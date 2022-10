Posiadacze Shiba Inu i Dogecoin zaczynają się interesować pre-sale Metacade

Metacade (MCADE) to zupełnie nowy projekt, który ma na celu zmienić światową kryptowalutę w sektorze “play to earn” (P2E). Metacade zwróciło nawet uwagę zarówno posiadaczy Shiba Inu (SHIB), jak i Dogecoin (DOGE), którzy widzieli, jak ich losy ostatnimi czasy uległy drastycznej zmianie na rynku. Dzięki pierwszej na świecie zbudowanej przez społeczność arkadzie metaverse, Metacade ma wszystkie funkcje, które przyczyniły się do sukcesu monet memowych SHIB i DOGE.

Czym jest Metacade?

Metacade to wyjątkowa nowa przestrzeń Web3.0 oferująca centrum, w którym programiści i gracze mogą grać, współpracować, rozwijać się i osiągać swoje cele. Celem tego projektu jest stać się ostatecznym miejscem docelowym gier i przyciągnięcie na swoją platformę ogromną społeczność zwykłych i poważnych graczy.

Deweloperzy będą zaangażowani w proces budowania, a najlepsze pomysły na gry otrzymają MetaGranty. Gracze mogą odegrać swoją rolę w testowaniu i recenzowaniu nowych gier, zanim zostaną one zaakceptowane. Wszystko to zostanie poparte głosami zarządczymi z tokena MCADE, co pozwoli również użytkownikom na udział w przyszłych przychodach z projektu poprzez pulę stakingu.

Więcej o stakingu Metacade

Członkowie społeczności Metacade mogą postawić swoje tokeny MCADE, a w zamian otrzymają udział w przychodach z projektu. Dochody te będą wypłacane w innej walucie, aby uniknąć zawyżenia podaży monet MCADE.

Gdy strumienie przychodów będą już płynąć, planuje się również wprowadzenie mechanizmu wypalania tokenów lub wykupu, aby usunąć z obiegu dodatkowe monety. Całkowita stała podaż w momencie uruchomienia wyniesie 2 miliardy MCADE z 1,4 miliarda tokenów przydzielonych do przedsprzedaży.

Co planuje Matacade?

W pierwszym kwartale 2023 roku Metacade skupi się na rozwijaniu społeczności poprzez marketing. Jest to konieczne, aby przyciągnąć deweloperów i graczy do procesu budowania. Projekt będzie również notowany na Uniswap i jest to ostateczny powód, dla którego inwestorzy rozważają przedsprzedaż, zanim przyciągnie on uwagę głównego nurtu.

Później, w 2023 roku, doczekamy ukończenia miejsca docelowego create2earn, play2earn i Compet2earn GameFi. Gdy zbudują już wielozadaniowy automat do gier, który jest gotowy na metaverse, wraz z tętniącą życiem społecznością, nie będzie potrzeby tworzenia planów rozwoju. Samo tylko niebo powinno być ograniczeniem dla Metacade i dlatego wzbudza on tak duże zainteresowanie.

Co poszło nie tak z SHIB i DOGE?

Podsumowując, w projektach Shiba Inu i Dogecoin zabrakło memowej pary i pomysłów. Nie było możliwości zarabiania przez inwestorów i nie było możliwości gry w blockchainach ani NFT. Oba projekty z początku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczności i poparciem celebrytów, ale inwestorzy mieli nadzieję, że DOGE zostanie przyjęty jako moneta płatnicza, co jednak nigdy się nie zmaterializowało. Inwestorzy SHIB zostali zwabieni przez tokenomics, który obiecał cenę monety w wysokości 1 USD, jednak to również się nie powiodło. Inwestorzy tych monet zwrócili uwagę na projekt Metacde na Reddicie i Discordzie i wkrótce mogą rozpowszechnić tę informację.

Dlaczego warto rozważyć Metacade?

Jeśli Metacade może przyciągnąć ten sam aspekt społeczności, co SHIB i DOGE, to utrzyma je dzięki modelowi zarabiania P2E. Metacade może zapewnić możliwości zarabiania programistom i graczom, dzięki czemu utrzyma minimalny poziom pod dziennymi liczbami użytkowników i przyciągnie także nowych użytkowników, gdy ta informacja zacznie się rozprzestrzeniać. Nie ma tutaj żadnych sztuczek, więc nie będzie potrzeby adopcji korporacyjnej. Metacade to samodzielny projekt, który może zapewnić inwestorom pasywne inwestowanie, możliwości grania, aby zarobić oraz tworzenia, aby także zarobić, pozostawiając po sobie poprzednich zwycięzców akcji memów.

Podsumowanie

Shiba Inu i Dogecoin okazały się wielkimi sukcesami monet memowych w 2021 roku, ale oba zostały zatrzymane przez rynek i teraz zostały skazane na powolną śmierć. Inwestorzy wspomnianych coinów patrzą w przyszłość i coraz więcej z nich interesuje się pre-sale Metacade. Projekt ten tworzy pierwszą prowadzoną przez społeczność grę, w której można zarobić, i oferuje najlepsze tokenomiki z obstawianiem przychodów i spalaniem tokenów. DOGE i SHIB rozpadły się, ponieważ nie mieli na siebie dobrego pomysłu ani wartościowego planu biznesowego, a ich nowi nabywcy zaczęli stopniowo zanikać. Metacade nie musi za to polegać na żadnych sztuczkach, gdyż ma wszystkie atrybuty wymagane do osiągnięcia sukcesu monety memowej w tokenie MCADE.