W tej chwili nie do pomyślenia jest, że Ethereum (ETH) może spaść poniżej 2000 USD. Oznaczałoby to, że moneta znajdzie się w samym środku rynku niedźwiedzia. Jest to jednak możliwe dzięki wielu czynnikom ryzyka. Poniżej przedstawimy je szczegółowo, ale najpierw kilka najważniejszych informacji:

Największe ryzyko wiąże się z możliwym uruchomieniem Ethereum 2.0.

Ponieważ Ethereum 2.0 łączy się z łańcuchem Beacon, spowoduje to ostrą wyprzedaż na wielu giełdach.

W najbliższym czasie może to zepchnąć ETH w kierunku 1800 USD.

Źródło danych: Tradingview

Ethereum (ETH) – Dlaczego fuzja jest ryzykowna?

Ethereum już od jakiegoś czasu mówi o przejściu na konsensus proof-of-stake. Oczekuje się, że dzięki temu transakcje w łańcuchu będą szybsze i tańsze. Jednak połączenie PoS z obecną siecią główną Ethereum wiąże się z pewnym ryzykiem.

W rzeczywistości eksperci ostrzegają, że wywoła to dużą wyprzedaż na wszystkich giełdach, co może spowodować spadek ETH w kierunku 1800 USD. Poza tym, Ethereum w ostatnich dniach wykazuje bardzo niewielką dynamikę wzrostową. Moneta jest obecnie notowana na poziomie około 2500 USD i z trudem przekroczyła próg 3000 USD.

Wciąż nie wiemy, kiedy nastąpi migracja do Ethereum 2.0. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że trwają już końcowe testy. Dobra wiadomość jest taka, że ewentualny spadek odbije się szybciej niż inne nurkowania.

Dlaczego Ethereum 2.0 to dobra informacja?

Choć fuzja w kierunku Ethereum 2.0 jest wydarzeniem o dużym wpływie, które zwiększy zmienność dla ETH, to w rzeczywistości jest to bardzo dobra rzecz. W końcu największym wyzwaniem dla Ethereum zawsze była powolna prędkość jego sieci i wysokie opłaty za gaz.

Przejście do Ethereum 2.0 rozwiąże te kwestie. Oznaczałoby to, że na Ethereum pojawi się więcej aplikacji i projektów. Będzie to miało ogromny wpływ na łańcuch i jego przyszły rozwój.