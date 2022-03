Po niedawnym wzroście o ponad 100%, token Polkastarter znany jako POLS zaczął gwałtownie tracić na wartości. Obecnie jego wartość spadła o jedną trzecią. Wskaźniki techniczne pokazują jednak, że może nastąpić hossa.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby dowiedzieć się czym jest POLS, czy warto go teraz kupić i gdzie tego najlepiej dokonać.

Ponieważ POLS jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić POLS za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić POLS już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym POLS.

POLS jest tokenem użytkowym platformy Polkastarter i odgrywa szereg ról w jej ekosystemie, będąc wykorzystywanym do wydobywania płynności, zarządzania, uiszczania opłat transakcyjnych oraz uzyskiwania uprawnień do udziału w pulach przeznaczonych wyłącznie dla posiadaczy POLS.

Polkastarter to platforma blockchain zaprojektowana w celu zapewnienia łatwej w użyciu platformy startowej dla międzyłańcuchowych puli tokenów i aukcji. Jest ona najczęściej używana przez projekty blockchain na wczesnym etapie rozwoju, które chcą zebrać kapitał i jednocześnie łatwo dystrybuować swoje tokeny.

Dzięki Polkastarter projekty blockchain mogą łatwo tworzyć własne pule swapowe cross-chain, które pozwalają im bezpiecznie zbierać fundusze, podczas gdy użytkownicy mogą inwestować bez ryzyka, ponieważ swapy są automatycznie wykonywane przez inteligentne kontrakty.

POLS może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązania należy przeczytać co najmniej kilka prognoz cenowych od wiodących analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

GOV Capital pozostaje byczo nastawiony do POLS pomimo obecnego rozwoju kursu. Przewidują, że w ciągu roku kurs POLS przekroczy 7 USD, a w ciągu 5 lat osiągnie wartość 47,6 USD.

