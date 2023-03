Premiery najlepszych kryptowalut w 2023 roku. Eksperci dzielą się 12 najlepszymi nowymi kryptowalutami, w które warto zainwestować

Polujesz na najlepsze nowe krypto do zainwestowania? Nie musisz dłużej szukać, gdyż oto specjalna lista 12 wybranych przez ekspertów najlepszych nowych kryptowalut, które wydają się gotowe do eksplozji w 2023 roku. Od projektów wywołujących fale poruszenia w przestrzeni GameFi aż po ekscytujące nowe zastosowania technologii AI, te 12 tokenów może zrewolucjonizować swoje branże i zaoferować znaczące zyski jeszcze w tym roku.

Są to:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) – Dom dla gier typu „graj, aby zarobić” Web3

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to centrum społecznościowe, które planuje stać się najpopularniejszym miejscem Web3 dla wszystkich gier typu „graj, aby zarobić” (P2E). Jego wizją jest stworzenie zabawnego i dynamicznego wirtualnego miejsca spotkań, w którym gracze, fanatycy krypto i programiści spotykają się, aby uczestniczyć w rosnącej rewolucji GameFi. Użytkownicy mogą tam czytać i udostępniać najnowszą wersję alfa, wchodzić w interakcje w czasie rzeczywistym, a nawet odgrywać bezpośrednią rolę w kształtowaniu branży GameFi na lepsze.

U podstaw najważniejszych zasad Metacade leży maksymalizacja ich wartości dla użytkownika, dając tym samym graczom P2E wszystko, czego potrzebują, aby zwiększyć swoje dochody z gier, jednocześnie umożliwiając wzrost i rozkwit organicznej społeczności. Nie tylko będzie zawierał on ekskluzywne turnieje gier i fantastyczne prezenty z niesamowitymi nagrodami, ale Metacade będzie także nagradzać użytkowników za ich wkład w platformę.

W zamian za dzielenie się wskazówkami dotyczącymi postępów w grze, pomaganie innym w znajdowaniu najlepszych gier poprzez recenzje i publikowanie innych wartościowych treści, Metacade nagradza swoich graczy tokenem MCADE za ich rolę w rozwoju społeczności. Ponadto w 2024 roku Metacade planuje uruchomić tablicę ofert pracy i wydarzeń. Tutaj członkowie znajdą różne posady, od zwykłych testów gier, które korzystają z natywnego środowiska testowego platformy, po płatne stanowiska w Web3 i u tytanów gier.

Wielu inwestorów nie może się doczekać programu Metagrants, który rozwiązuje rzeczywisty problem nieefektywnego finansowania twórców gier. Jego założenie jest proste: twórcy gier zgłaszają swoje propozycje do jednego z konkursów Metagrants, a posiadacze MCADE głosują, które gry ich zdaniem powinny zostać przez niego sfinansowane. Zwycięzki projekt otrzymuje finansowanie ze skarbca Metacade, aby urzeczywistnić swój pomysł, a gotowa gra zostanie dodana do wirtualnego salonu gier Metacade, gdzie będzie mógł grać w nią cały świat.

Dlaczego warto zainwestować w Metacade (MCADE)?

Dla każdego, kto chce wykorzystać rosnący rynek GameFi, Metacade wydaje się idealnym projektem krypto. Podczas gdy gry P2E przychodzą i odchodzą, Metacade jest siłą jednoczącą, która łączy całą branżę, zapewniając jednocześnie kompleksową platformę dla każdego, kto chce znaleźć przewagę w GameFi, uczestnicząc w tętniącej życiem społeczności.

Ponadto platformy społecznościowe są niezbędne dla graczy — wystarczy spojrzeć na rozwój Discorda i Twitcha. Metacade posiada ten sam potencjał, ale z dodatkową premią w postaci nagród dla swoich graczy i szansą na pokierowanie przyszłością P2E. Wkrótce po uruchomieniu, Metacade rozpocznie prace nad zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO), która jeszcze bardziej zwiększy wartość MCADE dla inwestorów, umożliwiając im tym samym głosowanie nad ważnymi decyzjami związanymi z rozwojem tej platformy.

Dzięki ogromnemu potencjałowi, aby stać się jedną z najlepszych nowych monet krypto GameFi, Metacade zebrał ponad kwotę równą $14.7m w swojej presale. Obecnie znajduje się on w końcowej fazie swojej presale, co oznacza, że zostało niewiele czasu na zebranie tokenów MCADE, zanim osiągnie ona końcowy etap. Krążyły nawet pogłoski o kilku krypto wielorybach dołączających do tego projektu, co, jeśli to prawda, jest obiecującym znakiem, że MCADE jest gotowy do szybowania w 2023 roku.

