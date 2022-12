Ponad $933K tokenów sprzedanych w przedsprzedaży bety Metacade

Inwestorzy kryptowalut spieszą się do przedsprzedaży etapu beta Metacade , aby kupić tokeny po najniższej cenie. Pierwszy na świecie arkadowy play-to-earn Metacade otworzył swoją przedsprzedaż oferując 1 token MCADE za 0,008 USD. Debiutant w dziedzinie gier opartych na blockchainie otrzymał elektryczne powitanie od społeczności kryptowalutowej za sprawą sprzedaży tokenów MCADE o wartości ponad 933 tysięcy USD w fazie beta w ciągu niespełna 18 dni!

Po zamknięciu etapu beta cena MCADE wzrośnie do 0,01 USD za token – co stanowi podwyżkę o 25 procent. Do końca przedsprzedaży cena tokena wzrośnie o ponad 2,5x do 0,02 USD za MCADE.

W chwili obecnej, od momentu otwarcia przedsprzedaży Metacade, do projektu wpłynęło już fenomenalne 933 tysiące dolarów. Do rozpoczęcia pierwszego etapu pozostało już tylko 12% tokenów, dlatego tak ważne jest, aby zakupić tokeny MCADE już teraz, zanim ich cena znacznie wzrośnie.

Czym jest Metacade?

Metacade to kolejna wielka rzecz w metaverse i grach P2E. Platforma będzie domem dla ogromnej liczby gier w stylu arcade, w których gracze mogą zarabiać, rywalizować i łączyć się z innymi graczami.

Metacade będzie również domem dla najgorętszych gier alfa i recenzji, tablic liderów tego, co jest trendy na platformie i całej przestrzeni GameFi, a także centrum, w którym użytkownicy mogą rozmawiać w czasie rzeczywistym z podobnymi graczami.

Metacade nie jest tylko dla hardcorowych graczy: platforma oferuje coś dla każdego. Inwestorzy mogą stakować tokeny MCADE, aby uzyskać nagrody. Przedsiębiorcy i deweloperzy mogą tworzyć gry na platformie, wspierane przez inicjatywę finansowania znaną jako Metagrants. Osoby poszukujące pracy mogą znaleźć swoje nowe role w Web3.

Oparta na społeczności platforma do gier blockchain szturmem podbije platformę GameFi dzięki ogromnej gamie funkcji skoncentrowanych na Web3, które pozwalają graczom naprawdę przejąć kontrolę nad swoimi wrażeniami z gry, pozostawiając tradycyjne gry daleko w tyle.

Ostatecznym celem platformy jest zbudowanie platformy, której chcą gracze i umożliwienie jej społeczności kształtowania przyszłości gier i zarabiania na tym. Ostatecznie Metacade przekształci się w DAO, umożliwiając oddanej społeczności pełną kontrolę i dalsze budowanie platformy, którą kochają.

Jak kupić tokeny $MCADE

Tokeny MCADE można kupić na stronie Metacade.co . Oto kilka prostych kroków, aby zdobyć tokeny Metacade, zanim token trafi na główne giełdy, a cena gwałtownie wzrośnie.

KROK 1

Skonfiguruj portfel kryptowalutowy. Metacade jest zbudowany na blockchainie Ethereum, więc upewnij się, że masz portfel, który jest kompatybilny z ETH. Portfele obsługiwane przez Wallet Connect będą odpowiednie. Zespół Metacade zaleca Metamask dla płynnego doświadczenia kupna.

KROK 2

Zdobądź trochę kryptowalut. Metacade można kupić za ETH i USDT, więc upewnij się, że masz wystarczająco dużo jednej z tych walut w portfelu przed zakupem MCADE.

KROK 3

Połącz swój portfel do strony Metacade i uzyskaj dostęp do DEX . Otrzymasz opcję wymiany swojego ETH na $MCADE. Wpisz kwotę, którą chcesz kupić i kliknij „kup”.

Oto kilka dalszych szczegółów na temat zakupu $MCADE .

Przedsprzedaż Metacade ruszyła pełną parą

Dzięki szybkiej sprzedaży tokenów w przedsprzedaży beta, nigdy nie było lepszego czasu, aby wejść w fenomenalny projekt GameFi na samym początku.