Pompliano powiedział CNBC w wywiadzie, że zużycie energii przez Bitcoin staje się coraz bardziej wydajne w miarę jego skalowania i gdy górnicy sięgają po więcej odnawialnych źródeł energii.

Założyciel Pomp Investments i popularny podcaster Bitcoin Anthony "Pomp" Pompliano twierdzi, że rozmowa na temat zużycia energii przez Bitcoina i tego, jak jest on wydajny w dużej mierze cierpi z powodu "dwóch kluczowych punktów", które ludzie mają tendencję do pomijania.

Powiedział to podczas wywiadu w CNBC „Squawk Box”, gdzie krótko podkreślił kwestie zmienności Bitcoina i jego zużycia energii.

Mówiąc to, powiedział gospodarzowi programu Joe Kernenowi, że ludzie nadal debatujący nad zużyciem energii przez Bitcoina powinni zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Według niego, pierwszym z nich jest "liniowa zależność między zużyciem energii a systemem dolara amerykańskiego". Następnie wyjaśnia, dlaczego ważne jest, aby konwersacja zwróciła uwagę na ten punkt.

"Aby obsługiwać więcej użytkowników i więcej transakcji, musimy zużywać więcej energii. Potrzebujemy więcej centrów danych, więcej oddziałów banków, więcej bankomatów itp.", dodał.

Jak wyjaśnił, blockchain Bitcoina nie ma tego samego rodzaju liniowej relacji, jaką można zaobserwować między ekosystemem fiat a zużyciem energii. Zauważył, że niezależnie od tego, ile transakcji zostaje dodanych do bloku podczas przetwarzania transakcji, ilość zużywanej energii jest taka sama.

"W miarę skalowania Bitcoin staje się coraz bardziej wydajny, ponieważ możesz zmieścić więcej wartości ekonomicznej w każdym z tych bloków, podczas gdy w starszym systemie musisz zużywać więcej energii w miarę skalowania".

Pomp twierdzi również, że nie ma za co przepraszać, jeśli chodzi o kwestię zużycia energii przez Bitcoina. Jego zdaniem, "ważne rzeczy na świecie zużywają energię".

Wskazuje on na rosnące wykorzystanie energii odnawialnej w górnictwie Bitcoina, mówiąc, że przejście na wszystkie najnowsze i bardziej ekologiczne źródła energii napędzają badania i rozwój w przemyśle energii odnawialnej.

Przed poruszeniem kwestii zużycia energii w programie, Pompliano mówił najpierw o jednej ważnej metryce – zmienności Bitcoina.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