2. AltSignals (ASI) — Wykorzystanie najnowocześniejszej sztucznej inteligencji do dostarczania bardzo dokładnych sygnałów transakcyjnych

Czym jest AltSignals (ASI)?

AltSignals jest jednym z wiodących dostawców sygnałów transakcyjnych na rynku, gromadząc aż ponad 50 000 subskrybentów swoich bezpłatnych sygnałów i 1400 członków znajdujących się w grupie VIP od 2017 r. Dostarczając jedne z najlepszych sygnałów, AltSignals wysłał już ponad 1500 połączeń handlowych z średnią dokładnością na poziomie 64%. Otrzymał on również przytłaczająco pozytywne opinie na swojej stronie na portalu Trustpilot , zdobywając prawie 500 pozytywnych recenzji ze średnią oceną równą 4,9/5.

Jego ostatnie wyniki, na przykład, są po prostu fenomenalne. Jego sygnały Binance Futures zwróciły w lutym aż 2163% ze współczynnikiem wygranych na poziomie 90%, podczas gdy styczeń był jeszcze lepszy: 2480% zysku z 92% dokładnością. Te znakomite wyniki są możliwe dzięki zespołowi doświadczonych handlarzy AltSignals i algorytmowi AltAlgo™. AltAlgo™ to zastrzeżony wskaźnik AltSignals, łączący ponad 34 różne filtry w celu uzyskania wyjątkowych zysków.

Niedawno AltSignals uruchomił presale swoich tokenów ASI, aby wesprzeć swój kolejny duży projekt: algorytm ActualizeAI. ActualizeAI wykorzysta najbardziej zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji, aby podnieść średni wskaźnik wygranych AltSignals do powyżej 80%. Planuje on łączyć uczenie maszynowe, modelowanie predykcyjne, przetwarzanie języka naturalnego, analizę nastrojów i uczenie wzmacniające, aby zapewnić swoim inwestorom niezrównane wyniki.

Posiadanie tokena ASI oznacza, że jego posiadacze jako pierwsi uzyskają dostęp do algorytmu ActualizeAI, ale otwiera to również świat na możliwości i wgląd w ekosystem sztucznej inteligencji tej platformy. Na przykład możliwości analizy nastrojów algorytmu zostaną wykorzystane do identyfikacji krypto presales, jeszcze zanim one wybuchną, co pozwoli im zapewnić sobie przewagę nad konkurencją.

Dlaczego warto zainwestować w AltSignals (ASI)?

Zostanie inwestorem ASI zapewnia nie tylko wyłączny dostęp do sygnałów ActualizeAI, ale także oferuje członkostwo w AI Members Club. W tym klubie użytkownicy mogą przekazywać sobie opinie, przyczyniać się do rozwoju całego tego produktu i uczestniczyć w becktestach — a wszystko to przy jednoczesnym zdobywaniu ASI za swoje wysiłki. Niektórzy spekulowali, że może to być prywatna grupa na Discordzie z wyłącznym dostępem tylko dla tych członków, ale prawdopodobnie AltSignals ma na myśli inne, niestandardowe rozwiązanie.

Planowane są tam nawet turnieje handlowe, w których członkowie społeczności mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami handlowymi i rywalizować o jak największy zysk. Oznacza to, że mogą oni nie tylko czerpać korzyści z sygnałów transakcyjnych AltSignals, ale także walczyć o znaczące nagrody! Aby pomóc w utrzymaniu zgodności priorytetów AltSignals ze społecznością, ASI będzie również działać jako token zarządzania, umożliwiając użytkownikom głosowanie nad zmianami wprowadzanymi w tym algorytmie i na platformie.

Podsumowując, AltSignals wygląda na jedną z najgorętszych nowych kryptowalut pojawiających się na rynku. Oczekuje się, że jego udokumentowane już osiągnięcia w połączeniu z solidnym planem przeniesienia sygnałów transakcyjnych na wyższy poziom przyciągną tysiące inwestorów do presale tokenów ASI. W jej ramach została już zebrana kwota $112k w ciągu zaledwie 1 dnia od uruchomienia, a wiele analityków krypto przewiduje, że ASI wybuchnie, gdy dotrze on do giełd kryptowalut.

3. Livepeer (LPT) – Rozwiązanie ogromnego problemu dla nadawców wideo

Czym jest Livepeer (LPT)?

