.

Największe ruchy

Pierwsza setka była równie niedźwiedzia. Dwa wyjątki od reguły to Zilliqa (+4%) i Stepn (+6%). KNC, token Kyber Network, wbił się dziś do pierwszej setki ze zwyżką o 15% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Rozszerzył on swoją działalność na dziesięć różnych blockchainów, zintegrował się z Uniswap v3 i wziął udział w nowej zachęcie deweloperskiej Avalanche. Doprowadziło to wczoraj do 50% wzrostu ceny tokena KNC.

Trendy

Shiba Toby kontynuuje rajd. Twórcy projektu określają siebie jako „kompleksowy token typu all-in-one zapewniający najlepsze rozwiązania w zakresie najnowocześniejszego kodowania”. Posiadacze otrzymują 5% premii za każdą transakcję sprzedaży.

Shiba Toby jest hiper-deflacyjnym tokenem z automatyczną dystrybucją premii. Dzisiaj jego wartość wzrosła o 266%.