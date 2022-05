Prognoza AVAX po słabnącym trendzie wzrostowym

Cena Avalanche nadal porusza się w kierunku bocznym, ponieważ branża kryptowalutowa pozostaje w niepewności. AVAX jest notowany na poziomie 33,40 USD, czyli znacznie powyżej zeszłotygodniowego minimum wynoszącego 22,38 USD. Moneta spadła o ponad 77% od swojego rekordowego poziomu, a jej całkowita kapitalizacja rynkowa wynosi około 8,8 miliarda dolarów.

Odbudowa AVAX w zastoju

Avalanche to wiodący projekt blockchain, który ma na celu stać się lepszą alternatywą dla Ethereum. Sieć ma lepsze cechy, takie jak szybsze prędkości, niższe koszty i większa interoperacyjność. Niektóre z najbardziej godnych uwagi projektów stworzonych w Avalanche to między innymi 1Inch, Aave, AllianceBlock i Atlantis Loans.

Choć ekosystem Avalanche rośnie w siłę, jest kilka problemów. Po pierwsze, rosną obawy o branżę DeFi po tragicznym upadku Terra USD, LUNA i powiązanych z nimi ekosystemów DeFi, takich jak Anchor Protocol i Astroport.

Inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ryzykowna jest ta branża, pomimo wysokich zysków. Jak pamiętacie, jeszcze w zeszłym tygodniu Anchor Protocol był jedną z największych aplikacji w branży DeFi z aktywami o wartości ponad 18 miliardów dolarów. Teraz pozostała po niej tylko cień dawnej postaci.

Innym ważnym tematem jest kwestia Rezerwy Federalnej. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach bank będzie kontynuował zacieśnianie polityki monetarnej, nawet po tym, jak pojawiły się sygnały, że inflacja może osiągnąć swój szczyt. Ponadto, bank będzie nadal podnosił stopy procentowe, ponieważ gospodarka amerykańska przechodzi stagflację.

Wyniki notowań AVAX odzwierciedlają również wyniki innych aktywów. Na przykład Bitcoin nadal utrzymuje się na poziomie około 30,000 USD, na którym znajdował się w ciągu ostatnich kilku dni. Podobnie, amerykańskie akcje wciąż walczą o kierunek po spektakularnym powrocie w zeszłym tygodniu.

Prognoza cenowa AVAX

Na wykresie dziennym widzimy, że cena AVAX utworzyła w zeszłym tygodniu formację młota, kiedy spadła do poziomu 22,5 USD. W analizie akcji cenowej, formacja ta jest zazwyczaj byczym sygnałem.

Jednakże, bliższe spojrzenie pokazuje, że cena monety uformowała coś, co wygląda jak niedźwiedzia flaga, co zazwyczaj jest sygnałem bessy. Wskaźnik siły względnej (RSI) i średnie kroczące pokazują, że cena nadal jest nastawiona niedźwiedzio. Dlatego nie można wykluczyć spadku do najniższego poziomu z zeszłego tygodnia.