Livepeer to zdecentralizowany protokół infrastruktury wideo zbudowany na blockchainie Ethereum. Ma on na celu zapewnienie programistom i firmom bardziej opłacalnego i wydajnego sposobu tworzenia, jak i obsługi aplikacji do strumieniowego przesyłania wideo.

Obecnie najdroższym aspektem dla dostawców usług przesyłania strumieniowego jest konwersja i ponowne formatowanie wideo, aby można je było odtwarzać na różnych urządzeniach, znane jest również jako transkodowanie. Livepeer ma na celu zakłócenie tego rynku, umożliwiając nadawcom korzystanie z tysięcy węzłów, zwanych orkiestratorami, w celu bezpiecznego tworzenia wideo bez nadmiernego obciążania ich przepływów pieniężnych.

Użytkownicy z nadmiarem zasobów komputerowych mogą obstawiać tokeny LPT jako zabezpieczenie i zdobywać aktywa krypto za przetwarzanie procesu obsługi transkodowania. Jeśli transkoder nie spełni określonych wymagań, to w ramach kary straci on swoje postawione tokeny LPT.

Dlaczego warto zainwestować w Livepeer (LPT)?

Livepeer rozwiązuje istotny problem w branży przesyłania strumieniowego wideo: wysokie koszty i złożone wymagania techniczne. Wykorzystując siłę decentralizacji, Livepeer może zaoferować bardziej przystępną cenowo i dostępną alternatywę dla przetwarzania i dostarczania wideo, co czyni go atrakcyjną opcją i jedną z najlepszych nowych monet krypto dla nadawców, którzy chcą usprawnić swoją działalność.

Ponadto Livepeer posiada wiele rzeczywistych zastosowań, które zapewniają mu solidne tło dla rozwoju w porównaniu z bardziej niszowymi projektami krypto. Nagrody za staking jako transkoder lub delegat oferują również inwestorom detalicznym możliwość generowania rocznych zwrotów nawet w wysokości do 23% – jest to atrakcyjna korzyść wynikająca z pomagania w rozwijaniu zdecentralizowanego rynku transmisji strumieniowej.

4. Balancer (BAL) – Pierwszy na świecie samorównoważący się portfel DeFi

Czym jest Balancer (BAL)?

Balancer to innowacyjna zdecentralizowana platforma wymiany (DEX) zbudowana w sieci Ethereum. Umożliwia ona tworzenie konfigurowalnych puli do ośmiu tokenów w różnych proporcjach, co pozwala na efektywny handel i przywracanie równowagi aktywom krypto. W przeciwieństwie do tradycyjnych giełd, Balancer nie wymaga centralnego organu ani księgi zleceń. Zamiast tego polega on na automatycznych animatorach rynku (AMM), aby ułatwiać transakcje i utrzymywać płynność wymiany.

Pule Balancera są analogiczne do funduszy indeksowych. Zamiast trzymać swój zestaw akcji w określonych proporcjach, użytkownicy mogą tworzyć pule ośmiu różnych walut cyfrowych. Na przykład mogą oni stworzyć pulę składającą się w 50% zBitcoin, w 25% z Ethereum, w 15% z Aave i w 5% z ApeCoina. Gdyby cena Ethereum się podwoiła, Balancer użyłby inteligentnych kontraktów, aby ponownie wyważyć pulę i zmniejszyć swoje zasoby Ethereum. To Ethereum jest byłoby następnie udostępniane handlowcom do zakupu.

Dlaczego warto zainwestować w Balancer (BAL)?

Balancer oferuje bardziej elastyczne i konfigurowalne podejście do AMM niż inne protokoły DeFi, umożliwiając swoim użytkownikom tworzenie puli z dowolną kombinacją aktywów i wag. Inwestorzy, którzy chcą generować dodatkowy dochód w spójny i niezawodny sposób, mogą zapewnić płynność tym pulom, zdobywając tym samym tokeny BAL za każdym razem, gdy inwestorzy wykorzystują ich płynność.

Jako pierwsza samorównoważąca się aplikacja portfela DeFi, Balancer jest w stanie zdobyć duży udział w rynku, ponieważ coraz więcej użytkowników gromadzi się przy projektach DeFi. Co więcej, Balancer zapewnił sobie już kilka partnerstw, które dodatkowo wzmacniają jego pozycję jako wiodącego projektu krypto DeFi, takiego jak Aave i Polygon.

5. ApeCoin (APE) – Waluta Metaverse

Czym jest ApeCoin (APE)?

