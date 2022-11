Najważniejsze informacje

Portugalia wprowadza 28% podatek od zysków kapitałowych od kryptowalut

Salwador pozostaje najlepszą destynacją podatkową dla inwestorów kryptowalutowych

Luźne przepisy podatkowe Kajmanów obejmują kryptowaluty, plasując je za Salwadorem jako kolejną najlepszą destynację

Siedem z dwunastu czołowych krajów to kraje europejskie, ponieważ narody naciskają na ustanowienie siebie jako węzłów kryptowalutowych – w tym Słowenia, Malta, Gruzja, Białoruś i Niemcy

Bitcoin jest de facto legalnym środkiem płatniczym na Maderze, w Portugalii i Lugano, w Szwajcarii

Azjatyckie kraje takie jak Malezja i Singapur również mają przyjazne prawo podatkowe dla aktywów cyfrowych

Wstęp

Pisałem o wprowadzeniu 28% podatku od zysków kapitałowych od kryptowalut, zaplanowanego na 2023 rok, i jak to może zagrozić celowi Portugalii, aby stać się europejskim centrum kryptowalut.

Po rozmowie z Paolo Ardoino, który zadzwonił ze szwajcarskiego miasta Lugano, gdzie Tether i Bitcoin są de facto legalnym środkiem płatniczym, zacząłem się zastanawiać, które narody są na szczycie rankingu, jeśli chodzi o przyjazność dla kryptowalut.

W pierwszej części tego, co może przerodzić się w serię, przyglądam się podatkom. Które kraje są najbardziej pobłażliwe na świecie, jeśli chodzi o przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut?

Dzieląc ocenę na trzy szerokie obszary – krótkoterminowy podatek od zysków kapitałowych, długoterminowy podatek od zysków kapitałowych i podatek dochodowy – stworzyliśmy tabelę przedstawiającą najbardziej przyjazne podatkowo narody.

Oczywiście, wiąże się to z ogromnym zastrzeżeniem, że podatki są skomplikowane i istnieje wiele luk, dodatkowych pułapek i innych dziwactw związanych z tymi przepisami. Jednak w ujęciu całościowym, poniższe rankingi wskazują, gdzie w przyszłości można zobaczyć osoby niechętne podatkom od kryptowalut.

Salwador jest największym rajem podatkowym dla kryptowalut

Co za niespodzianka. Salwador jest naprawdę powyżej i najdalej, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z kryptowalutami, a to obejmuje również podatki.

Istnieje zerowy podatek od zysków kapitałowych, zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy, a prawie każde prawo jest skonstruowane pod kątem wspierania adopcji kryptowalut. Po odwiedzeniu tego lata osobiście widziałem masowe parcie na kryptowaluty. Co ważne, wszystkie ustawy obejmują inwestorów zagranicznych.

Doradca prawny prezydenta Bukele, Javier Argueta, wyjaśnił to, mówiąc, że „jeśli osoba posiada aktywa w Bitcoin i osiąga wysokie zyski, nie będzie musiała płacić podatków ani od wzrostu kapitału, ani od dochodu”.

Dodając, że „jest to zrobione oczywiście w celu zachęcenia zagranicznych inwestorów”, to wszystko zostało opracowane podczas eksperymentu z Bitcoinem w małym, lecz jakże pięknym (i posiadającym wulkany!) kraju Ameryki Łacińskiej.

Kajmany są na drugim miejscu

Wspomnij komuś o Kajmanach, a pierwszą odpowiedzią, jaką otrzymasz, będą prawdopodobnie „podatki”.

Brytyjskie terytorium zamorskie, położone w karaibskim raju, ma zerowy podatek od osób prawnych, podatek od zysków kapitałowych czy podatek dochodowy – we wszystkich dziedzinach. Dlatego nie jest to nic specyficznego jeśli chodzi o kryptowaluty, ale w przepisach potwierdzono, że obejmują one również aktywa cyfrowe.

Polegając głównie na turystyce, aby sfinansować swoją małą gospodarkę, wyspa licząca 65,000 mieszkańców może wkrótce zobaczyć, jak niektórzy inwestorzy kryptowalutowi zakładają swoje stroje kąpielowe, aby wziąć kąpiel w Morzu Karaibskim.

Europa kładzie nacisk na kryptowaluty

Lugano, miasto w Szwajcarii, i Madera, portugalska wyspa, zadeklarowały Bitcoin jako de facto prawny środek płatniczy (Tether ma taki sam status w Lugano – przeprowadziłem na ten temat wywiad Paolo Ardoino w marcu).

Oba te narody mają również przyjazne prawo podatkowe. Portugalia została omówiona powyżej, a chociaż 28% prawo podatkowe dotyczące zysków kapitałowych obniża ją w dół listy na szóstą pozycję, nadal stanowi schronienie dla entuzjastów kryptowalut.

Szwajcaria zajmuje ósme miejsce, ale to inne państwo z Europy, Słowenia, być może zaskoczy swoją obecnością na trzecim miejscu. Naród ten dąży do przyjęcia 10% podatku liniowego za wymianę kryptowalut na walutę fiat. Jest to dość niski poziom na tle innych krajów.

Może jednak pochwalić się wieloma innymi inicjatywami, a jej plany na przyszłość wydają się zachęcające. Co więcej, jest tam również więcej fizycznych lokalizacji akceptujących Bitcoina niż w całych Stanach Zjednoczonych, a największe centrum handlowe w kraju nosi nazwę „BTC”.

Innym europejskim krajem wartym wspomnienia jest Białoruś, gdzie nie ma podatku od wydobycia, handlu dziennego lub niemal wszystkiego, co związane z kryptowalutami. Wątpliwość polega na tym, że wszystko to zostanie poddane przeglądowi w 2023 roku. Oczywiście istnieją również inne obawy, z jej powiązaniami z Rosją w czasie wojny na Ukrainie, co oznacza, że żaden inwestor kryptowalutowy nie będzie chciał się tam przenieść w najbliższym czasie.

To wszystko może się zmienić

Oczywiście, to wszystko może się zmienić – jak widzimy w przypadku Portugalii.

Regulacje wciąż doganiają kryptowaluty, a to wiąże się również z podatkami. Nie tylko to, ale wiele zastrzeżeń i wyjątków istnieje do powyższych praw, a przepisy zmieniają się również wokół zagranicznych inwestorów.

Do tej pory jednak powyższe kraje oddzieliły się od reszty, jeśli chodzi o przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut.