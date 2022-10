Postawienie przez Zuckerberga na metaverse okazuje się zgubne

Szef Meta Mark Zuckerberg to czarny charakter w pantomimie.

Po ogłoszeniu przez Facebooka w zeszłym roku, że zmienia nazwę na „Meta”, co było sygnałem intencji, gdzie ich zdaniem zmierza branża, niektórzy byli rozczarowani.

„Jak oni śmią wziąć nazwę metaverse”, wielu złorzeczyło. Jednak wraz z mglistą koncepcją metaverse, która jest teraz określana bardziej jako Web3, ta dyskusja nieco ucichła.

Ale co dokładnie dzieje się z Metą i ich dążeniem do rozpoczęcia nowej ery mediów społecznościowych?

Oświadczenie Zuckerberga nie zdołało wpłynąć na sprzedaż, ponieważ cena akcji Facebooka jest dziś na poziomie 129 USD, co oznacza 59% spadek od ogłoszenia rebrandingu.

Prawie rok po rebrandingu Mety, utopijna wizja Zuckerberga o świecie wirtualnej rzeczywistości typu Ready Player One nigdy nie wydawała się tak odległa.

Tysiące pracowników pracuje nad tym celem, ale dotychczasowe rezultaty są co najmniej niezadowalające. W tym tygodniu wyciekły wewnętrzne notatki, o których poinformował The Verge.

Były one, na pewno się zgodzicie, utrzymane w ponurym tonie.

„Dlaczego nie kochamy produktu, który zbudowaliśmy do tego stopnia, że używamy go cały czas?” – pytał wiceprezes Meta ds. Metaverse, Vishal Shah.

„Prawda jest taka, że jeśli go nie kochamy, jak możemy oczekiwać, że pokochają go nasi użytkownicy?” – dodał.

„Zagregowany ciężar wycinków papieru, problemów ze stabilnością i błędów sprawia, że zbyt trudno jest naszej społeczności doświadczyć magii Horizon” – brzmiał inny cytat, odnoszący się do gry Meta w wirtualnej rzeczywistości.

Spadek wartości tokenów metaverse w ciągu roku jest wyraźny. Oczywiście, tokeny kryptowalutowe na całym rynku spadły z klifu, ale skala, w jakiej spadły tokeny związane z metaverse, jest jednak niepokojąca.

Patrząc na dziewięć tokenów z pierwszej setki CoinMarketCap, które są sklasyfikowane jako związane z metaverse, średni spadek od czasu rebrandingu Meta jest zniechęcający. Wykreśliłem je na poniższym wykresie:

Jeszcze bardziej niepokojący jest spadek liczby użytkowników tych gier. Podczas gdy na Decentraland pojawiły się błędne dane dotyczące aktywnych użytkowników – alarmujące dane sugerujące 38 dziennych aktywnych użytkowników okazały się przesadzone – faktem jest, że zaangażowanie w te gry metaverse spadło wraz z cenami tokenów.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022