ApeCoin to stosunkowo nowa kryptowaluta stworzona przez Yuga Labs po sukcesie słynnej na całym świecie kolekcji Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT. Jest to token użytkowy i zarządzający ekosystemu Ape, oferujący swoim posiadaczom wyłączny dostęp do gier, gadżetów, wydarzeń i usług.

Został on zaprojektowany do użytku w różnych aplikacjach Web3, w szczególności w Otherside. Otherside to projekt metaverse Yuga Labs, który, jak twierdzą, będzie jednym z najbardziej zaawansowanych metaverse na rynku. Jego akcja będzie odbywać się na odległej planecie, gdzie gracze Otherside będą mogli zanurzyć się w otwartym krajobrazie, mając możliwość wchodzenia w interakcje z innymi, zdobywania różnych doświadczeń i posiadania wirtualnej własności, znanej również jako Otherdeeds.

Dlaczego warto zainwestować w ApeCoina (APE)?

ApeCoin jest uważany za jedną z najlepszych nowych monet krypto z kilku powodów, między innymi dzięki ogromnemu sukcesowi poprzednich projektów Yugi. ApeCoin znalazł już swoje zastosowania jako natywny token Benji Bananas i Dookie Dash, dwóch tytułów P2E, które spotkały się z umiarkowanym uznaniem wśród społeczności krypto.

Co więcej, Otherside jest rozwijany we współpracy z dwoma kluczowymi graczami z branży Web3 i gier, Animoca Brands i Improbable , co zwiększa szanse na bezproblemowe uruchomienie Otherside. Otherside jest już niecierpliwie wyczekiwany, a sprzedaż Otherdeeds przekroczyła 500 milionów dolarów w ciągu zaledwie 24 godzin. Jeśli Otherside dotrzyma obietnicy, APE może wkrótce wspiąć się na nowe wyżyny.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – Hosting pierwszego na świecie ułamkowego stablecoina

Czym jest Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Frax Finance był pierwotnie stablecoinem, który działał na unikalnym modelu algorytmicznym, wykorzystując zabezpieczone i niezabezpieczone komponenty, aby utrzymać stabilną wartość 1 USD. Jednak posiadacze tokenów Frax Shares (FXS) głosowali ostatnio za pełnym zabezpieczeniem jego stablecoina, całkowicie usuwając element algorytmiczny.

Frax wprowadził swój pierwszy na świecie ułamkowy indeks cen konsumpcyjnych na rynku stablecoinów i krypto, Frax Price Index (FPI). Jego wizją jest stworzenie wysoce skalowalnych, zdecentralizowanych form waluty zamiast aktywów cyfrowych o stałej podaży, takich jak Bitcoin.

Dlaczego warto zainwestować we Frax Finance (FRAX)?

Frax zyskał znaczną popularność w przestrzeni DeFi w ciągu ostatnich kilku lat, a jego protokół osiągnął szczyt aż 3,8 miliarda dolarów w całkowitej zablokowanej wartości (TVL) w 2022 r. ( DeFiLlama ). Frax nawiązał również współpracę z wieloma popularnymi projektami krypto, takimi jak Wombat Exchange i OlympusDAO, co świadczy o jego wiarygodności wśród społeczności krypto.

Podsumowując, podejście Frax do zdecentralizowanego podejmowania decyzji może być atrakcyjną perspektywą dla jego inwestorów. Posiadanie akcji Frax (FXS) pozwala ich posiadaczom proponować i głosować nad zmianami w protokole, co doprowadziło do całkowitego odejścia Frax od algorytmicznego kotwiczenia.

7. AngelBlock (THOL) – Transformacja pozyskiwania funduszy w oparciu o blockchain

Czym jest AngelBlock (THOL)?

AngelBlock to niepowierniczy projekt pozyskiwania funduszy oparty na protokole, który oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne zarówno dla inwestorów, jak i dla startupów. Widzi on obecny krajobraz pozyskiwania funduszy krypto jest bardzo rozproszony i nieefektywny, z problemami takimi jak oszustwa, projekty typu rug pulls i puste obietnice, które nękają rynek krypto. AngelBlock chroni środki inwestorów, zwracając je, jeśli startup nie wywiąże się ze swoich obietnic.

Misją AngelBlocka jest stworzenie synergicznej społeczności inwestorów, innowatorów i sympatyków, którzy są skupieni wyłącznie na rozwoju technologii blockchain. Kapitał jest wypłacany startupom, które osiągają swoje kamienie milowe podczas procesu pozyskiwania funduszy, a inwestorzy głosują na to, czy uważają, że dany projekt pomyślnie zakończył swój dany kamień milowy.

