Cena Bitcoina wzrosła drugi dzień z rzędu w wyniku poprawy nastrojów w branży. BTC wzrósł do 41,765 dolarów, co znacznie przewyższa najniższy poziom z tego tygodnia wynoszący 38,800 USD. Pozostaje on jednak znacznie poniżej rekordowego poziomu sięgającego 70,000 USD.

Indeks strachu i chciwości

Bitcoin wzrósł, ponieważ inwestorzy rzucili się do kupna po znacznych spadkach w tym tygodniu. Dane pokazują, że indeks strachu i chciwości Bitcoin nadal znajduje się w strefie strachu na poziomie 27. Niemniej jednak, poziom ten jest wciąż lepszy niż zeszłotygodniowy wskaźnik wynoszący 25.

Bliższe spojrzenie na wyniki Bitcoina pokazuje, że jest on nadal silnie skorelowany z tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje. Nasdaq 100, indeks o dużym nasyceniu technologią, odbił się ostatnio gwałtownie pomimo słabych wynikach Netflixa.

Otoczenie makroekonomiczne jest ostatnio nieco dynamiczne – niektóre surowce rosną w górę, podczas gdy inne się wycofują. Równocześnie rynek obligacji nadal wysyła sygnały ostrzegawcze dotyczące amerykańskiej gospodarki. W tym tygodniu rentowność obligacji 30-letnich przekroczyła poziom 3% po raz pierwszy od 2018 roku.

Bliższe spojrzenie na dane on-chain pokazuje, że niektórzy inwestorzy zaczęli kupować dipy. Według Glassnode, znaczna część podaży Bitcoin została ponownie zgromadzona pomiędzy poziomami 38 i 45 tysięcy dolarów. Są to ważne poziomy rynkowe, ponieważ określają one obecną fazę konsolidacji.

Glassnode zauważył również, że większość posiadaczy Bitcoin obecnie kupiła swoje monety powyżej poziomu 40,000 USD i są to głównie posiadacze długoterminowi. W tym samym czasie wiele osób, które kupiły monety powyżej 50,000 USD, już spasowało i redystrybuowało swoje monety. W rezultacie, tak długo jak Bitcoin znajduje się pomiędzy 35,000 a 42,000 USD, nadal pozostaje w fazie akumulacji.

Prognoza cenowa Bitcoina

Na wykresie godzinowym widzimy, że w ciągu ostatnich kilku dni moneta znajdowała się w silnym trendzie byczym. Udało jej się wyjść ponad ważny poziom oporu przy 41,550 USD, który był najwyższym wynikiem 13 kwietnia.