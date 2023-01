Prognoza cen Metacade, XRP, i Tron na rok 2023, 2025 i później

Rynek kryptowalut porusza się w tajemniczy sposób. Albo nie do końca, jeśli przyjrzeć się trendom historycznym. Po każdej hossie zawsze następowała przedłużająca się „krypto zima”, podczas której ceny spadały na całym świecie. Następnie rynek zazwyczaj wraca do normy, gdy następuje halving Bitcoina, a następne takie wydarzenie planowane jest na początek 2024 r.

Oznacza to, że w 2023 r. ceny kryptowalut mogą wzrosnąć, ponieważ rynek niedźwiedzia z 2022 r. jest już zdecydowanie zakończony. Prognozy cen XRP (XRP), Metacade (MCADE) i Tron stają się więc teraz zawyżone.

Prognoza ceny Metacade: czy MCADE osiągnie 5 USD w 2025 roku?

Po niedawnym ogłoszeniu, że Metacade otrzymał 1,12 miliona dolarów funduszy w fazie beta presale w ciągu 3 tygodni, kwota wzrosła do 1,9 miliona dolarów w zamkniętej fazie 1 , oczekuje się, że token MCADE gwałtownie wzrośnie po zakończeniu tego wydarzenia.

MCADE może osiągnąć 1 USD w 2023 r., co byłoby ogromnym 50-krotnym zyskiem po presale. Po halvingu Bitcoina i do 2025 roku, MCADE może osiągnąć 5-7 USD, gdy nadejdzie kolejna hossa.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade buduje największą arkadę na blockchainie i będzie oferować szereg różnych gier typu „graj, aby zarobić” (P2E). Użytkownicy mogą rywalizować tam w turniejach online z graczami z całego świata i korzystać z różnych innowacyjnych mechanizmów zarabiania w Metacade.

Projekt ten jest napędzany przez społeczność i ma stać się centralnym hubem dla użytkowników GameFi. Aby pomóc społeczności, funkcja Create2Earn będzie nagradzać użytkowników za udostępnianie przydatnych informacji o tej platformie, a także za publikowanie recenzji gier i interakcje z innymi członkami.

Metacade pomaga również w rozwoju szerszej branży GameFi. Oferty pracy będą proponowane graczom za pośrednictwem funkcji Work2Earn, która może pomóc społeczności we wkroczeniu do Web3, zapewniając jednocześnie, że projekty otrzymują stałą liczbę krypto entuzjastów, którzy chętnie napędzają ten rozwój.

Program Metagrants to innowacyjna metoda pozyskiwania funduszy dla deweloperów. Społeczność Metacade zagłosuje, aby zdecydować, które nowe gry wydają się im najciekawsze, a następnie zapewni fundusze na wczesnym etapie produkcji, aby pomóc w procesie tworzenia nowych tytułów GameFi.

Jak działa Metacade?

Token MCADE służy do nagradzania członków społeczności i uzyskiwania dostępu do turniejów P2E. Będzie on również używany do obstawiania i głosowania nad propozycjami zarządzania, gdy zdecentralizowana autonomiczna organizacja ( DAO ) platformy zostanie uruchomiona w latach 2023-24.

Prognoza ceny XRP: Czy XRP osiągnie 4 USD w 2025 roku?

XRP może przekroczyć swój poprzedni rekord wszechczasów, jeśli (lub gdy) projekt ostatecznie wygra sprawę sądową z SEC . Ta sprawa przez pewien czas powstrzymywała cenę XRP, ale nadal pozostaje on w pierwszej dziesiątce kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. W 2023 roku i później token XRP z pewnością może osiągnąć 4 USD.

Czym jest XRP?

XRP ułatwia szybkie i tanie transakcje finansowe ponad granicami krajowymi oraz ma na celu zapewnienie natychmiastowej płynności bankom centralnym i innym instytucjom finansowym. XRP jest również natywnym tokenem dla XRP Ledger, która jest zdecentralizowaną siecią blockchain, mogącą wspierać rozwój wielu różnych aplikacji.

Ripple, firma macierzysta projektu XRP, nawiązała ważne partnerstwa z instytucjami takimi jak JP Morgan, The Bank of England i Santander, co odzwierciedla jego wzniosłe ambicje jako zdecentralizowane rozwiązanie płatnicze.

Prognoza ceny Tron: czy TRX osiągnie 0,26 USD w 2025 roku?

Prognozy cenowe Tron są optymistyczne; jednak TRX jest stosunkowo stabilną kryptowalutą pod względem akcji cenowej. Token ten może absorbować zmienność rynku ze względu na wysoki poziom płynności, więc prognoza ceny Tron może wydawać się niższa niż oczekiwano.

Ta płynność jest korzystna dla łańcucha bloków i umożliwia szybkie transakcje przy niskich kosztach, ale oznacza również, że prognoza ceny Tron prawdopodobnie nie wzrośnie w takim samym stopniu jak XRP lub MCADE. Eksperci przewidują wycenę tokena TRX na 0,26 USD, co stanowi 5-krotny wzrost w stosunku do prognozy ceny Tron do 2025 r.

Czym jest TRX?

TRX to natywny token dla łańcucha bloków Tron, który jest powszechną metodą wysyłania kryptowalut na całym świecie ze względu na szybką ostateczność transakcji. Ekosystem Tron jest domem dla wielu różnych usług DeFi i innych zdecentralizowanych aplikacji (dApps), w tym gier, protokołów wypożyczania i giełd.

Blockchain Tron regularnie codziennie przetwarza transakcje o wartości setek milionów dolarów. Może on przetwarzać 2000 transakcji na sekundę (TPS) i ma czas ostateczności bloku wynoszący trzy sekundy. Chociaż prognoza ceny Tron jest mniej optymistyczna niż w przypadku alternatywnych kryptowalut, jest to silna inwestycja na przyszłość.

Metacade ma największy potencjał zwrotu w nadchodzących latach

Platforma Metacade może urosnąć do jednego z największych projektów w sektorze GameFi. Oczekuje się, że dzięki zaawansowanej mechanice zarabiania i szerokiemu wyborowi różnych gier opartych na blockchain projekt ten przyciągnie ogromną społeczność graczy.

Token MCADE kosztuje obecnie tylko 0,01 USD. Presale to wyjątkowa okazja, aby zaangażować się w ten krypto projekt o wysokim potencjale po niskich cenach, gdyż token ten będzie nadal zyskiwał na wartości, dopóki nie osiągnie 0,02 USD w końcowej fazie presale. To wydarzenie może okazać się największą okazją inwestycyjną w 2023 roku i później, więc inwestorzy powinni szybko wskoczyć do presale Metacade, zanim będzie za późno.