Dlaczego warto zainwestować w AngelBlocka (THOL)?

AngelBlock skutecznie pracuje nad poprawą zaufania w świecie pozyskiwania funduszy krypto. Chcąc zwiększyć przejrzystość pozyskiwania funduszy i połączyć startupy z elitarnym zespołem doradców prawnych, strategicznych i technicznych, AngelBlock oferuje inwestorom sposób wspierania rozwoju Web3, przyczyniając się jednocześnie do bezpiecznego procesu inwestycyjnego.

Sam token THOL umożliwia swoim posiadaczom dostęp do szerokiej gamy możliwości inwestycyjnych w rozwijające się projekty krypto, ponieważ jest on konieczny do uiszczania opłat gazowych w protokole. Tokeny THOL można również obstawiać, co umożliwia ich użytkownikom zdobywanie nagród w zamian za nominowanie walidatorów startupów, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie procesu due diligence dla nowych list krypto.

8. CryptoGPT (GPT) — Zapewnienie użytkownikom kontroli nad ich danymi w przyszłości AI

Czym jest CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT to jeden z wielu nowych projektów krypto, których zamiarem jest wykorzystanie rosnącego trendu AI zapoczątkowanego przez ChatGPT. Jest to unikalny projekt blockchain, który ma na celu zbieranie danych do rozwoju sztucznej inteligencji, umożliwiając tym samym swoim użytkownikom zarabianie kryptowaluty poprzez udostępnianie ich anonimowych danych.

CryptoGPT zamierza stworzyć cały ekosystem dApps w szerokim zakresie sektorów, takich jak fitness, randki, gry i edukacja, jednocześnie oferując GPT jako zapłatę za dane zebrane za każdym razem, gdy ktoś korzysta z tych dApps. Platforma ta jest zbudowana na architekturze blockchain warstwy 2 z wykorzystaniem technologii zkRollup, dzięki czemu jest on skalowalna i kompatybilna z maszyną wirtualną Ethereum (EVM).

Dlaczego warto zainwestować w CryptoGPT (GPT)?

To, co odróżnia CryptoGPT od innych projektów AI opartych na technologii blockchain, to jego cel masowego przyjęcia w handlu detalicznym, oferując także niewykorzystaną możliwość wejścia na rynek za pośrednictwem aplikacji konsumenckich. Przyciągnęło to już ponad 2 miliony użytkowników do jego ekosystemu i doprowadziło do wielu dużych notowań na giełdach.

Sam GPT jest uniwersalnym tokenem użytkowym. Podczas gdy jego pełne wykorzystanie wciąż przechodzi testy beta, CryptoGPT może być obstawiany i wykorzystywany do wydarzeń związanych z płynnością, takich jak wykup lub spalanie oraz służy jako paliwo do transakcji na łańcuchu blokowym CryptoGPT. Użytkownicy mogą nawet kupować Capsule NFT, co zwiększa ich zdolność do szybszego generowania przepływów pieniężnych. Chociaż CryptoGPT jest stosunkowo młody, z pewnością jest to jedna z najbardziej ekscytujących nowych kryptowalut w tej chwili.

9. Stepn (GMT) – Lider w „ruszaj się, aby zarobić” (move-to-earn)

Czym jest Stepn (GMT)?

Stepn to wyjątkowa aplikacja mobilna oparta na łańcuchu blokowym Solana, która łączy gry, fitness i krypto w zarówno zabawny, jak i ekscytujący sposób. Pozwala ona użytkownikom zdobywać nagrody w postaci tokenów użytkowych, Green Satoshi Tokens (GST), poprzez spacerowanie, truchtanie lub bieganie, czy to na ulicach, czy w prawdziwych siłowniach. Nazywany także liderem „ruszaj się, aby zarobić” (move-to-earn), Stepn został wysoko oceniony jako jedna z najbardziej pozytywnych nowych kryptowalut.

Kwota, którą zarabiają użytkownicy, jest proporcjonalna do atrybutów ich butów NFT, przy czym niektóre z najlepiej zarabiających butów przynoszą tysiące dolarów w tokenach SOL i GST. Stepn zawiera również token o nazwie Green Metaverse Token (GMT), który jest tokenem zarządzania na jego platformie i można go zdobyć tylko wtedy, gdy gracze przekroczą określony poziom. GMT pozwala użytkownikom zdobywać nagrody za obstawianie i wpływać bezpośrednio na Stepn poprzez głosowanie i proponowanie zmian.

