Prognoza cen Metacade, gdy inwestorzy obawiają się, że giełda Binance jest bliska upadku

Inwestorzy BNB obawiają się, że giełda Binance może nie przetrwać bessy. Jednak nadal optymistycznie spoglądają oni na długoterminową przyszłość Web3, a Metacade był kluczowym projektem przywracającym pozytywne nastroje na rynki kryptograficzne.

Presale MCADE przyciągnęła siedmiocyfrowe fundusze i wyprzedała fazę beta w zaledwie trzy tygodnie. Teraz inwestorzy znów zaczęli patrzeć w przyszłość.

Giełda Binance jest pod ostrzałem, a inwestorzy zaczynają się martwić

Po upadku FTX w listopadzie giełda Binance przeprowadziła audyt potwierdzający rezerwy , aby wykazać, że aktywa cyfrowe w pełni zabezpieczają fundusze użytkowników; jednak niektórzy zwrócili uwagę na kluczową niespójność w tym raporcie.

Zobowiązania Binance w BTC były o 245 milionów dolarów większe niż ich rezerwy w BTC, co oznacza, że panika bankowa w stylu FTX może spowodować poważne problemy. W takim przypadku Binance może zostać zmuszony do wstrzymania wypłat i sprzedaży innych aktywów, co może mieć negatywny wpływ na akcję cenową całego rynku krypto.

Po tym, jak Changpeng Zhao pojawił się w CNBC, aby omówić sytuację finansową giełdy Binance, okazało się, że dyrektor generalny giełdy Binance niechętnie zatrudnił cztery najlepsze firmy audytorskie do ujawnienia zobowiązań. To wahanie wywołało więcej strachu, niepewności i wątpliwości (FUD) podczas niedźwiedziego rynku kryptowalut w 2022 roku.

Czym jest BNB?

Binance (BNB) to cyfrowa platforma wymiany aktywów do handlu różnymi kryptowalutami. Tokeny BNB to natywne tokeny giełdy Binance i Binance Smart Chain – blockchain warstwy 1, który został rozwidlony z Ethereum podczas opracowywania przez giełdę Binance.

BNB służy do ułatwiania transakcji na Binance i uiszczania opłat za czynności handlowe, takie jak wystawianie lub opłaty za wypłaty. Token BNB służy również jako istotny element ekosystemu giełdy Binance, umożliwiając użytkownikom otrzymywanie nagród w ramach programu zwrotu gotówki i udział w głosowaniach społeczności.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade buduje największą arkadę, jaką można znaleźć w dowolnym miejscu blockchain. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt kierowany przez społeczność, który ma stać się centralnym centrum dla użytkowników Web3, aby mogli grać, zarabiać, spotykać się i uczyć wszystkiego o GameFi .

Metacade będzie oferować różne gry arkadowe i połączy swoje klasyczne tytuły z mechaniką grania, aby zarobić. Ponadto gracze mogą brać udział w turniejach i uzyskiwać dostęp do kilku różnych metod zarabiania krypto dochodów za pośrednictwem Metacade .

Po ogłoszeniu rozpoczęcia presale tokenów MCADE, Metacade w krótkim czasie przyciągnął znaczny poziom inwestycji. Faza beta presale wyprzedała się w ciągu zaledwie trzech tygodni, ponieważ Metacade szybko sprzedał 140 000 000 tokenów MCADE po cenie 0,008 USD.

Jak działa Metacade?

Metacade, zbudowany na blockchainie Ethereum, jest wszechstronną platformą do gier, która oferuje nagrody krypto graczom w różnych grach arkadowych. Oprócz tego użytkownicy mogą odkrywać najnowsze trendy GameFi, udostępniać recenzje gier i zdobywać tokeny MCADE za dostarczanie społeczności przydatnych informacji.

Dzięki Metacade użytkownicy mogą również rozpocząć karierę w Web3. Platforma ta połączy graczy z płatnymi ofertami pracy i zaoferuje swojej społeczności role w testach beta, umożliwiając graczom zarabianie kryptowalut podczas grania w zupełnie nowe gry oparte na blockchainie.

Metacade może napędzać wzrost w sektorze GameFi poprzez program Metagrants. Program ten pozwoli użytkownikom głosować na najlepsze wschodzące gry blockchain i zapewni finansowanie na wczesnym etapie rozwoju gier. Metacade to kompleksowy projekt GameFi, który oferuje znaczącą wartość dla społeczności graczy krypto.

Metacade to bez wątpienia najlepsza okazja inwestycyjna

Inwestorzy BNB martwią się ostatnimi komentarzami Changpeng Zhao i tym, co mogą oznaczać one dla przyszłości giełdy Binance. Natomiast pierwsi użytkownicy MCADE są coraz bardziej podekscytowani przyszłością.

MCADE to zupełnie nowy token, który ma ogromny długoterminowy potencjał. Pierwsi uczestnicy jego presale mają rzadką okazję do osiągnięcia ponad 10-krotnych zysków w ciągu najbliższych kilku lat, ponieważ obecna cena $0,01 wygląda na niedoszacowaną.

Gdy Metacade zakończy presale i uruchomi swoją wszechstronną platformę do gier, może stać się jedną z największych platform do gier w Web3. Z biegiem czasu token MCADE może być wart ponad 1 USD – co stanowi znaczny, bo 50-krotny wzrost ceny od końca presale.

Czy warto kupić MCADE?

Podczas gdy inwestorzy BNB są pełni obaw, przyszłość Metacade z pewnością rysuje się w jasnych barwach. Metacade może być najlepszą okazją inwestycyjną podczas bessy oraz stać się jedną z największych dostępnych platform do gier.

Token MCADE kosztuje obecnie tylko $0,01 a do końca presale jego cena wzrośnie do 0,02 $. Inwestorzy mają więc ograniczony czas, aby uzyskać dostęp do MCADE na tym poziomie cenowym, zanim Metacade się wyprzeda. Jak widać, Metacade z pewnością wygląda na silną inwestycję, ponieważ pierwsi inwestorzy mogą cieszyć się nawet 50-krotnymi zyskami w 2023 roku.