Dlaczego warto zainwestować w Stepn (GMT)?

Stepn oferuje innowacyjny sposób zachęcania ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia, przy jednoczesnym zdobywaniu nagród w postaci krypto. Jest to jeden z nielicznych projektów, których celem jest wniesienie pozytywnych zmian w życiu użytkowników poprzez maksymalizację pełnego potencjału tego krypto. Platforma ta posiada również przyjazny dla użytkownika interfejs i wbudowany w aplikacji mobilnej portfel, co ułatwia zdobywanie nagród nawet osobom spoza świata krypto.

Ponadto platforma ta zwróciła na siebię uwagę głównych marek sportowych, takich jak ASICS, które dodały do katalogu Stepna własną kolekcję butów NFT. Co najważniejsze, niektóre znane nazwiska ze świata venture capital postawiły duże zakłady na Stepna; między innymi MorningStar Ventures, Solana Capital i Sequoia Capital wspierają projekt.

10. Aptos (APT) – Nowy blockchain od byłych inżynierów Meta

Czym jest Aptos (APT)?

Aptos to blockchain warstwy 1, którego celem jest rzucenie wyzwania dominacji Ethereum w przestrzeni inteligentnych kontraktów. Opracowany przez byłych inżynierów Meta i oparty na nieudanym projekcie firmy Diem, Aptos wykorzystuje natywny język programowania o nazwie Move, który został stworzony przez Meta i jest uważany za lepszy od innych języków opartych na blockchainie.

Architektura Aptos została zaprojektowana tak, aby oferować szybsze i tańsze transakcje niż Ethereum, z potencjalną przepustowością do aż 150 000 transakcji na sekundę (TPS) po pełnym rozwinięciu sieci. Projekt ten zebrał ponad 350 milionów dolarów finansowania, zanim krypto APT trafił na listy giełd, co częściowo nastąpiło dzięki jego wyjątkowemu zespołowi doktorów, badaczy i inżynierów.

Dlaczego warto zainwestować w Aptos (APT)?

Wysoka predyspozycja transakcyjna Aptos i jego zdolność do jej wydajniejszej obsługi inteligentnych kontraktów może pozycjonować go jako wiodącego rywala w tej przestrzeni. Google Cloud ogłosił już partnerstwo z Aptos jako weryfikatorem, podobnie jak w przypadku kilku innych zasobów krypto, które jego zdaniem mają potencjał do znacznego wzrostu swojej wartości.

Ponadto Aptos posiada silny zespół ekspertów z różnych dziedzin, którzy odnieśli sukces w poprzednich projektach krypto, takich jak były szef marketingu Solany, Austin Virts. Zdolność tego projektu do przyciągnięcia znacznych funduszy venture capital pokazuje również wysoki poziom zaufania do potencjału tego projektu, dlatego jest on obecnie uważany za jedną z najlepszych nowych publikacji kryptowalutowych.

11. GroveCoin (GRV) – Zielony blockchain ze wzniosłymi celami

Czym jest GroveCoin (GRV)?

GroveCoin to nowy projekt krypto, którego celem jest pomoc inwestorom, których nazywa Grovers, w osiągnięciu zdrowszej i bogatszej przyszłości poprzez wykorzystanie zdecentralizowanej waluty cyfrowej w sposób przyjazny dla środowiska. W związku z obawami dotyczącymi wpływu kopania krypto na środowisko, GroveCoin ma stać się zieloną alternatywą dla wielu walut cyfrowych na rynku krypto.

Sam GroveCoin jest natywnym tokenem sieci GroveCoin, łańcucha blokowego typu proof-of-stake, który działa jako hard fork sieci Ethereum. Ciężko pracował on, aby stworzyć ekosystem ekscytujących produktów, w tym portfel GroveKeeper i zdecentralizowaną giełdę GroveSwap.

Dlaczego warto zainwestować w GroveCoin (GRV)?

Inwestycja w GroveCoin to okazja do wsparcia innowacyjnego nowego projektu kryptowalutowego, którego celem jest tworzenie bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości tej branży. Algorytm konsensusu GroveCoin typu proof-of-stake świadczy bardziej zrównoważoną alternatywę dla sieci typu proof-of-work, oferuje jednocześnie bezpieczeństwo Ethereum.

Grove zamierza również reinwestować część wszystkich transakcji w ekologiczne branże i korporacje, generując dalsze zwroty dla inwestorów. Na przykład zainwestuje on w energię słoneczną i wprowadzi platformę wspierającą narody, które najbardziej skorzystałyby na samowystarczalnych metodach uprawy. Planuje on zainwestować nawet w rynek energii odnawialnej, co może go skłonić do uczestnictwa w handelu kredytami węglowymi, w efekcie czego wartość tokenów GRV wzrosnąć w najbliższej przyszłości.

12. Proxy Swap (PROXY) – Platforma wymiany zasobów cyfrowych zorientowana na prywatność

Czym jest Proxy Swap (PROXY)?

Proxy Swap to aplikacja dApp zbudowana w sieci Ethereum, która umożliwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie zasobów cyfrowych z zachowaniem pełnej prywatności. Korzystając z technologii takich jak zero-knowledge proofs (zkProofs), Proxy Swap umożliwia przeprowadzanie transakcji bez ujawniania adresu MetaMask handlarza, usuwając wszelkie śledzenie transakcji i zwiększając tym samym kontrolę danych finansowych.

Proxy Swap obsługuje również każdy token notowany na Uniswap, co czyni go niezwykle wszechstronnym. Niezależnie od tego, czy użytkownicy przeprowadzają duże transakcje finansowe w celach komercyjnych i chcą zachować prywatność swoich działań, czy po prostu martwią się oni o swoją anonimowość w stale połączonym świecie, mogą korzystać z Proxy Swap, aby osiągnąć jak najwyższą prywatność.

Dlaczego warto zainwestować w Proxy Swap (PROXY)?

Inwestycja w Proxy Swa to świetny sposób na wspieranie zdecentralizowanej aplikacji, która priorytetowo traktuje prywatność i bezpieczeństwo swoich użytkowników. Jego unikalne funkcje są szczególnie atrakcyjne dla użytkowników, którym zależy na prywatności i cenzurze w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie.

Utrzymanie zróżnicowanych poziomów PROXY otwiera również wiele innych korzyści w ekosystemie Proxy Swap. Posiadanie ponad 100 000 tokenów PROXY oferuje inwestorom nieograniczoną liczbę codziennych swapów i premierowy dostęp do nowych, gorących funkcji premium. Posiadanie ponad 1 miliona tokenów pozwoli użytkownikom jako pierwszym skorzystać z aplikacji mobilnej Proxy Swap. Proxy Swap obsługuje również obstawianie, oferując obecnie stopę zwrotu wynoszącą ponad 60% RRSO, co jest idealną okazją dla inwestorów, którzy chcą generować swoje przepływy pieniężne, przy jednoczesnym wspieraniu tego projektu.

Jak znaleźć najnowsze kryptowaluty, które mogą wybuchnąć?

Istnieje kilka innych sposobów na znalezienie nowych kryptowalut, które wkrótce wybuchną. Jednym z najpopularniejszych źródeł znajdowania nowych monet jest nowa strona kryptowalut Coinmarketcap . Znajdziesz tam listę najnowszych monet, które trafiły na rynek, oraz podstawowe wskaźniki, takie jak ich kapitalizacja rynkowa i wolumen obrotu. Podobnie do niej, nowa lista kryptowalut CoinGecko także stanowi cenne źródło informacji.

Wyszukiwanie presale może być świetną opcją, jeśli szukasz nowszych monet, które jeszcze nie trafiły na rynek. Projekty te często można znaleźć na stronach agregujących pierwszą ofertę monet (ICO) lub pierwszą ofertę wymiany (IEO), wyszukując hasła takie jak „lista ICO” lub „lista IEO”.

Podsumowując, nigdy nie lekceważ potęgi mediów społecznościowych. Dołączanie do grup Discord i Telegram, obserwowanie wpływowych handlarzy na Twitterze, jak i obserwowanie innych platform mediów społecznościowych może zapewnić wczesny dostęp do informacji o najnowszych monetach krypto, zanim trafią one do głównego nurtu.

Jakie są zalety i wady zainwestowania w nowe krypto?

Inwestowanie w nowe projekty kryptowalutowe może być ekscytującą okazją do osiągnięcia znacznych zysków, ale takie podejście ma swoje zalety, jak i wady. Jedną z głównych zalet jest możliwość generowania dużych zwrotów w miarę wzrostu popularności danej monety. Tokeny z innowacyjnymi przypadkami użycia, które rozwiązują rzeczywisty problem, mogą przyciągnąć do siebie dużą bazę użytkowników. Jeśli dany projekt zostanie powszechnie przyjęty, wcześni inwestorzy mogą zarobić 10-, 50-, a nawet 100-krotny zwrot.

Ponadto nowe kryptowaluty często posiadają jedne z najlepszych społeczności, pełne inwestorów, którzy są pasjonatami danego projektu. Może to pomóc inwestorom spotkać podobnie myślących entuzjastów, pomóc im dowiedzieć się więcej o wewnętrznym działaniu tego nowego krypto i potencjalnie wpłynąć na jego rozwój.

Istnieje jednak również ryzyko, że dany projekt może się nie powieść. Ponieważ co tydzień pojawia się wiele nowych kryptowalut, inwestorzy mogą w końcu zainwestować swoje pieniądze w projekt, który od samego początku był skazany na niepowodzenie. Można temu przeciwdziałać, przeprowadzając z należytą starannością i dokładnością badania projektu przed inwestycją.

Nowe projekty krypto są również bardziej niestabilne, wahając się znacznie bardziej niż mocniej ugruntowane już altcoiny. Zmienność ta może utrudniać przewidywanie, jak dany projekt będzie działał w dłuższej perspektywie i może powodować niepokój, jeśli inwestor poniesie ciężkie straty.

W jakie nowe kryptowaluty najlepiej zainwestować na ten moment?

Chociaż znalezienie najlepszych nowych kryptowalut do zainwestowania może być trudne, masz teraz solidny przegląd projektów, które eksperci uważają za najlepsze. Niektóre tokeny rozwiązują konkretny problem branżowy, jak Livepeer i AngelBlock, podczas gdy inne, takie jak ApeCoin i CryptoGPT, mają nadzieję na wykorzystanie szybkiego rozwoju metaverse i technologii AI. Ale patrząc na szerszy obraz, wyłania się tutaj dwóch wyraźnych zwycięzców: Metacade i Altsignals.

Metacade posiada znaczny potencjał, aby stać się powszechnie znaną marką wśród graczy P2E. Zyskał on już znaczną popularność dzięki swojej doskonałej wydajności w presale i podstawowym właściwościom, a w dodatku wielu uważa, że Metacade może być jedną z najbardziej wpływowych sił w branży GameFi dzięki programowi Metagrants.

Tymczasem AltSignals ma podbić świat handlu. Udowodnił on już, że jest jednym z czołowych konkurentów w przestrzeni sygnałów transakcyjnych, a jego zastrzeżony system AltAlgo jest preferowany przez handlarzy na całym świecie. Algorytm AltSignals ActualizeAI i niezrównane zalety tokena ASI prawdopodobnie sprawią, że AltSignals stanie się popularny wśród wielu inwestorów krypto. Ponieważ jego presale właśnie się rozpoczęła, pierwsi inwestorzy z pewnością będą mogli zobaczyć ogromne zyski z ASI w najbliższej przyszłości.

Powiązane krypto FAQ

Czy nowe monety krypto to dobra inwestycja?

Nowe monety krypto mogą być dobrą inwestycją, jeśli mają solidny zespół, innowacyjną technologię i jasny przypadek użycia. Ważne jest, aby przeprowadzić dokładne badania, w celu ustalenia, czy dana nowa kryptowaluta ma potencjał przyszłych zysków.

Jak powstają nowe kryptowaluty?

Nowe kryptowaluty można tworzyć w procesie zwanym tokenizacją, w którym nowy token jest tworzony w istniejącej sieci blockchain lub poprzez całkowite uruchomienie nowej sieci blockchain.

Które krypto eksploduje w 2023 roku?

Nie można z pewnością przewidzieć, które krypto eksploduje w 2023 roku, ale wszystkie nowe monety krypto z tej listy mają duży potencjał, w szczególności Metacade i AltSignals.

Czym jest krypto listing?

Krypto listing to proces dodawania kryptowaluty do giełdy aktywów cyfrowych, umożliwiając użytkownikom kupowanie, sprzedawanie, jak i handel tokenem na platformie tej giełdy. Notowania monet mogą zwiększyć widoczność i płynność danego tokena.

Jakich przypadków użycia powinienem szukać inwestując w nowe tokeny?

Szukaj projektów, które rozwiązują rzeczywiste problemy. Tokeny, które odnoszą się do nieefektywności lub problemów, mogą mieć znaczny potencjał do adopcji, ponieważ mają większą użyteczność niż tokeny czysto spekulacyjne.

Korzystając z przykładu w sektorze nieruchomości, możesz poszukać platformy hipotecznej, która wykorzystuje technologię blockchain, aby usprawnić proces kredytowy. Albo projektu, który rozwiązuje problem na rynkach utrzymania nieruchomości lub na rynkach inwestowania w nieruchomości.

